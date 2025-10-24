Börsen: "Små bubblor men inga hot"

Från AI till krypto, från guld till köttalternativ, från nedstängning till tullar. Överallt finns små ”bubblor” på marknaden, men inga som på allvar hotar aktiemarknaden, menar Yahoo Finance med örat mot marken i USA.

”Kalla det en marknad av mikro-manier”, skriver Yahoo och påpekar snabbt att till skillnad mot tidigare cykler vi sett, har vi i dag ännu inte sett något som punkterat den breda uppgången.

Rädsla för bubblor styr

Marknadsveteranen Ed Yardeni, vd för Yardeni Research, kallar det hela ”en bubbla av rädsla för bubblor” och menar att den stora bubblan inte kommer att materialiseras.

I stället ser han dussintals små, puttrande bubblor, som blossar upp och sedan slocknar utan att störa den breda marknaden.

Det är en fragmenterad bild som visas upp, ett spektrum där investerare navigerar mellan lockrop och varningar kring såväl AI-aktier och guld som bitcoin och nu AI-relaterade investeringar.

Bitcoin får sin släng av sleven och har sjunkit från nära 120 000 dollar men ligger kvar runt 110 000 och visar egentligen upp en marknad som är både sprudlande och stabil, menar Yardeni.

