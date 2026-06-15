Börsen fredsrusar – Investor slår nytt kursrekord

Upp runt 2 procent

Att det skulle bli en positiv börsöppning i Stockholm var ingen vild gissning.

Efter gårdagens besked att ett fredsavtal mellan USA och Iran ska undertecknas på fredag så var börshumöret på topp i Asien i natt.

En drygt kvart in i morgonhandeln var breda svenska OMXSPI-index upp nära 2 procent.

”Marknadsrörelserna är alltså tydliga men ändå behärskade då marknaden redan har prissatt en uppgörelse under en tid och då läget är fortsatt skört”, skriver Nordea i ett marknadsbrev enligt Di.