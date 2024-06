Analyshuset: Aptitlig värdering på börsnykomlingen

Det var den 23 maj som Nordrest fick ringa i klockan och göra entré på Stockholmsbörsens First North lista.

Pareto tar upp bevakningen

Restaurangkoncernen listades för en miljardvärdering och har redan fått drygt 2 200 aktieägare på Avanza.

Startkursen sattes till 108 kronor och som högst bytte aktien ägare för 123 kronor i mitten av juni. I skrivande stund är kursen 116 kronor per aktie vilket fortfarande får anses som en godkänd start sju procent upp från introduktionskursen.

Men nu tar den norska analysfirman Pareto upp bevakningen på Nordrest med en analys som sätter en riktkurs påfallande högre upp än dagens handelsnivå.

“Vi spår att den genomsnittliga årliga tillväxten 2023–2026 kommer att vara 9,5 procent, vilket avsevärt överstiger sektorkollegornas tillväxt”, skriver Pareto i analysen enligt Nyhetsbyrån Direkt som Placera återger.

Starka tillväxtutsikter i börsnykomlingen

Pareto spår att Nordrest har en ljus framtid med nya kontraktsvinster och stigande marginaler.

Analysfirman gillar bolagets “starka tillväxtutsikter och en stabil affärsmodell” och tror att det kommer att leda till att restaurangkoncernen vinner marknadsandelar.

Riktkursen sätts till 160 kronor per aktie vilket är nära 38 procent högre än vad kursen står i nu.

Börsnykomlingen Nordrests erbjudande omfattar olika typer av personalrestauranger samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, och Way Cup. Nordrest är verksamt inom segmenten Försvar, Företag, Skolor, Campus, Vård och Resor.

