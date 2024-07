Elon Musk stämmer företag som inte annonserar på X

Elon Musk, vår tids special boy, hävdar att lagen säger att man måste ge honom sina pengar. Musk har haft ett minst sagt stormigt förhållande med X:s annonsörer det senaste året. Men nu tar Tesla-vd:n det hela till en ny nivå: Han planerar att dra varumärken som dragit tillbaka sin annonsering på plattformen inför rätta. Målet? Att få dem straffrättsligt åtalade för att inte betala honom.

Massflykt från gamla Twitter, nu X

Efter att Musk köpte Twitter förra året flydde en massa annonsörer sajten. De var rädda för att deras annonser skulle visas bredvid det antisemitiska innehåll som Musk fortsätter att sprida. Musk svarade moget genom att säga åt annonsörerna att “dra åt helvete”, fullt medveten om vad detta skulle göra för annonsintäkterna på plattformen.

Senare backade Musk från uttalandet och anställde Linda Yaccarino som vd för att försöka locka tillbaka annonsörerna. Men en ny rapport från House of Representatives Committee on the Judiciary har nu gett honom det juridiska ammun som han tror sig behöva för en rättslig strid.

Elon Musk behöver ju pengar, det kan vi ändå förstå. Eller inte. Men nu stämmer han alltså en rad företag för uteblivande annonspengar. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)

Musk X får stöd av GARM

Musks nya taktik har faktiskt lite juridiskt stöd, tack vare rapporten från House of Representatives Committee on the Judiciary. Rapporten handlar om Global Alliance for Responsible Media (GARM), ett initiativ från World Federation of Advertisers och World Economic Forum som försöker minska “skadligt innehåll på digitala medieplattformar”. Ingen vill att deras varumärke ska synas bredvid hatprat på sociala medier, så GARM försöker minska risken för att det ska hända.

Judiciary-kommittén har tydligen bestämt sig för att detta är dåligt. De beskriver GARM:s åtgärder – som, för att påminna, består av att “hålla tillbaka annonsdollar tills plattformar gör något överhuvudtaget om hatprat och desinformation” – som ett försök att “kontrollera yttrandet på nätet”.

GARM pressar Spotify

Ett exempel i rapporten är GARM:s reaktion på att Spotify, en GARM-medlem, har Joe Rogans podcast på sin plattform trots hans galna åsikter om covid-19-vaccinationer. När GARM försökte minimera desinformation, tog de tydligen upp denna kontrast med Spotify – en åtgärd som kommittén kallar ett försök att “sätta press på Spotify för att censurera Joe Rogan på grund av hans åsikter”.

Det är skillnad på att privat hålla en åsikt som är objektivt, vetenskapligt och bevisligen felaktig och att sprida den tron till en påverkbar publik. GARM kan bara påverka det senare, och då på det mest indirekta sättet – genom att uppmuntra medlemsföretag som GM, Mastercard och Nike att hålla tillbaka annonsdollar. Ändå ses denna fria handel mellan privata företag som censur i House of Representatives ögon, och det har gett Musk den juridiska grund han behöver för en stämning.