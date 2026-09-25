Avtal med Novo – svenska bolaget upp över 100 procent på börsen

Nanexa tillhör efter nyheten fredagens stora börsvinnare. Aktien steg kraftigt redan i öppningen och handlades under morgonen omkring 120–130 procent över torsdagens stängningskurs. Vid 14-tiden var aktien upp drygt 100 procent för dagen.

Avtalet kan ge Nanexa sammanlagt upp till 1,165 miljarder euro, motsvarande omkring 13 miljarder kronor. Av detta består 615 miljoner euro av en initial betalning samt utvecklings- och regulatoriska milstolpar. Därutöver tillkommer försäljningsbaserade milstolpar och royalty på framtida försäljning.

Affären mycket större än börsvärdet

För Nanexa är summan mycket stor i relation till bolagets storlek. Inför avtalet hade bolaget ett börsvärde på omkring 1,1 miljarder kronor. Bolaget är listat på First North Stockholm.

Tekniken bakom affären handlar om att göra läkemedel mer långverkande. Målet är att vissa behandlingar ska kunna ges en gång i månaden eller till och med en gång i kvartalet, i stället för betydligt tätare dosering. Avtalet omfattar upp till fem utvecklingsprogram.

”Det här är enormt stort för oss och förhoppningsvis för Novo också”, säger Nanexas vd David Westberg till Dagens industri.

Internationella medier som CNBC, Investing.com och Reuters rapporterar också om nyheten.

”Det här transformerar faktiskt vårt bolag från ett bolag som levt på emissioner till att nu kan vi sikta framåt ordentligt”, säger David Westberg till Di.

Novo äger 14 procent

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Nanexa har tidigare uppgett att djurstudier med semaglutid belagt med PharmaShell gett lovande farmakokinetiska resultat. Bolagets simuleringar har pekat mot möjligheten till månadsvis, varannan månads eller kvartalsvis administrering i människa, även om detta fortfarande är ett utvecklingsmål och inte en färdig behandling.

Novo är inte en ny partner för Nanexa. Det danska läkemedelsbolaget är sedan tidigare Nanexas största aktieägare och äger 14,1 procent av aktierna, enligt Holdings. Ägandet går tillbaka till ett tidigare utvärderingsavtal kring PharmaShell och Novos produkter från 2022.

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