Wall Street öppnar muntert

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

Efter ungefär en kvarts handel har Dow Jones industriindex stigit 0,9 procent, breda S&P 500-index 0,6 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,9 procent.

Hopp om fredssamtal mellan USA och Iran har fått nytt bränsle och terminspriserna på olja faller.

Ett fat Nordsjöolja (brent) kostar 106,63 dollar efter att ha backat 6 procent under dagen. Amerikansk WTI-olja har fallit 6,3 procent till 97,52 dollar.

Teknikbjässen Apple, som är världens högst värderade börsbolag, har fallit 1 procent – inför rapporten som kommer efter börsens stängning klockan 22.00 svensk tid.