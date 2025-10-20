Många amerikanska hushåll har tjänat pengar på börsrusningen, och det håller igång tillväxten. Men om börsen faller riskerar det att bli USA:s akilleshäl.
Då kan USA-börsen bli landets värsta mardröm
Den amerikanska aktiemarknaden har gått som tåget under året.
Men den kraftiga börsuppgången, där omkring 9 000 miljarder dollar i värde har skapats, kan också vara USA:s största sårbarhet.
Beroendet av att vinnarna på börsboomen fortsätter konsumera gör ekonomin sårbar. Om marknaden vänder riskerar tillväxten att snabbt tappa fart, skriver Yahoo Finance.
Ser ett hot
De tio procent med högst inkomster står i dag för ungefär hälften av USA:s totala konsumtion.
Det har hållit ekonomin uppe trots att inflation och tullar har pressat låginkomsttagare.
När aktiekurserna stiger stärks självförtroendet och köpkraften bland välbeställda hushåll, men samma mekanism kan slå hårt åt andra hållet vid en nedgång, menar bedömare.
”Stigningen i aktiekurserna är så avgörande för de välbärgade som driver konsumtionen. Om det vänds och vi ser aktiekurserna sjunka, då är det det verkliga hotet mot ekonomin enligt min mening”, säger Mark Zandi, chefekonom på Moody’s Analytics.
Mycket höga värderingar
Samtidigt har riskerna i finanssystemet ökat. Regionala banker har drabbats av förluster och misstänkta bedrägerier, och kreditmarknaden visar tecken på stress.
Men enligt flera ekonomer är det börsens höga värderingar och investerarnas tilltagande risktagande som utgör den största faran, skriver Business Insider.
Marknaden beskrivs som överhettad, med priser som inte längre speglar den underliggande ekonomin.
Klyftan blir större
Samtidigt förstärks den sociala klyftan mellan hög- och låginkomsttagare.
Välbärgade hushåll fortsätter att konsumera i högt tempo, medan låginkomsttagare tvingas jaga rabatter och handla på fler platser för att få pengarna att räcka.
Mellanskiktet pressas allt hårdare, och detaljhandeln delas tydligt mellan lågprisaktörer och lyxvarumärken.
Julhandeln tros minska
Kedjor som Walmart och Costco har gynnats av att även mer välbeställda kunder söker lägre priser, medan butiker som Ross Stores och TJX lockar konsumenter som väljer bort dyrare alternativ.
Samtidigt väntas den totala detaljhandeln försvagas.
En färsk analys från Deloitte pekar på att årets julhandel kan minska med omkring tio procent jämfört med i fjol, vilket tyder på att även höginkomsttagare börjar hålla hårdare i plånboken.
Även bland hushåll med inkomster över 200 000 dollar märks ett ökat fokus på värde och avkastning i konsumtionen. Fler väntar in rabatter eller avstår helt från större inköp.
