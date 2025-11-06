Svenska banker gör en helomvändning. På bara några år har försvar gått från att vara en etisk gråzon till att bli det hetaste temat på fondmarknaden. Nu lanserar storbankerna sina egna försvarsfonder.
Bankerna svänger – försvarsfonder nytt hett mode
Mest läst i kategorin
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. ”BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? ”Som …
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Analytiker spår vändning för Europas biltillverkare
Nästa år vänder det upp igen för Europas biltillverkare efter ett motigt 2025, tror analytiker, berättar Bloomberg. Nyhetsbyrån konstaterar att det här året kännetecknats av en mängd vinstvarningar från den europeiska bilindustrin, men att det ser ut att ljusna under 2026. ”Stoxx Europe 600 bilindex förväntas öka kraftigt i vinst per aktie under 2026 och …
På bara några år har det som tidigare var tabu i finansvärlden blivit en av årets största trender. Svenska storbanker som SEB, Swedbank Robur och Danske Invest lanserar nu egna försvarsfonder, inriktade på bolag som Saab, Rheinmetall och Thales.
Exempelvis meddelade Swedbank Robur den 26 september att man lanserar fonden Security and Defence, en global aktiefond med fokus på försvar, cybersäkerhet och civil beredskap. Fonden planerar inledningsvis 20–30 innehav och tar en avgift på 1,25 procent per år.
Bakgrunden är det försämrade säkerhetsläget i Europa och Sveriges inträde i Nato. Banker och fondbolag motiverar satsningarna med att Europa måste stärka sin militära kapacitet och att finanssektorn kan bidra genom investeringar.
“Europa behöver öka sina satsningar på försvar och säkerhet. Vi kan aktivt bidra genom att tillhandahålla finansiella lösningar”, säger SEB:s kommunikatör Gunilla Svensson till Privata Affärer.
Läs även: Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla
Kritikstorm mot försvarsfonder
Utvecklingen har gått snabbt. För bara några år sedan var försvarssektorn bannlyst i många fondbolags hållbarhetsregler. I dag är den en av börsens starkaste tillväxtmotorer. Saab-aktien har till exempel åttadubblats på fyra år.
Alla jublar dock inte över bankernas helomvändning. Hållbarhetsprofilen Sasja Beslik, tidigare på Nordea och nu investeringschef på japanska SDG Impact, riktar skarp kritik mot den nya försvarstrenden.
“Vill man främja fred ska man investera i fredsfrämjande arbete, inte i vapenbolag”, säger han till Privata affärer.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Patriotism eller profit?
Beslik menar att den nya vågen av försvarsfonder blandar ihop patriotism med vinstintresse. Han uppmanar i stället investerare att köpa statsobligationer i demokratiska länder, vilket stärker staters försvarsförmåga utan att gynna företag som tjänar pengar på krig.
“Det här är varken etiskt hållbart eller ekonomiskt smart. Många av försvarsbolagen har redan rusat i värde”, säger Beslik.
Bankernas omsvängning markerar en ny tid i finanssektorn där begreppet ”hållbar investering” plötsligt fått en helt ny, och betydligt mer laddad, innebörd.
Missa inte: Swedbank Robur lanserar försvarsfond
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Kim Kardashians rättsdrama totalsågas: "Det sämsta som någonsin gjorts"
När Kim Kardashian klev in i rollen som skilsmässoadvokat i Ryan Murphys nya serie All’s Fair var förväntningarna skyhöga. Serien, som hade premiär på Disney+ och Hulu i veckan, beskrivs som ett stjärnspäckat rättsdrama om kvinnlig styrka, glamour och intriger i Los Angeles. Resultatet, menar kritikerna, blev i stället ett haveri av bibliska proportioner. Så …
Hyresgästen sänkte sin hyra när värden höjde
Mannen tog sig friheten att dra av för både det ena och det andra när hyresvärden höjde hyran och betalade endast vad han ansåg var rimligt. Det började med att hyresvärden 2023 ville höja hyran till 5 750 kronor, men det vägrade den 68-årige mannen att gå med på och köpslog då med sin värd …
Då går du miste om extra pengar i pensionen
Många pensionärer går miste om en extra slant varje månad. Det handlar om det så kallade inkomstpensionstillägget. Tillägget är främst till för personer som arbetat länge men haft låg lön, berättar Monica Zettervall i en intervju med News55. Men det finns en gräns för hur mycket – eller lite – man får ha i pension …
Budgetturisterna flyr Mallorca, lyxresenärerna checkar in
När tyskarna packar sina charterväskor för sista gången och britterna byter sangrian mot ouzo i Grekland, jublar Mallorcas hotellägare i smyg. Ön som en gång byggde sin rikedom på otaliga solstolar och billig sangria gör nu allt för att locka färre – men rikare – gäster. Strategin att bli Medelhavets premiumparadis börjar ge resultat. Från …
Bankerna svänger – försvarsfonder nytt hett mode
Svenska banker gör en helomvändning. På bara några år har försvar gått från att vara en etisk gråzon till att bli det hetaste temat på fondmarknaden. Nu lanserar storbankerna sina egna försvarsfonder. På bara några år har det som tidigare var tabu i finansvärlden blivit en av årets största trender. Svenska storbanker som SEB, Swedbank …