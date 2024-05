Bubbelvarning: Hype för bubbelte på väg att spricka?

Historia

Dold flodgren nära pyramider förbryllar forskare

Enligt en ny studie har man upptäckt en uttorkad flodgren som för tusentals år sedan flöt nära pyramiderna. Flodgrenen var hela 64 kilometer lång och tros ha efterliknat Nilen under sina glansdagar. Eman Ghoneim, forskare vid University of North Carolina Wilmington’s department of Earth and ocean sciences, menar att floden tros ha varit en viktig transportlänk …