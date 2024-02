Big Tech-aktier USA-börsens räddning

Inget annat än “perfektion” duger när techgiganterna, “magnificent Seven som gruppen kallas, nu kommer in med sina resultatrapporter för fjärde kvartalet 2023, skriver The Wall Street Journal.

Meta svarade upp till förväntan med bland annat den bästa försäljningstillväxten på mer än två år, plus att bolaget kom in med flera andra positiva nyheter som föll marknaden i smaken.

Aktien stack i väg upp med 20 procent, nytt rekord, i fredagshandeln på Wall Street.

För Googles moderbolag Alphabet gick det inte lika bra på börsen, aktien föll 7,5 procent dagen efter rapportsläppet trots högre vinst och försäljning än väntat.

Värsta handelsdagen sedan oktober för Alphabet

Det var för övrigt den värsta handelssession Alphabet upplevt på USA-börsen sedan oktober, konstaterar WSJ.

Även Apple-aktien straffades initialt på sin resultatrapport, aktien backade 0,5 procent, och det gjorde även Microsoft vars aktie tappade 2,7 procent dagen efter resultatredovisningen.

Samtidigt kvarstår faktum att Magnificent Seven-aktierna, där även Tesla och Nvidia ingår, hållit den amerikanska börsen under armarna det senaste året, pådrivet av AI-hajpen.

Det har hjälpt det breda S&P 500 att stiga 4 procent i år och notera nya rekordstängningar, vilket även de andra ledande börsindexen gjort med techbolagen som draglok.

Förväntan totalt sett på techbolagen i USA i den exklusiva gruppen, Tesla undantaget, förväntas rapportera en total vinstökning på 62,8 procent för fjärde kvartalet.

Det kan jämföras med den förväntade nedgång på 8,6 procent som finns på övriga 494 företag som är noterade på jämförelseindexet S&P 500. Sammantaget förväntas intäkterna växa med 1,6 procent enligt Factset, uppger WSJ.