Astra Zeneca rusar – men här är varningssignalen

Men trots de starka siffrorna väljer bolaget att upprepa sin prognos för helåret 2026.

Det är här SEB höjer på ögonbrynen.

Banken hade visserligen räknat med att prognosen skulle lämnas oförändrad, men beskriver beskedet som något förvånande. Enligt SEB behöver analytikernas resultatestimat höjas med omkring 2 procent efter rapporten.

Särskilt starka bidrag kom från läkemedlen Tagrisso, Ultomiris och Strensiq. Det framgår av bankens analyskommentar, enligt EFN.

Miljardpotential i pipelinen

Marknadens blickar riktas nu mot 2027. Astra Zenecas vd Pascal Soriot har ett ambitiöst mål om att bolagets intäkter ska nå 80 miljarder dollar 2030. Det motsvarar en ökning med 36 procent jämfört med 2025.

En central fråga är om bolaget lyckas ersätta intäkterna från storsäljare vars patentskydd löper ut. Den så kallade patentklippan har länge varit ett orosmoment för investerarna.

Soriot pekar på läkemedelspipelinen som en viktig tillväxtmotor. Hittills under året har fyra nya läkemedel fått godkännanden eller visat positiva studieresultat med en samlad potential för mer än 10 miljarder dollar i årlig toppförsäljning.

Under 2027 väntas nya studiebesked från läkemedelsprojekt med potential att tillsammans nå mer än 20 miljarder dollar i årlig toppförsäljning.

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”Vi är på rätt väg för att uppnå vår ambition för 2030 och upprätthålla tillväxten under nästa decennium”, säger Pascal Soriot i kvartalsrapporten.