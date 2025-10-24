Dagens PS
Börsen: "Små bubblor men inga hot"

"Ingen akut risk för en ny stor börsbubbla som spricker"
Depp på New York-börsen när en tidigare bubbla brast. I dag är farhågorna för en ny stor bubbla som brister överdrivna, menar analytiker. (Foto: Richard Drew/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Små ”bubblor” överallt, men inga som på allvar hotar aktiemarknaden. Det säger amerikanska analytiker som samtidigt erkänner riskerna.

Från AI till krypto, från guld till köttalternativ, från nedstängning till tullar. Överallt finns små ”bubblor” på marknaden, men inga som på allvar hotar aktiemarknaden, menar Yahoo Finance med örat mot marken i USA.

”Kalla det en marknad av mikro-manier”, skriver Yahoo och påpekar snabbt att till skillnad mot tidigare cykler vi sett, har vi i dag ännu inte sett något som punkterat den breda uppgången.

Rädsla för bubblor styr

Marknadsveteranen Ed Yardeni, vd för Yardeni Research, kallar det hela ”en bubbla av rädsla för bubblor” och menar att den stora bubblan inte kommer att materialiseras.

I stället ser han dussintals små, puttrande bubblor, som blossar upp och sedan slocknar utan att störa den breda marknaden.

Det är en fragmenterad bild som visas upp, ett spektrum där investerare navigerar mellan lockrop och varningar kring såväl AI-aktier och guld som bitcoin och nu AI-relaterade investeringar.

Bitcoin får sin släng av sleven och har sjunkit från nära 120 000 dollar men ligger kvar runt 110 000 och visar egentligen upp en marknad som är både sprudlande och stabil, menar Yardeni.

Jure Leskovec, professor vid Stanford, talar om AI och affärskritiska data. Analysen just nu är att vi inte har någon risk för en AI-bubbla som spricker. (Foto: Lea Suzuki/AP-TT)
Samma historia upprepas

Ed Yardeni påminner dessutom om att vi har ”sett den här filmen förut”.

Berättelsen om ”den stora bubblan” tog fart under Janet Yellens tid som Fed-ledare 2014-2018 och fick sedan ny fart under pandemin, en period av skarpa men kortlivade spekulationer, påminner Yahoo.

Överdrifter på marknaden då tappade så småningom fart men utan att utlösa en finansiell katastrof eller recession, skriver Yahoo som menar att detsamma kan bli vad vi får se igen.

”Bubblor spricker men historien visar att bubblor ofta lämnar efter sig bördig mark för nästa uppgång”, konstaterar man.

Starkare USA i dag

Dessutom är scenariot inte dåligt den här gången med aktier på rekordnivåer, USA:s reala BNP rekordhög och ett USA som, med undantag av två månader under pandemin, inte sett en officiell recession på 16 år, radar Yahoo upp.

Goldman Sachs landade nyligen en rapport om AI och frågan om AI gått in i ”bubbelterritorium”.

Goldman-strategerna Eric Sheridan och Kash Rangan varnade för att AI-utbyggnaden blivit ”cirkulär” i betydelsen att stora teknikföretag köper av och investerar i varandra.

”Cirkulariteten gör mig nervös”, sade Sheridan. ”Den är ytterligare ett exempel på hur den nuvarande perioden rimmar med dotcom-bubblan.”

Men ett rim är inte detsamma som en upprepning, menar Yahoo och konstaterar att både Sheridan och Rangan betonade att dagens stora teknikföretag inte liknar de bolag som fanns i fokus 2999.

”Företag som Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet och Amazon genererar massiva kassaflöden, ger tillbaka kapital till aktieägarna och handlas fortfarande långt under extremnivåerna i dotcom-eran”, påminner Yahoo.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

