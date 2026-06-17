Så mycket tycker storbanken att dina Volvo-aktier är värda

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Nya aktieägare har strömmat in

Volvos aktie har fått över 140 000 nya ägare bara de senaste fem åren som Dagens PS uppmärksammat tidigare.

Bolaget är numera Sveriges näst mest ägda aktie efter Wallenbergarnas Investor (börskurs Investor).

Investmentbolaget har dryga 720 000 unika ägare medan Volvo kan stoltsera med drygt 426 000 enligt senaste siffrorna från Euroclear.

Och ska man tro Handelsbankens ny analys av aktien så kanske ännu fler borde ta rygg på lastbilsföretaget?