Ett av världens största fynd av koppar, guld och silver kan ha upptäckts i Anderna. Men frågetecken kvarstår.
Gigantiskt mineralfynd i Anderna väcker hopp – och oro
Det handlar om fyndigheten Filo del Sol, belägen på gränsen mellan Argentina och Chile.
Men planerna på att utvinna rikedomarna möter växande kritik.
Nya uppskattningar från 2025 visar att området kan innehålla upp till fem gånger mer mineraler än tidigare beräknat.
Kommer att behövas
Fyndet omfattar enorma mängder koppar, samt betydande reserver av både guld och silver.
Upptäckten har gjorts av gruvbolagen Lundin Mining och BHP, som nu ser potentialen för ett av världens mest värdefulla outvecklade gruvprojekt, vilket Dagens PS har rapporterat om förut.
Metallerna i området anses vara avgörande för framtida industrier, inte minst inom den gröna omställningen där koppar spelar en central roll i elektrifiering och energisystem.
Även tekniksektorn och flygindustrin är beroende av ädelmetaller som guld och silver.
Extrema förhållanden
Trots de ekonomiska möjligheterna är utvinningen långt ifrån okomplicerad. Fyndigheten ligger på cirka 5 000 meters höjd i Anderna, vilket innebär extrema arbetsförhållanden med tunn luft, kyla och svår terräng, skriver Popular Mechanics.
Logistiken kring att transportera utrustning till platsen bedöms bli både kostsam och tekniskt utmanande.
Samtidigt växer oron för miljökonsekvenserna. Regionen är ekologiskt känslig och beroende av glaciärer som fungerar som en viktig källa till färskvatten.
Varnar för hotet
Kritiker varnar för att gruvdrift kan hota dessa resurser, särskilt i ljuset av landets lagstiftning som ska skydda glaciärområden.
Miljöorganisationer har även lyft fram den stora vattenförbrukning som gruvverksamhet kräver. I ett område där vatten redan är en begränsad resurs riskerar detta att skapa konflikter med lokalsamhällen och andra näringar.
Gruvbolagen har å sin sida presenterat planer på att använda mer förnybar energi i verksamheten för att minska klimatpåverkan. Initiativ för att bygga elinfrastruktur i regionen pågår också.
