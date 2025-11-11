En 50-årig kvinna från Seattle blev chockad när hon upptäckte att hennes aktieinnehav var värt omkring 18 miljoner dollar. Över en natt har hon blivit börsmiljonär.
Sarah blev plötslig börsmiljonär: "Jag har ingen aning vad jag ska göra”
Men den plötsliga förmögenheten har fått henne att känna sig förvirrad – och experter varnar: sprid riskerna innan det är för sent.
Läs även: Svenskarnas buffert ryker: Så många tvingas ta av sparandet – Dagens PS
Den oväntade förmögenheten
Kvinnan, som tidigare arbetat i tekniksektorn men de senaste 20 åren ägnat sig åt att hemskola sina barn, kollade sin gamla personalaktieplan och kunde inte tro sina ögon enligt Yahoo finance.
”Jag har ingen aning om vad jag ska göra med det,” säger Sarah, som kvinnan heter.
Aktierna, som en gång bara var värda några tusen dollar, hade vuxit till ett innehav på cirka 18 miljoner dollar tack vare en enda kursraket.
Det motsvarar nära 170 miljoner svenska kronor.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
När guldkakan blir en riskfälla
Men den nya ekonomiska situationen har som sagt skapat problem vilket fick henne att höra av sig till Dave Ramsey som har en känd ekonomipodd i USA där han hjälper tittare och läsare med ekonomiska spörsmål.
Han pekar på faran i att ha nästan hela förmögenheten i en enda aktie.
”Det är skrämmande och oklokt,” säger Dave Ramsey i sin podd Ramsey show som rådge rhenna att sprida riskerna.
Förlorade pensionen på krypto – får skatta sju miljoner
Det som först verkade vara ett lyckokast vändes till det rakt motsatta. En dansk man har nu en enorm skatteskuld, trots att han förlorat sina investerade pengar.
Experten uppmanar henne nu också att ta professionell hjälp för att hantera skatterna och att sälja av delar av innehavet.
I USA kan kapitalvinstskatten ligga på upp till 20 procent, och dessutom tillkommer delstatliga skatter.
Långsiktighet skapar chans att bli börmiljonär
Historien har snabbt spridit sig i sociala medier – och väckt diskussioner om både tur och timing.
En expert sammanfattade läxan för småsparare med ett klassiskt investeringsråd:
”Tid på marknaden slår alltid tajming av marknaden.”
Vilken aktie det handlar om har Sarah inte avslöjat men många spekulerar i att det handlar om de senaste årens stora börsraket Nvidia.
Läs även: Trumps katastrof-varning: Risk för nytt tullkaos – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
