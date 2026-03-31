Gigantiskt mineralfynd i Anderna väcker hopp – och oro

Nya uppskattningar från 2025 visar att området kan innehålla upp till fem gånger mer mineraler än tidigare beräknat.

Kommer att behövas

Fyndet omfattar enorma mängder koppar, samt betydande reserver av både guld och silver.

Upptäckten har gjorts av gruvbolagen Lundin Mining och BHP, som nu ser potentialen för ett av världens mest värdefulla outvecklade gruvprojekt, vilket Dagens PS har rapporterat om förut.

Metallerna i området anses vara avgörande för framtida industrier, inte minst inom den gröna omställningen där koppar spelar en central roll i elektrifiering och energisystem.

Även tekniksektorn och flygindustrin är beroende av ädelmetaller som guld och silver.