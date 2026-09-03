Var tionde Uber-anställd får gå från bolaget i en stor omorganisation. Men det är inte den enda utmaningen som har dykt upp.
Uber stäms av europeiska förare – mitt i masslakten av personal
Uber lyftes länge fram som ett mycket snabbväxande bolag, men nu planerar man att minska sin globala personalstyrka med omkring 10 procent.
Orsaken är att bolaget vill förenkla organisationen, korta beslutsvägarna och sänka kostnaderna.
Neddragningen är en del av en större omorganisation där färre chefsnivåer ska ge bolaget större utrymme att investera i framtida tillväxt.
Ska ge tydligare ansvar
Uber hade omkring 34 000 anställda vid utgången av 2025. Det innebär att neddragningen kan motsvara ungefär 3 400 tjänster, även om bolaget inte har offentliggjort någon exakt siffra för hur många jobb som försvinner, skriver CNBC.
Vd:n Dara Khosrowshahi har beskrivit målet som att göra organisationen enklare och snabbare.
Enligt bolaget ska en mer slimmad struktur ge tydligare ansvar, snabbare beslut och mindre tid som läggs på intern samordning.
En central del av förändringen är att minska antalet chefsnivåer. Små team där chefer bara har en eller två direktrapporterande medarbetare ska nästan halveras.
Samtidigt ska antalet anställda som befinner sig sju chefsnivåer från vd minska med omkring 20 procent.
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Färre får jobba på distans
Uber menar att delar av organisationen har vuxit fram under en period då bolaget expanderat kraftigt och att vissa strukturer därför inte längre är ändamålsenliga.
Fler team ska slås samman och personalen ska i högre grad koncentreras till större kontor och teknikcentrum, bland annat i New York och San Francisco.
Endast omkring en procent av personalen ska framöver kunna arbeta helt på distans.
Till skillnad från flera andra stora teknikbolag kopplar Uber inte de aktuella nedskärningarna direkt till utvecklingen inom artificiell intelligens.
AI har annars blivit en återkommande förklaring till omfattande personalneddragningar i tekniksektorn.
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Vill satsa på självkörande fordon
Samtidigt kommer nedskärningen när Uber försöker frigöra resurser för nya investeringar. Bolaget har tidigare meddelat planer på att investera mer än 10 miljarder dollar i självkörande fordon under de kommande åren.
Parallellt med personalneddragningen möter Uber rättsliga utmaningar i Europa.
Förare från sex europeiska länder har lämnat in en grupptalan i Amsterdam och anklagar bolaget för att ha brutit mot EU:s dataskyddsregler genom sitt dynamiska lönesystem, skriver Belga News Agency.
Förarna hävdar att algoritmer påverkar ersättningen, vilka körningar de erbjuds och hur resorna fördelas.
Enligt en analys från konsultbolaget Oxera har lönen för omkring 48 procent av Uberförarna i Nederländerna minskat med i genomsnitt 7 508 euro per år.
Uber avvisar anklagelserna och framhåller att förarna själva kan acceptera eller avstå från körningar.
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