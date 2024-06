Årets nylistade bolag presterar bättre än index

Samtidigt är vårens positiva utveckling på den europeiska IPO-marknaden inte tillräckligt stark för att hindra många bolag från att skjuta på sina noteringar, vilket tros vara en följd av det politiska kaoset i Frankrike.

De europeiska företagen som tog in minst en miljard kronor under sina IPO:er har i genomsnitt ökat med 10 procent under året, enligt data som Bloomberg samlat in.

Därmed presterar man bättre än den genomsnittliga ökningen på 8 procent bland Europas 600 största börsnoterade bolag.

Tyska industrimaskiner bäst av nylistade bolag

I ledningen i europas IPO-liga hittar vi Renk Group AG, ett tyskt industriföretag som levererar till försvarsindustin. De har gått upp 76 procent efter att de genomförde sin försenade notering.

Därefter kommer franska mjukvarubolaget Planisware SA som ökat med 59 procent sedan bolaget listades. Den sämsta debuten står den tyska skönhetsåterförsäljaren Douglas AG för, de har tappat 31 procent.

Ökning av nylistade bolag i Europa

De Europeiska IPO:erna har kommit tillbaka under 2024, i samband med att regionen lämnar den milda recessionen och i takt med att räntorna klättrar nedåt.

Det totala börsvärdet av de nylistade bolagen är redan uppe i omkring 150 miljarder kronor, vilket nästan är mer än vad man skrapade ihop under hela 2023.

Frankrike stör marknaden

Däremot stör utvecklingen i Frankrike den blomstrande marknaden för nylistade bolag. Beslutet om att hålla ett nyval ser ut att lägga en våt filt över den heta marknaden, och investerare har en väldigt skeptisk inställning till att ta stora risker på i Europa.

“Under ett år som redan påverkades av stora valrörelser har ytterligare geopolitiska osäkerheter drabbat investerarna”, säger Lewis Grant som är portföljförvaltare av globala tillgångar på Federated Hermes och fortsätter:

“Alla behöver tänka en extra gång i det här investeringsklimatet, och det är sannolikt att den nyvakna IPO-marknaden kommer att behöva pausa i väntan på mer stabilitet.”

