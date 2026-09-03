Uber stäms av europeiska förare – mitt i masslakten av personal

Färre får jobba på distans

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Uber menar att delar av organisationen har vuxit fram under en period då bolaget expanderat kraftigt och att vissa strukturer därför inte längre är ändamålsenliga.

Fler team ska slås samman och personalen ska i högre grad koncentreras till större kontor och teknikcentrum, bland annat i New York och San Francisco.

Endast omkring en procent av personalen ska framöver kunna arbeta helt på distans.

Till skillnad från flera andra stora teknikbolag kopplar Uber inte de aktuella nedskärningarna direkt till utvecklingen inom artificiell intelligens.

AI har annars blivit en återkommande förklaring till omfattande personalneddragningar i tekniksektorn.

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Vill satsa på självkörande fordon

Samtidigt kommer nedskärningen när Uber försöker frigöra resurser för nya investeringar. Bolaget har tidigare meddelat planer på att investera mer än 10 miljarder dollar i självkörande fordon under de kommande åren.

Parallellt med personalneddragningen möter Uber rättsliga utmaningar i Europa.

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Förare från sex europeiska länder har lämnat in en grupptalan i Amsterdam och anklagar bolaget för att ha brutit mot EU:s dataskyddsregler genom sitt dynamiska lönesystem, skriver Belga News Agency.

Förarna hävdar att algoritmer påverkar ersättningen, vilka körningar de erbjuds och hur resorna fördelas.

Enligt en analys från konsultbolaget Oxera har lönen för omkring 48 procent av Uberförarna i Nederländerna minskat med i genomsnitt 7 508 euro per år.

Uber avvisar anklagelserna och framhåller att förarna själva kan acceptera eller avstå från körningar.

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