Aktiva ETF:er – nästa steg i fondrevolutionen

Wall street EFT
Aktiva ETF:er växer snabbt i Europa – de förenar ETF:ens enkelhet med aktiv förvaltnings precision. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Uppdaterad: 09 nov. 2025Publicerad: 09 nov. 2025

De börshandlade fonderna har länge varit synonymt med passiv indexförvaltning. Nu växer en ny generation fram i aktiva ETF:er, som lovar att kombinera det bästa av två världar.

Börshandlade fonder, ETF:er, har under det senaste decenniet blivit en av världens mest populära sparformer.

Men efter år av passiv indexförvaltning tar nu de aktiva ETF:erna plats på scenen. Det visar en analys av Frank Fischer, vd för tyska Shareholder Value Management AG, publicerad i AnlegerPlus.

Aktiva ETF:er försöker inte bara följa marknaden, de vill slå den.

Genom löpande omviktning och djup bolagsanalys skapas möjligheten till överavkastning. ”Genom rebalansering ser vi till att de bästa bolagen alltid finns kvar i portföljen”, säger Fischer.

Hans egen fond, Frankfurt UCITS ETF – Modern Value, bygger på en så kallad Total Shareholder Return-strategi som tar sikte på bolag med högst totalavkastning i både kursuppgång och utdelning.

Rebalansering – grunden i framgångsrika ETF strategier

I traditionella indexfonder sker inga mänskliga ingrepp. I aktiva ETF:er blir däremot portföljen ständigt justerad.

Fischer beskriver det som ett hantverk där förvaltaren likt en trädgårdsmästare gallrar bort övervärderade innehav och stärker de som blomstrar.

Strategin innebär att riskerna sprids över tid och att sparandet blir mer balanserat. I praktiken kombineras transparensen hos en vanlig ETF med disciplinen och analyskraften från aktiv förvaltning.

ETF:er är inte längre bara passiva – aktiv förvaltning tar plats på börsen. (Foto: Richard Drew/AP/TT)

Enligt Morningstar växte marknaden för aktiva ETF:er i Europa med över 40 procent på ett år. Jättar som BlackRock och JP Morgan lanserar nu egna produkter – och trenden väntas fortsätta.

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
ETF marknaden i förändring

För sparare som söker stabilitet i en osäker marknad erbjuder aktiva börshandlade fonder en gyllene medelväg: de kombinerar låga avgifter med professionell analys.

Dagens PS har tidigare skrivit om hur börshandlade fonder, så kallade ETF:er, växer kraftigt på flera marknader utanför Sverige, men att svenska sparare verkar missa trenden.

”Vi ser utvecklingen som en chans att förena vår erfarenhet inom aktiv förvaltning med ETF:ens enkelhet och öppenhet”, sammanfattar Fischer i AnlegerPlus.

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

