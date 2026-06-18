Aktien har rasat 38 procent sedan årsskiftet. Men storbanken Swedbanks analysfirma SB 1 Market tror det finns ännu mer nedsida och kommer nu med ett säljråd.
Banken AI-varnar: Kraschade aktien ska ned mer
”Även om den underliggande verksamheten håller hög kvalitet anser vi att marknaden underskattar de strukturella riskerna från AI”, skriver Martin Wahlström, analytiker på banken.
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Aktien noterades 2019
Karnov Group (börskurs Karnov) är en digitaliseringstjänst som erbjuder en omfattande samling av juridiska databaser, verktyg och tjänster.
Bolaget har exempelvis jurister, revisorer och konsulter i sin kundkrets.
Aktien noterades 2019 och hade fram till förra sommaren en fin resa. Men senaste året har varit tuffare.
Rasat senaste året
Kursen är ned 40 procent på ett år.
Och ingen ljusning väntas framåt – i alla fall om man ska tro Swedbanks nya analys som delar ut ett tydligt säljråd.
Så mycket tycker storbanken att dina Volvo-aktier är värda
Över 426 000 svenskar äger aktier i lastbilskoncernen AB Volvo. Kanske är du en av dessa? I så fall är du att gratulera. Aktien har nämligen gått upp över 8 procent i år plus utdelningar och nu tycker Handelsbanken att det är köpläge och ser en potential på ytterligare dryga 17 procent från dagens kurs.
”AI-drivna utmanare börjar nu synas i Karnovs kärnmarknader”, skriver analytikern Martin Wahlström i en ny analys och fortsätter;
”Medan bolaget beskriver aktörer som Legora och Harvey som kompletterande lösningar inom arbetsflöden och effektivisering ser vi en snabb konvergens mellan innehåll och teknik. Nya aktörer betraktar inte bara Karnov som en samarbetspartner utan som den etablerade aktör som ska utmanas”.
”Kunderna stannar för att de måste”
Swedbanks börsexpert drar den klart oroande slutsatsen att:
”Kunderna stannar enligt vår bedömning främst för att de måste, inte för att de vill”.
”Mot bakgrund av den ökande konkurrensen, osäkerheten kring framtida användarvolymer och en nyhetsström som fortsätter gynna AI-utmanarna bedömer vi att risk/reward är negativ de kommande 12-18 månaderna”, summerar analysen aktiens utsikter.
Riktkursen sätts till 53 kronor för aktien som står i 60 kronor i skrivande stund.
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