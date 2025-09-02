Stoppa Slussen i portföljen? Bankens nya köpråd

Dagens PS
Sugen på att köpa in dig i Slussen? Fastighetsaktien som äger stora delar av området får i alla fall ett köpråd av Handelsbanken.
Sugen på att köpa in dig i Slussen? Fastighetsaktien som äger stora delar av området får i alla fall ett köpråd av Handelsbanken. (Foto: Atrium Ljungberg)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Handelsbanken har vaskat fram ett nytt köpråd. En fastighetsaktie där du blir delägare i flera ikoniska Stockholmsbyggnader inklusive det nya Slussenområdet.

Aktien är ned över 20 procent i år men storbankens analytiker har svårt att förstå varför.

Gått sämre än sektorkollegorna

“Medan aktierna för andra kontorsfastighetsbolag som Fabege (börskurs Fabege) och Hufvudstadens (börskurs Hufvudstaden) har utvecklats relativt starkt det senaste året, har Atrium Ljungberg-aktien (börskurs Atrium Ljungberg) halkat efter”, skriver Johan Edberg på Handelsbanken i en ny analys.

Fabege och Hufvudstaden gått nästan 40 procent bättre under de senaste 12 månaderna konstaterar han i sitt köpråd och fortsätter;

“Bortsett från en stark aktiekursutveckling under sommaren 2024 kan vi inte hitta några relevanta orsaker till den svaga utvecklingen hittills i år.”

Atrium Ljungberg har numera fastigheter i alla tre storstäder plus Uppsala men de kanske mest profilerade byggnaderna återfinns i Stockholm.

Äger Katarinahissen

Eller vad sägs om klassiska Medborgarplatsen, hippa Slakthusområdet eller Slussen med det välkända glashuset och Katarinahissen som kronan på verket.

Det är dock inget som verkar belönas på börsen just nu då aktien är back 30 procent senaste 12 månaderna.

Nya Slussen riskerar att drunkna i tomma krogstolar

Stockholm får ett nytt krogkluster vid Slussen. Atrium Ljungberg bygger sex restauranger i Mälarterrassen. Ytterligare två öppnar under Guldbron och klassiker som Gondolen har återuppstått högst upp i Katarina. Men frågan är: Har huvudstaden plats för ännu ett krogmecka?

Handelsbanken tycker däremot att aktien förtjänar ett köpråd.

“Trots att Atrium Ljungberg har stor exponering mot det cykliska kontors- och detaljhandelssegmentet i Stockholm, har bolaget utvecklats bättre operationellt än vad kursutvecklingen antyder”, skriver Johan Edberg.

Köpråd med 14 procents uppsida

Så sent som i början av juli sänkte Handelsbanken rådet till behåll för Atrium Ljungberg.

Men givet den svaga kursutvecklingen under sommaren är man nu tillbaka på ett köpråd igen.

“Vid nuvarande aktiekurs och en mer stödjande värdering (substansrabatt på drygt 40 procent och ett P/E-tal på 17) är uppsidan på 12 månaders sikt åter intressant”, skriver storbankens analytiker och avslutar;

“Den finansiella risken är måttlig, tillgångskvaliteten är god och vi ser långsiktiga tillväxtutsikter från en växande Stockholmsregion och gott om byggrätter att utveckla och bygga vidare på över tid.”

Nuvarande kurs är 31,6 kronor vilket ger en potentiell uppsida på nära 14 procent enligt bankens råd.

AktietipsAtrium LjungbergfastigheterSlussenStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

