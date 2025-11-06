Bankerna svänger – försvarsfonder nytt hett mode

På bara några år har det som tidigare var tabu i finansvärlden blivit en av årets största trender. Svenska storbanker som SEB, Swedbank Robur och Danske Invest lanserar nu egna försvarsfonder, inriktade på bolag som Saab, Rheinmetall och Thales.

Exempelvis meddelade Swedbank Robur den 26 september att man lanserar fonden Security and Defence, en global aktiefond med fokus på försvar, cybersäkerhet och civil beredskap. Fonden planerar inledningsvis 20–30 innehav och tar en avgift på 1,25 procent per år.

Bakgrunden är det försämrade säkerhetsläget i Europa och Sveriges inträde i Nato. Banker och fondbolag motiverar satsningarna med att Europa måste stärka sin militära kapacitet och att finanssektorn kan bidra genom investeringar.

“Europa behöver öka sina satsningar på försvar och säkerhet. Vi kan aktivt bidra genom att tillhandahålla finansiella lösningar”, säger SEB:s kommunikatör Gunilla Svensson till Privata Affärer.

Kritikstorm mot försvarsfonder

Utvecklingen har gått snabbt. För bara några år sedan var försvarssektorn bannlyst i många fondbolags hållbarhetsregler. I dag är den en av börsens starkaste tillväxtmotorer. Saab-aktien har till exempel åttadubblats på fyra år.

Alla jublar dock inte över bankernas helomvändning. Hållbarhetsprofilen Sasja Beslik, tidigare på Nordea och nu investeringschef på japanska SDG Impact, riktar skarp kritik mot den nya försvarstrenden.

Sasja Beslik ifrågasätter bankernas syn på hållbara investeringar inom försvarsindustrin. (Foto: Jakob Melgaard/Talarforum)

“Vill man främja fred ska man investera i fredsfrämjande arbete, inte i vapenbolag”, säger han till Privata affärer.