Över 426 000 svenskar äger aktier i lastbilskoncernen AB Volvo. Kanske är du en av dessa? I så fall är du att gratulera.
Så mycket tycker storbanken att dina Volvo-aktier är värda
Aktien har nämligen gått upp över 8 procent i år plus utdelningar och nu tycker Handelsbanken att det är köpläge och ser en potential på ytterligare dryga 17 procent från dagens kurs.
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Nya aktieägare har strömmat in
Volvos aktie har fått över 140 000 nya ägare bara de senaste fem åren som Dagens PS uppmärksammat tidigare.
Bolaget är numera Sveriges näst mest ägda aktie efter Wallenbergarnas Investor (börskurs Investor).
Investmentbolaget har dryga 720 000 unika ägare medan Volvo kan stoltsera med drygt 426 000 enligt senaste siffrorna från Euroclear.
Och ska man tro Handelsbankens ny analys av aktien så kanske ännu fler borde ta rygg på lastbilsföretaget?
”Uppskattar investeringscaset i Volvo”
”Vi fortsätter att uppskatta investeringscaset i Volvo, med stöd av en förväntad tvåårig uppgång i lastbilscykeln och strukturellt bättre resultatstabilitet”, skriver nämligen bankens analytiker Hampus Engellau i den nya analysen.
Framförallt gillar Handelsbanken vinstutsikterna framåt.
”Sammantaget förväntar vi oss att det justerade rörelseresultatet ökar med 19,6 procent under 2026 och med 10,5 procent under 2027, där vinsterna i allt högre grad drivs av effektiviseringar och operationell hävstång snarare än av enbart cyklisk medvind”.
Förväntar sig ökad efterfrågan på lastbilar
Riktkursen för Volvos aktie sätts till 380 kronor med ett tydligt råd: köp.
”Sedan årsskiftet har Volvo-aktien stigit med 8 procent, vilket ändå innebär 8 procentenheters svagare utveckling än den nordiska verkstadssektorn”, resonerar Handelsbankens börsexpert och konstaterar;
”Vi ser det som omotiverat givet den förbättrade operationella hävstången och vår förväntan om en tvåårig efterfrågeuppgång för lastbilar”.
Just nu handlas Volvos aktie i 320 kronor.
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