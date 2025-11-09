Aktiva ETF:er – nästa steg i fondrevolutionen

Börshandlade fonder, ETF:er, har under det senaste decenniet blivit en av världens mest populära sparformer.

Men efter år av passiv indexförvaltning tar nu de aktiva ETF:erna plats på scenen. Det visar en analys av Frank Fischer, vd för tyska Shareholder Value Management AG, publicerad i AnlegerPlus.

Aktiva ETF:er försöker inte bara följa marknaden, de vill slå den.

Genom löpande omviktning och djup bolagsanalys skapas möjligheten till överavkastning. ”Genom rebalansering ser vi till att de bästa bolagen alltid finns kvar i portföljen”, säger Fischer.

Hans egen fond, Frankfurt UCITS ETF – Modern Value, bygger på en så kallad Total Shareholder Return-strategi som tar sikte på bolag med högst totalavkastning i både kursuppgång och utdelning.

Rebalansering – grunden i framgångsrika ETF strategier

I traditionella indexfonder sker inga mänskliga ingrepp. I aktiva ETF:er blir däremot portföljen ständigt justerad.

Fischer beskriver det som ett hantverk där förvaltaren likt en trädgårdsmästare gallrar bort övervärderade innehav och stärker de som blomstrar.

Strategin innebär att riskerna sprids över tid och att sparandet blir mer balanserat. I praktiken kombineras transparensen hos en vanlig ETF med disciplinen och analyskraften från aktiv förvaltning.

ETF:er är inte längre bara passiva – aktiv förvaltning tar plats på börsen. (Foto: Richard Drew/AP/TT)

Enligt Morningstar växte marknaden för aktiva ETF:er i Europa med över 40 procent på ett år. Jättar som BlackRock och JP Morgan lanserar nu egna produkter – och trenden väntas fortsätta.