Sarah blev plötslig börsmiljonär: "Jag har ingen aning vad jag ska göra”

En 50 årig kvinna var börsmiljonär utan att veta om det. Nu undrar hon hur hon ska tänka.
En 50 årig kvinna var börsmiljonär utan att veta om det. Nu undrar hon hur hon ska tänka. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

En 50-årig kvinna från Seattle blev chockad när hon upptäckte att hennes aktieinnehav var värt omkring 18 miljoner dollar. Över en natt har hon blivit börsmiljonär.

Men den plötsliga förmögenheten har fått henne att känna sig förvirrad – och experter varnar: sprid riskerna innan det är för sent.

Läs även: Svenskarnas buffert ryker: Så många tvingas ta av sparandet – Dagens PS

Den oväntade förmögenheten

Kvinnan, som tidigare arbetat i tekniksektorn men de senaste 20 åren ägnat sig åt att hemskola sina barn, kollade sin gamla personalaktieplan och kunde inte tro sina ögon enligt Yahoo finance.

”Jag har ingen aning om vad jag ska göra med det,” säger Sarah, som kvinnan heter.

Aktierna, som en gång bara var värda några tusen dollar, hade vuxit till ett innehav på cirka 18 miljoner dollar tack vare en enda kursraket.

Det motsvarar nära 170 miljoner svenska kronor.

När guldkakan blir en riskfälla

Men den nya ekonomiska situationen har som sagt skapat problem vilket fick henne att höra av sig till Dave Ramsey som har en känd ekonomipodd i USA där han hjälper tittare och läsare med ekonomiska spörsmål.

Han pekar på faran i att ha nästan hela förmögenheten i en enda aktie.

”Det är skrämmande och oklokt,” säger Dave Ramsey i sin podd Ramsey show som rådge rhenna att sprida riskerna.

Förlorade pensionen på krypto – får skatta sju miljoner

Det som först verkade vara ett lyckokast vändes till det rakt motsatta. En dansk man har nu en enorm skatteskuld, trots att han förlorat sina investerade pengar.

Experten uppmanar henne nu också att ta professionell hjälp för att hantera skatterna och att sälja av delar av innehavet.

I USA kan kapitalvinstskatten ligga på upp till 20 procent, och dessutom tillkommer delstatliga skatter.

Långsiktighet skapar chans att bli börmiljonär

Historien har snabbt spridit sig i sociala medier – och väckt diskussioner om både tur och timing.

En expert sammanfattade läxan för småsparare med ett klassiskt investeringsråd:

”Tid på marknaden slår alltid tajming av marknaden.”

Vilken aktie det handlar om har Sarah inte avslöjat men många spekulerar i att det handlar om de senaste årens stora börsraket Nvidia.

Läs även: Trumps katastrof-varning: Risk för nytt tullkaos – Dagens PS

BörsenEkonomimiljonärStockholmsbörsenSverigeUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

