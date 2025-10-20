Då kan USA-börsen bli landets värsta mardröm

Den amerikanska aktiemarknaden har gått som tåget under året.

Men den kraftiga börsuppgången, där omkring 9 000 miljarder dollar i värde har skapats, kan också vara USA:s största sårbarhet.

Beroendet av att vinnarna på börsboomen fortsätter konsumera gör ekonomin sårbar. Om marknaden vänder riskerar tillväxten att snabbt tappa fart, skriver Yahoo Finance.

Ser ett hot

De tio procent med högst inkomster står i dag för ungefär hälften av USA:s totala konsumtion.

Det har hållit ekonomin uppe trots att inflation och tullar har pressat låginkomsttagare.

När aktiekurserna stiger stärks självförtroendet och köpkraften bland välbeställda hushåll, men samma mekanism kan slå hårt åt andra hållet vid en nedgång, menar bedömare.

”Stigningen i aktiekurserna är så avgörande för de välbärgade som driver konsumtionen. Om det vänds och vi ser aktiekurserna sjunka, då är det det verkliga hotet mot ekonomin enligt min mening”, säger Mark Zandi, chefekonom på Moody’s Analytics.