Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Gigantiskt mineralfynd i Anderna väcker hopp – och oro

anderna
Anderna är en bergskedja med mycket natur och en hel del mineraler. (Foto: Esteban Felix/AP/TT).

Ett av världens största fynd av koppar, guld och silver kan ha upptäckts i Anderna. Men frågetecken kvarstår.

Det handlar om fyndigheten Filo del Sol, belägen på gränsen mellan Argentina och Chile.

Men planerna på att utvinna rikedomarna möter växande kritik.

Nya uppskattningar från 2025 visar att området kan innehålla upp till fem gånger mer mineraler än tidigare beräknat.

Kommer att behövas

Fyndet omfattar enorma mängder koppar, samt betydande reserver av både guld och silver.

Upptäckten har gjorts av gruvbolagen Lundin Mining och BHP, som nu ser potentialen för ett av världens mest värdefulla outvecklade gruvprojekt, vilket Dagens PS har rapporterat om förut.

Metallerna i området anses vara avgörande för framtida industrier, inte minst inom den gröna omställningen där koppar spelar en central roll i elektrifiering och energisystem.

Även tekniksektorn och flygindustrin är beroende av ädelmetaller som guld och silver.

Extrema förhållanden

Trots de ekonomiska möjligheterna är utvinningen långt ifrån okomplicerad. Fyndigheten ligger på cirka 5 000 meters höjd i Anderna, vilket innebär extrema arbetsförhållanden med tunn luft, kyla och svår terräng, skriver Popular Mechanics.

Logistiken kring att transportera utrustning till platsen bedöms bli både kostsam och tekniskt utmanande.

Samtidigt växer oron för miljökonsekvenserna. Regionen är ekologiskt känslig och beroende av glaciärer som fungerar som en viktig källa till färskvatten.

Varnar för hotet

Kritiker varnar för att gruvdrift kan hota dessa resurser, särskilt i ljuset av landets lagstiftning som ska skydda glaciärområden.

Miljöorganisationer har även lyft fram den stora vattenförbrukning som gruvverksamhet kräver. I ett område där vatten redan är en begränsad resurs riskerar detta att skapa konflikter med lokalsamhällen och andra näringar.

Gruvbolagen har å sin sida presenterat planer på att använda mer förnybar energi i verksamheten för att minska klimatpåverkan. Initiativ för att bygga elinfrastruktur i regionen pågår också.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Mest lästa i kategorin