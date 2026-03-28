Elon Musks korståg mot de företag som slutat annonsera på plattformen X har gått på pumpen. En domare i Dallas avvisar stämningsansökan där Musk anklagat världens största annonsörer för att ha bildat en olaglig kartell.
Rättsligt bakslag för Elon Musk mot annonsörer
Det har stormat kring Elon Musk sedan han köpte Twitter, numera X, för 44 miljarder dollar. En av de mest infekterade konflikterna har varit med de annonsörer som i stora skaror lämnade plattformen på grund av oro för innehåll och varumärkessäkerhet.
Elon Musk svarade med att stämma en rad tunga aktörer, däribland Unilever, Mars, CVS Health och branschorganisationen World Federation of Advertisers (WFA). Han hävdade att de genom initiativet Global Alliance for Responsible Media (GARM) hade konspirerat för att genomföra en olaglig bojkott som kostat X miljarder i förlorade intäkter.
Nu står det klart att rätten inte delar Musks analys.
”Inga bevis för kartellbildning”
I sitt beslut skriver distriktsdomaren Jane Boyle att X inte lyckats visa att annonsörerna brutit mot några antitrustlagar. Enligt domen har företagen agerat utifrån sina egna affärsmässiga intressen snarare än i en organiserad och olaglig sammansvärjning.
Domaren poängterar att kärnan i anklagelserna helt enkelt inte utgör ett brott mot konkurrenslagstiftningen, skriver CNBC och nyhetssajten Ars Technica. Beslutet innebär att stämningen ogillas utan möjlighet att tas upp igen i samma form, vilket beskrivs som ett tungt nederlag för Musk och X Corp.
En fråga om varumärkessäkerhet
Annonsörerna har under hela processen nekat till anklagelserna. De har konsekvent hävdat att besluten att pausa eller avsluta annonseringen på X var individuella val. Bakgrunden var den turbulens som följde på Musks övertagande av dåvarande Twitter, där massuppsägningar av personal som arbetade med moderering ledde till att många företag inte längre ansåg att plattformen var en säker miljö för deras varumärken.
De svarande företagen betonade i rätten att de sökt sig till konkurrerande plattformar som bättre kunde garantera en familjevänlig och kontrollerad miljö för reklam.
Elon Musks svåra väg framåt
Förlusten i domstolen är ytterligare en motgång för Elon Musks försök att återuppbygga förtroendet hos annonsmarknaden. Sedan uppköpet har annonsintäkterna rasat, och Musk har vid flera tillfällen gått till hårt verbalt angrepp mot de företag som valt att lämna.
Rättens beslut att helt avfärda talan skickar en tydlig signal: företag har rätt att själva välja var de placerar sin marknadsföringsbudget, och en gemensam oro för innehållskvalitet är inte detsamma som en olaglig bojkott.
För X innebär domen att man nu måste hitta andra vägar än rättssalen för att locka tillbaka de stora pengarna. Frågan är om plattformen kan bevisa sin relevans och säkerhet för annonsörerna, eller om Musks juridiska offensiv snarare har bränt de sista broarna till de globala jättarna.
