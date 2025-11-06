Börsras i USA: AI-oro och massuppsägningar skrämmer

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

AI-aktier fortsätter att falla

AI-relaterade aktier, som tidigare varit starka draglok för börsuppgången, fortsatte att pressas av värderingsoron.

Kvalcomm föll 4 procent trots bättre kvartalsrapport än väntat. Advanced Micro Devices (AMD) backade 7 procent, medan Palantir Technologies och Oracle sjönk 4 respektive 3 procent.

Även de tungviktsaktier som ingår i den så kallade “Magnificent Seven” drabbades. Nvidia sjönk över 2 procent och Meta Platforms föll också, skriver Yahoo Finance.

Men alla är inte oroliga för aktiernas fall.

“Vi är fortfarande väldigt tidigt i AI-supercykeln”, sa Shirl Penney från Dynasty Financial Partners till CNBC:s “Closing Bell” på onsdagen.

“Det kommer att fortsätta ske betydande kapitalinvesteringar, inte bara från ‘Mag Seven’, utan också från stora finansföretag som Schwab, JPMorgan och andra.”

Osäkerhet kring Trump-administration

Investerare höll också ett vaksamt öga på Washington, där Högsta domstolen höll förhandlingar om lagligheten av Trump-administrationens tullar.

Flera domare uttryckte skepticism mot handelstullarna, vilket fick investerarna att hoppas på att tullarna kan rullas tillbaka. En sådan dom skulle sannolikt lyfta aktiemarknaderna.

Samtidigt fortsatter som sagt de federala regeringsstoppet som nu är innne på sin 37:e dag. Det är den längsta i USA:s historia.

Nu har bland annat luftfartsmyndigheten FAA tvingades ställa in 10 procent av avgångarna vid 40 flygplatser på grund av personalbrist bland flygledare, som inte fått lön på nästan en månad.

Blandade kvartalssiffror

På rapportfronten var reaktionerna nedslående trots att vissa bolag levererade bättre än väntat.

Investerarnas besvikelse över att starka resultat inte översätts till stigande aktiekurser speglar den nervositet som råder kring höga värderingar i tekniksektorn, särskilt inom AI-segmentet.

Stockholmsbörsen sjönk också

Även Stockholmsbörsen stängde på minus efter en handelsdag där index pressades när Wall Street öppnade.

Breda OMXSPI-index föll 0,4 procent medan storbolagsindexet OMXS30 backade 0,3 procent, enligt Dagens Industri.

Bland vinnarna fanns Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) som steg 2,9 procent efter en stark kvartalsrapport.

Skanska (börskurs Skanska) var den stora förloraren med ett fall på 4,7 procent efter ett rörelseresultat som underskred förväntningarna med 25 procent.