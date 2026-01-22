Dagens PS
Sverige så in i Norden störst på börsintroduktioner

Norden
Så såg det ut på larmföretaget Verisures första handelsdag på Stockholmsbörsen. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Av 39 börsintroduktioner i Norden 2025 stod Sverige för 27 och mätt i börsvärde toppar Verisure listan, enligt ny kartläggning.

Det är PwC som konstaterar att Sverige fortsätter vara draglok på börsutvecklingen i Norden och att vi även sticker ut globalt.

IPO-rapporten visar att introduktionernas marknadsvärde efter första handelsdagens slut mer än femfaldigades i fjol i förhållande till 2024.

Verisure, som tog klivet in på Stockholmsbörsen i oktober, var den största börsnoteringen då värdet uppgick till 16 849 miljoner euro.

Läs även: Börsyra för Verisure – rusade över 20 procent direkt vid start DagensPS

Noll IPO:er i två länder i Norden

På andra plats på topplistan över börsintroduktioner i Norden kommer Norge, där sju noteringar ägde rum under fjolåret. Finland är trea med fem börsintroduktioner.

Danmark och Island hade däremot inga bolag alls som gjorde börsdebut.

Det samlade marknadsvärdet över Nordens börsintroduktioner 2025 uppgick, enligt PwC, till 33 754 miljoner euro.

Det kan jämföras med siffran för 2024, som landade på betydligt mer blygsamma 6 027 miljoner euro.

”Vi såg en tydlig återhämtning under 2025 med omfattande kapitalinflöden till de nordiska börserna. Utsikterna är även goda framöver”, säger Jon Widefjäll, partner och operativt ansvarig inom Capital Markets på PwC, i en kommentar i pressmeddelandet.

Räkna med fler börsdebuter i år

Han tillägger att riskerna kvarstår och att ökad geopolitisk oro kan dämpa börseuforin avsevärt med hot om en avmattning i världsekonomin.

De positiva utsikterna överväger dock och allt fler företag uppges förbereda sig för börsen.

”Det ger oss en optimistisk syn på marknaden för de kommande åren, säger Johan Ericsson, också han partner inom Capital Markets på PwC.

Läs mer: Glöm London och Paris – Stockholm hetaste IPO-marknaden DagensPS

Läs vidare: Noteringsåret 2025: De rusade – och de floppade Realtid

Ola Söderlund
