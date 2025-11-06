Dagens PS
Börsras i USA: AI-oro och massuppsägningar skrämmer

Börsen sjunker i USA efter dåliga arbetsmarknadssiffror och AI-oro. (Foto: Richard Drew / AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

De amerikanska börserna föll kraftigt på torsdagen när AI-sektorn pressades av värderingsoron samtidigt som dystra rapporter om arbetsmarknaden fick investerarna att oroa sig för ekonomins tillstånd.

De breda indexen sjönk över hela linjen på torsdagen. Dow Jones Industrial Average tappade 455 punkter, eller 1 procent, medan S&P 500 backade 1,2 procent, skriver CNBC.

Det tekniktunga Nasdaq Composite-indexet ledde nedgången med ett fall på 1,9 procent.

JP Morgan får jätteböter – tonen skärps mot banker

Nästan en halv miljard kronor. Så mycket får JP Morgan betala för att ha slarvat med arbetet mot penningtvätt.

Oro på arbetsmarknaden sprider sig till börsen

Bakom nedgången låg inte minst oroande signaler från arbetsmarknaden. Enligt en rapport från outplacementföretaget Challenger, Gray & Christmas ökade antalet varsel i USA med hela 175 procent jämfört med oktober förra året.

Jensen Huang, vd på Nvidia, vars aktie sjönk med på börsen under torsdagen. (Foto: AP Photo/Chiang Ying-ying)

Totalt varslades 153 074 personer under oktober – den högsta siffran för en oktobermånad sedan 2003.

Läs även:
Högsta domstolen kan tvinga USA att återbetala miljarder. Dagens PS

Den osäkra arbetsmarknaden målar upp en skakig bild av den amerikanska ekonomin, särskilt med tanke på bristen på officiell ekonomisk statistik under det pågående stoppet av den federala regeringen.

AI-aktier fortsätter att falla

AI-relaterade aktier, som tidigare varit starka draglok för börsuppgången, fortsatte att pressas av värderingsoron.

Kvalcomm föll 4 procent trots bättre kvartalsrapport än väntat. Advanced Micro Devices (AMD) backade 7 procent, medan Palantir Technologies och Oracle sjönk 4 respektive 3 procent.

Läs även:
AI ger fart åt finansvärlden – arbetsuppgifter 31 procent snabbare. Realtid

Även de tungviktsaktier som ingår i den så kallade “Magnificent Seven” drabbades. Nvidia sjönk över 2 procent och Meta Platforms föll också, skriver Yahoo Finance.

Men alla är inte oroliga för aktiernas fall.

“Vi är fortfarande väldigt tidigt i AI-supercykeln”, sa Shirl Penney från Dynasty Financial Partners till CNBC:s “Closing Bell” på onsdagen.

“Det kommer att fortsätta ske betydande kapitalinvesteringar, inte bara från ‘Mag Seven’, utan också från stora finansföretag som Schwab, JPMorgan och andra.”

Osäkerhet kring Trump-administration

Investerare höll också ett vaksamt öga på Washington, där Högsta domstolen höll förhandlingar om lagligheten av Trump-administrationens tullar.

Missa inte:
Novo Nordisks kris: Så ska de ta sig ur den. Dagens PS

Flera domare uttryckte skepticism mot handelstullarna, vilket fick investerarna att hoppas på att tullarna kan rullas tillbaka. En sådan dom skulle sannolikt lyfta aktiemarknaderna.

Samtidigt fortsatter som sagt de federala regeringsstoppet som nu är innne på sin 37:e dag. Det är den längsta i USA:s historia.

Nu har bland annat luftfartsmyndigheten FAA tvingades ställa in 10 procent av avgångarna vid 40 flygplatser på grund av personalbrist bland flygledare, som inte fått lön på nästan en månad.

Blandade kvartalssiffror

På rapportfronten var reaktionerna nedslående trots att vissa bolag levererade bättre än väntat.

Investerarnas besvikelse över att starka resultat inte översätts till stigande aktiekurser speglar den nervositet som råder kring höga värderingar i tekniksektorn, särskilt inom AI-segmentet.

Stockholmsbörsen sjönk också

Även Stockholmsbörsen stängde på minus efter en handelsdag där index pressades när Wall Street öppnade.

Missa inte:
Snart är året slut – kan Investor rädda sin vinnarsvit? Realtid

Breda OMXSPI-index föll 0,4 procent medan storbolagsindexet OMXS30 backade 0,3 procent, enligt Dagens Industri.

Bland vinnarna fanns Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) som steg 2,9 procent efter en stark kvartalsrapport.

Skanska (börskurs Skanska) var den stora förloraren med ett fall på 4,7 procent efter ett rörelseresultat som underskred förväntningarna med 25 procent.

Johan Colliander
Johan Colliander

