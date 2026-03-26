Oljemarknaden i ”bakvikt” – så drabbar det dig

En farlig spiral för lagren

Denna struktur skapar en paradoxal och potentiellt farlig situation för världens energiförsörjning. Eftersom dagens pris är så mycket högre än morgondagens finns det inga ekonomiska incitament för företag att hålla olja i lager. Tvärtom drivs de att sälja av sina reserver så snabbt som möjligt för att maximera vinsten.

När lagren töms minskar den säkerhetsmarginal som marknaden normalt har mot oväntade störningar. Det gör systemet extremt sårbart för ytterligare utbudschocker.

Dyrare el och drivmedel

Om en viktig rörledning stängs eller en konflikt trappas upp finns det inga kuddar kvar att ta av, vilket kan leda till ännu häftigare prishopp vid pumpen och i elräkningen.

”För närvarande kan det bara vara en prisökning som avtar om det finns någon form av lösning, men det är svårt att se vad den vägen kan bli”, säger Toni Meadows, investeringschef på BRI Wealth Management, om oljemarknaden till CNBC.

Konsekvens för energipriset

För konsumenter och företag innebär detta en kluven verklighet. Å ena sidan indikerar terminscentren att marknaden förväntar sig att den akuta krisen är tillfällig och att priserna ska sjunka på sikt. Å andra sidan pressas priserna uppåt här och nu eftersom ingen vill sitta på lager.

För svenska hushåll kan detta översättas till fortsatt volatila drivmedelspriser och en osäkerhet kring uppvärmningskostnader. Analytiker vid stora investmentbanker pekar på att så länge kurvan pekar så brant nedåt förblir marknaden tajt. Det finns helt enkelt inget överskott som kan dämpa de dagliga prissvängningarna.

K-formad återhämtning

En intressant aspekt av den nuvarande situationen är hur den slår olika mot olika aktörer. Stora industriföretag och flygbolag som har möjlighet att säkra sina framtida inköp kan dra nytta av de lägre priserna längre fram i tiden. De kan låsa in kostnader för slutet av 2026 till nivåer som är betydligt lägre än vad som betalas på spotmarknaden idag.

Småföretag och privatpersoner, som är beroende av dagspriset, drabbas däremot fullt ut av den akuta dyrtiden. Denna klyfta riskerar att skapa en ekonomisk obalans där de med störst kapital kan skydda sig mot inflationen, medan resten får bära bördan av de höga energipriserna.

Oljemarknadens nuvarande form är en påminnelse om att energi inte bara handlar om tillgång och efterfrågan, utan också om tid. Just nu ropar världen efter energi omedelbart, och priset för den brådskan börjar nu synas i hela den ekonomiska kedjan.

