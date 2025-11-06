Dagens PS
Bankerna svänger – försvarsfonder nytt hett mode

Försvarsbåt och fonder
Försvar och finans går hand i hand när bankerna lanserar nya försvarsfonder. (Foto: Judit Nilsson/SvD och Jakob Åkersten Brodén/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Svenska banker gör en helomvändning. På bara några år har försvar gått från att vara en etisk gråzon till att bli det hetaste temat på fondmarknaden. Nu lanserar storbankerna sina egna försvarsfonder.

På bara några år har det som tidigare var tabu i finansvärlden blivit en av årets största trender. Svenska storbanker som SEB, Swedbank Robur och Danske Invest lanserar nu egna försvarsfonder, inriktade på bolag som Saab, Rheinmetall och Thales.

Exempelvis meddelade Swedbank Robur den 26 september att man lanserar fonden Security and Defence, en global aktiefond med fokus på försvar, cybersäkerhet och civil beredskap. Fonden planerar inledningsvis 20–30 innehav och tar en avgift på 1,25 procent per år.

Bakgrunden är det försämrade säkerhetsläget i Europa och Sveriges inträde i Nato. Banker och fondbolag motiverar satsningarna med att Europa måste stärka sin militära kapacitet och att finanssektorn kan bidra genom investeringar.

“Europa behöver öka sina satsningar på försvar och säkerhet. Vi kan aktivt bidra genom att tillhandahålla finansiella lösningar”, säger SEB:s kommunikatör Gunilla Svensson till Privata Affärer.

Läs även: Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla

Kritikstorm mot försvarsfonder

Utvecklingen har gått snabbt. För bara några år sedan var försvarssektorn bannlyst i många fondbolags hållbarhetsregler. I dag är den en av börsens starkaste tillväxtmotorer. Saab-aktien har till exempel åttadubblats på fyra år.

Alla jublar dock inte över bankernas helomvändning. Hållbarhetsprofilen Sasja Beslik, tidigare på Nordea och nu investeringschef på japanska SDG Impact, riktar skarp kritik mot den nya försvarstrenden.

Sasja Beslik ifrågasätter bankernas syn på hållbara investeringar inom försvarsindustrin. (Foto: Jakob Melgaard/Talarforum)
“Vill man främja fred ska man investera i fredsfrämjande arbete, inte i vapenbolag”, säger han till Privata affärer.

Senaste nytt

Patriotism eller profit?

Beslik menar att den nya vågen av försvarsfonder blandar ihop patriotism med vinstintresse. Han uppmanar i stället investerare att köpa statsobligationer i demokratiska länder, vilket stärker staters försvarsförmåga utan att gynna företag som tjänar pengar på krig.

“Det här är varken etiskt hållbart eller ekonomiskt smart. Många av försvarsbolagen har redan rusat i värde”, säger Beslik.

Bankernas omsvängning markerar en ny tid i finanssektorn där begreppet ”hållbar investering” plötsligt fått en helt ny, och betydligt mer laddad, innebörd.

Missa inte: Swedbank Robur lanserar försvarsfond

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

