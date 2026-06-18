Banken AI-varnar: Kraschade aktien ska ned mer

Rasat senaste året

Kursen är ned 40 procent på ett år.

Och ingen ljusning väntas framåt – i alla fall om man ska tro Swedbanks nya analys som delar ut ett tydligt säljråd.

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”AI-drivna utmanare börjar nu synas i Karnovs kärnmarknader”, skriver analytikern Martin Wahlström i en ny analys och fortsätter;

”Medan bolaget beskriver aktörer som Legora och Harvey som kompletterande lösningar inom arbetsflöden och effektivisering ser vi en snabb konvergens mellan innehåll och teknik. Nya aktörer betraktar inte bara Karnov som en samarbetspartner utan som den etablerade aktör som ska utmanas”.

”Kunderna stannar för att de måste”

Swedbanks börsexpert drar den klart oroande slutsatsen att:

”Kunderna stannar enligt vår bedömning främst för att de måste, inte för att de vill”.

”Mot bakgrund av den ökande konkurrensen, osäkerheten kring framtida användarvolymer och en nyhetsström som fortsätter gynna AI-utmanarna bedömer vi att risk/reward är negativ de kommande 12-18 månaderna”, summerar analysen aktiens utsikter.

Riktkursen sätts till 53 kronor för aktien som står i 60 kronor i skrivande stund.

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