Börsen i Stockholm rusar på nyheten om ett fredsavtal i Mellanöstern. Bland vinnarna märks Sveriges mest ägda aktie Investor som handlas på nya rekordkurser.
Börsen fredsrusar – Investor slår nytt kursrekord
Även i Asien och övriga Europa är det gröna siffror – förutom i Oslo där oljeprisets fall tynger index.
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Upp runt 2 procent
Att det skulle bli en positiv börsöppning i Stockholm var ingen vild gissning.
Efter gårdagens besked att ett fredsavtal mellan USA och Iran ska undertecknas på fredag så var börshumöret på topp i Asien i natt.
Investor köper för miljonbelopp i aktien
Aktien har rasat 8 procent senaste veckan. Köpläge enligt Investor som slagit till och handlat för hela 349 miljoner kronor. Det visar nya uppgifter i
En drygt kvart in i morgonhandeln var breda svenska OMXSPI-index upp nära 2 procent.
”Marknadsrörelserna är alltså tydliga men ändå behärskade då marknaden redan har prissatt en uppgörelse under en tid och då läget är fortsatt skört”, skriver Nordea i ett marknadsbrev enligt Di.
Defensivt i botten
Aktierna på Stockholmsbörsen lyfter brett men det finns förlorare även en dag som denna.
Mest av alla bolag på storbolagslistan sjunker Lundinarnas oljebolag IPCO (börskurs IPCO) som backar drygt 6 procent.
På förlorarlistan syns också flera så kallade defensiva bolag som telekom-aktierna Telia (börskurs Telia) och Tele2 (börskurs Tele2) samt dagligvarubutiksföretaget Axfood (börskurs Axfood).
Folkaktien Investor på plus
Noterbart är att folkaktien Investor (börskurs Investor) i fredsrusningen satt nytt börsrekord.
388,85 kronor lyder den nya ATH-noteringen för bolaget. Kursen föll dock tillbaka ett par kronor efter klockringningen.
SKF:s vd: Därför knoppar vi av fordonsverksamheten
1926 knoppad Svenska Kullager Fabriken – SKF – av sin fordonsverksamhet i ett eget bolag som vi i dag känner som AB Volvo. Nu exakt 100 år senare ska man
I toppen på storbolagslistan var Lundin Gold (börskurs Lundin Gold) följt av SKF (börskurs SKF) och Boliden (börskurs Boliden).
Återstår att se om glädjeyran på börsen håller i sig hela dagen eller om det blir ytterligare bakslag i fredsprocessen.
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