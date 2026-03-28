Kriget mot Iran ser ut att bli betydligt mer långvarigt och kostsamt än vad som påståtts – konflikten kan sträcka sig långt in i 2027, enligt nya bedömningar.
Bedömare: Kriget mot Iran kan fortsätta långt in i 2027
Samtidigt överväger Pentagon att skicka ytterligare 10 000 soldater till regionen. För världsekonomin är beskedet dystert, de ekonomiska konsekvenserna har enligt experter bara börjat.
Utvecklingen i Mellanöstern har tagit en vändning som skakar om både diplomatiska kretsar och globala marknader. Enligt nya analyser är hoppet om en snabb lösning på kriget mot Iran i det närmaste utraderat. I stället växer farhågorna för ett utdraget utnötningskrig som kan fortgå i ytterligare 18 månader eller mer.
Massiv truppförstärkning
Vid sidan av diplomatiska försök planerar USA att trappa upp sin militära närvaro dramatiskt. Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon överväger nu att skicka ytterligare 10 000 marksoldater till regionen. Denna styrka, som förväntas inkludera både infanteri och pansarfordon, ska ge president Donald Trump fler militära alternativ. Redan nu finns tusentals marinsoldater och elitförband från 82:a luftburna divisionen på plats eller på väg.
Det primära målet för den förstärkta närvaron sägs vara att säkra strategiska punkter längs Persiska viken, skriver Wall Street Journal (WSJ). Särskilt fokus ligger på ön Kharg, Irans viktigaste nav för oljeexport. Genom att ta kontroll över eller blockera ön hoppas USA kunna tvinga Iran att återöppna Hormuzsundet, en livsåder för världens energiförsörjning som för närvarande är kraftigt störd.
Ingen sektor slipper undan
För de globala marknaderna är osäkerheten förödande. Analytiker menar att de prischocker vi hittills sett på olja och gas bara är början. Om konflikten blir så långvarig som till hösten 2027 riskerar de logistiska störningarna att permanent rita om världskartan för handel, konstaterar Fortune.
Det handlar inte bara om stigande drivmedelspriser. Hela försörjningskedjor, från flygindustri till turism och tillverkning, står inför en period av extrem volatilitet. Kostnaden för den amerikanska militära insatsen har redan skenat, och Pentagon har nyligen begärt ytterligare hundratals miljarder dollar för att finansiera operationerna.
”Alla tillkännagivanden gällande trupputplaceringar kommer från krigsdepartementet. Som vi har sagt har president Trump alltid alla militära alternativ till sitt förfogande”, sa Anna Kelly, biträdande pressekreterare i Vita huset, till WSJ.
En region i väntans tider
Inom det amerikanska försvarshögkvarteret råder delade meningar om strategin. Medan vissa ser en markinvasion av strategiska öar som en nödvändighet för att få stopp på Irans blockad varnar andra för att det är en fälla som kommer att leda till höga förluster och en eskalering som inte går att kontrollera.
För investerare och beslutsfattare är budskapet tydligt, det här är inte en kortsiktig kris som snart blåser över. Vi befinner oss i inledningen av en geopolitisk och ekonomisk omställning som kommer att prägla de kommande åren. Frågan är inte längre om kriget påverkar ekonomin, utan hur djupt sår den kommer att lämna efter sig.
