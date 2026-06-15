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Börs & Finans

Börsen fredsrusar – Investor slår nytt kursrekord

Investors ordförande Jacob Wallenberg gläds med övriga 750 000 ägare att aktien slår rekord på en rusande Stockholmsbörs.
Investors ordförande Jacob Wallenberg gläds med övriga 750 000 ägare att aktien slår rekord på en rusande Stockholmsbörs. (Foto: Fredrik Sandberg/TT och Mark Lennihan/AP/TT)

Börsen i Stockholm rusar på nyheten om ett fredsavtal i Mellanöstern. Bland vinnarna märks Sveriges mest ägda aktie Investor som handlas på nya rekordkurser.

Även i Asien och övriga Europa är det gröna siffror – förutom i Oslo där oljeprisets fall tynger index.

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Upp runt 2 procent

Att det skulle bli en positiv börsöppning i Stockholm var ingen vild gissning.

Efter gårdagens besked att ett fredsavtal mellan USA och Iran ska undertecknas på fredag så var börshumöret på topp i Asien i natt.

Investor köper för miljonbelopp i aktien

Aktien har rasat 8 procent senaste veckan. Köpläge enligt Investor som slagit till och handlat för hela 349 miljoner kronor. Det visar nya uppgifter i

En drygt kvart in i morgonhandeln var breda svenska OMXSPI-index upp nära 2 procent.

”Marknadsrörelserna är alltså tydliga men ändå behärskade då marknaden redan har prissatt en uppgörelse under en tid och då läget är fortsatt skört”, skriver Nordea i ett marknadsbrev enligt Di.

Defensivt i botten

Aktierna på Stockholmsbörsen lyfter brett men det finns förlorare även en dag som denna.

Mest av alla bolag på storbolagslistan sjunker Lundinarnas oljebolag IPCO (börskurs IPCO) som backar drygt 6 procent.

På förlorarlistan syns också flera så kallade defensiva bolag som telekom-aktierna Telia (börskurs Telia) och Tele2 (börskurs Tele2) samt dagligvarubutiksföretaget Axfood (börskurs Axfood).

Folkaktien Investor på plus

Noterbart är att folkaktien Investor (börskurs Investor) i fredsrusningen satt nytt börsrekord.

388,85 kronor lyder den nya ATH-noteringen för bolaget. Kursen föll dock tillbaka ett par kronor efter klockringningen.

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I toppen på storbolagslistan var Lundin Gold (börskurs Lundin Gold) följt av SKF (börskurs SKF) och Boliden (börskurs Boliden).

Återstår att se om glädjeyran på börsen håller i sig hela dagen eller om det blir ytterligare bakslag i fredsprocessen.

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David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

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