London är fortfarande en drömstad för många människor. Men det är inte lätt att skapa sig ett liv i den brittiska huvudstaden, särskilt inte för unga.
London har blivit för dyrt – unga kan inte få jobb
Ungdomsarbetslösheten i London har stigit kraftigt och nått den högsta nivån i landet.
Omkring en fjärdedel av alla mellan 16 och 24 år står utan arbete.
Det markerar en dramatisk förändring för en stad som länge setts som en inkörsport till karriärmöjligheter.
Flera olika skäl
Bakom utvecklingen ligger flera samverkande faktorer. En tydlig trend är att antalet instegsjobb har minskat kraftigt.
Enligt nya siffror har antalet utannonserade graduate-tjänster i London fallit från omkring 13 000 år 2019 till drygt 2 000 i början av 2026. Samtidigt har konkurrensen om de få tjänster som finns blivit allt hårdare.
Teknologiska förändringar spelar en central roll.
Framväxten av artificiell intelligens har påverkat särskilt kontorsbaserade yrken inom IT, finans och administration, där många juniora roller tidigare fungerade som första steg in på arbetsmarknaden.
Högre avgifter
Företag automatiserar i högre grad enklare arbetsuppgifter eller flyttar rekrytering till billigare regioner.
Ekonomisk politik har också bidragit till situationen. Reformer under regeringen ledd av Keir Starmer har inneburit höjda arbetsgivaravgifter och ökade minimilöner, vilket gjort det dyrare att anställa.
Detta har särskilt påverkat branscher som detaljhandel och restaurang, där många unga tidigare fått sina första jobb, skriver Bloomberg.
Lockar ännu människor
Samtidigt fortsätter London att locka unga människor från hela landet och utlandet. Stadens rykte som ekonomiskt och kulturellt centrum gör att många flyttar dit i hopp om bättre möjligheter.
Resultatet blir en arbetsmarknad där utbudet av arbetssökande vida överstiger efterfrågan.
Jämfört med andra europeiska storstäder som Paris och Madrid klarar sig Londons unga sämre, trots att Storbritannien tidigare haft en mer flexibel arbetsmarknad än många EU-länder.
Tvingas bo kvar hemma
Konsekvenserna märks tydligt i vardagen. Många unga tvingas bo kvar hemma längre eller ta arbeten som inte matchar deras utbildning. Samtidigt ökar pressen på hushåll när familjer stöttar vuxna barn ekonomiskt.
Frågan väntas få politiska följder inför kommande lokalval, där missnöje bland unga väljare kan påverka maktbalansen, skriver BBC.
Regeringen har lanserat stödåtgärder för att stimulera anställningar, men kritiker menar att insatserna kommer sent.
