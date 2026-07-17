Airbus Racer-helikopter slår hastighetsrekord – miljardstrid väntar

Bolaget lyfter fram ambulansflyg, sjöräddning och kommersiell trafik som tänkbara användningsområden.

Rekordet bekräftades av Airbus Helicopters vd Matthieu Louvot den 15 juli.

Så påverkas svenska sparare

För börsen handlar det här framför allt om positionering inför en gigantisk marknad. Dagens PS har följt hur Airbus manövrerar i det europeiska försvarspusslet, och Racer är nästa bricka. Airbus ingår i både CAC 40 och Euro Stoxx 50, vilket gör att aktien redan finns i de Europafonder och försvarsfonder som svenska sparare öst pengar i det senaste året.

Efterfrågan drivs av att europeiska försvarsmakter ska byta ut sina helikoptrar till 2038. Realtid har beskrivit hur miljardregnet över Europas försvarsbolag nu prövar om branschen kan leverera. Airbus bevisade just att de kan leverera.

Europas försvarsutgifter kan nå omkring 800 miljarder euro, eller 8 829 miljarder kronor, mot slutet av decenniet, enligt McKinsey, men konkurrensen är hård.

Amerikanska Sikorsky, som ägs av Lockheed Martin, och Bell utvecklar egna höghastighetshelikoptrar.

PS analys

Rekordet är en rejäl PR-vinst, men kursdrivaren handlar främst om hur välfylld orderboken är. Louvot ställer själv den avgörande frågan, nämligen hur mycket extra Europas arméer är beredda att betala per passagerare.

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Vår bedömning är att Racer stärker Airbus i den kommande upphandlingskarusellen, men marknaden bör vänta på konkreta avtal innan optimismen prisas in. För Saab och sektorn i stort bekräftar beskedet att kapplöpningen om Europas nästa generation av militärflyg är i full gång.

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