Astra Zeneca stiger kraftigt efter en stark kvartalsrapport där både intäkter och vinst överträffar förväntningarna. Men läkemedelsjätten väljer att hålla fast vid sin helårsprognos. Det får SEB att höja på ögonbrynen och riktar fokus mot nästa års tillväxt.
Astra Zeneca rusar – men här är varningssignalen
Astra Zeneca klättrade drygt 3 procent i den inledande handeln på Stockholmsbörsen på fredagen och blev en av börsens mest omsatta aktier.
Läkemedelsjätten redovisade intäkter på 16,2 miljarder dollar för det tredje kvartalet – en ökning med 7 procent jämfört med samma period i fjol. Den justerade vinsten per aktie steg med 17 procent till 2,79 dollar.
Men trots de starka siffrorna väljer bolaget att upprepa sin prognos för helåret 2026.
Det är här SEB höjer på ögonbrynen.
Banken hade visserligen räknat med att prognosen skulle lämnas oförändrad, men beskriver beskedet som något förvånande. Enligt SEB behöver analytikernas resultatestimat höjas med omkring 2 procent efter rapporten.
Särskilt starka bidrag kom från läkemedlen Tagrisso, Ultomiris och Strensiq. Det framgår av bankens analyskommentar, enligt EFN.
Miljardpotential i pipelinen
Marknadens blickar riktas nu mot 2027. Astra Zenecas vd Pascal Soriot har ett ambitiöst mål om att bolagets intäkter ska nå 80 miljarder dollar 2030. Det motsvarar en ökning med 36 procent jämfört med 2025.
En central fråga är om bolaget lyckas ersätta intäkterna från storsäljare vars patentskydd löper ut. Den så kallade patentklippan har länge varit ett orosmoment för investerarna.
Soriot pekar på läkemedelspipelinen som en viktig tillväxtmotor. Hittills under året har fyra nya läkemedel fått godkännanden eller visat positiva studieresultat med en samlad potential för mer än 10 miljarder dollar i årlig toppförsäljning.
Under 2027 väntas nya studiebesked från läkemedelsprojekt med potential att tillsammans nå mer än 20 miljarder dollar i årlig toppförsäljning.
”Vi är på rätt väg för att uppnå vår ambition för 2030 och upprätthålla tillväxten under nästa decennium”, säger Pascal Soriot i kvartalsrapporten.
Miljardbesparingar ska finansiera tillväxten
Astra Zeneca presenterar också ett treårigt omstruktureringsprogram som ska frigöra kapital till forskning och utveckling.
Målet är årliga besparingar på 1,5 miljarder dollar. Programmet väntas dock medföra engångskostnader på upp till 2 miljarder dollar och ska vara i huvudsak genomfört vid slutet av 2029, rapporterar Reuters.
Aktien handlas enligt Dagens industris analys till en drygt 7-procentig rabatt mot läkemedelssektorn – mätt som skuldjusterat börsvärde i förhållande till väntat rörelseresultat.
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