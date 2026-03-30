London har blivit för dyrt – unga kan inte få jobb

Det markerar en dramatisk förändring för en stad som länge setts som en inkörsport till karriärmöjligheter.

Flera olika skäl

Bakom utvecklingen ligger flera samverkande faktorer. En tydlig trend är att antalet instegsjobb har minskat kraftigt.

Enligt nya siffror har antalet utannonserade graduate-tjänster i London fallit från omkring 13 000 år 2019 till drygt 2 000 i början av 2026. Samtidigt har konkurrensen om de få tjänster som finns blivit allt hårdare.

Teknologiska förändringar spelar en central roll.

Framväxten av artificiell intelligens har påverkat särskilt kontorsbaserade yrken inom IT, finans och administration, där många juniora roller tidigare fungerade som första steg in på arbetsmarknaden.