Rättsligt bakslag för Elon Musk mot annonsörer

Elon Musk svarade med att stämma en rad tunga aktörer, däribland Unilever, Mars, CVS Health och branschorganisationen World Federation of Advertisers (WFA). Han hävdade att de genom initiativet Global Alliance for Responsible Media (GARM) hade konspirerat för att genomföra en olaglig bojkott som kostat X miljarder i förlorade intäkter.

Nu står det klart att rätten inte delar Musks analys.

”Inga bevis för kartellbildning”

I sitt beslut skriver distriktsdomaren Jane Boyle att X inte lyckats visa att annonsörerna brutit mot några antitrustlagar. Enligt domen har företagen agerat utifrån sina egna affärsmässiga intressen snarare än i en organiserad och olaglig sammansvärjning.

Domaren poängterar att kärnan i anklagelserna helt enkelt inte utgör ett brott mot konkurrenslagstiftningen, skriver CNBC och nyhetssajten Ars Technica. Beslutet innebär att stämningen ogillas utan möjlighet att tas upp igen i samma form, vilket beskrivs som ett tungt nederlag för Musk och X Corp.