Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Wall Street öppnar muntert

Handlarna på Wall Street har stigande kurser att hantera. Arkivbild.
Handlarna på Wall Street har stigande kurser att hantera. Foto: Seth Wenig/AP/TT
Efter ungefär en kvarts handel har Dow Jones industriindex stigit 0,9 procent, breda S&P 500-index 0,6 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,9 procent.

Handelsveckan har börjat uppåt på New York-börsen. Fallande oljepriser driver på.

Apple, världens högst värderade börsbolag, faller inför sin kvartalsrapport på kvällen.

Efter ungefär en kvarts handel har Dow Jones industriindex stigit 0,9 procent, breda S&P 500-index 0,6 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,9 procent.

Hopp om fredssamtal mellan USA och Iran har fått nytt bränsle och terminspriserna på olja faller.

Ett fat Nordsjöolja (brent) kostar 106,63 dollar efter att ha backat 6 procent under dagen. Amerikansk WTI-olja har fallit 6,3 procent till 97,52 dollar.

Teknikbjässen Apple, som är världens högst värderade börsbolag, har fallit 1 procent – inför rapporten som kommer efter börsens stängning klockan 22.00 svensk tid.

Mest lästa i kategorin

Renault-bilar.

Renault står emot krisen bättre – men ett bilmärke tappar fart

30 okt. 2026
Wall Street rasar

Rekordras på Wall Street – Alphabet tappade 4 777 miljarder kronor på en dag

29 okt. 2026