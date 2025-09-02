Stoppa Slussen i portföljen? Bankens nya köpråd

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Äger Katarinahissen

Eller vad sägs om klassiska Medborgarplatsen, hippa Slakthusområdet eller Slussen med det välkända glashuset och Katarinahissen som kronan på verket.

Det är dock inget som verkar belönas på börsen just nu då aktien är back 30 procent senaste 12 månaderna.

Handelsbanken tycker däremot att aktien förtjänar ett köpråd.

“Trots att Atrium Ljungberg har stor exponering mot det cykliska kontors- och detaljhandelssegmentet i Stockholm, har bolaget utvecklats bättre operationellt än vad kursutvecklingen antyder”, skriver Johan Edberg.

Köpråd med 14 procents uppsida

Så sent som i början av juli sänkte Handelsbanken rådet till behåll för Atrium Ljungberg.

Men givet den svaga kursutvecklingen under sommaren är man nu tillbaka på ett köpråd igen.

“Vid nuvarande aktiekurs och en mer stödjande värdering (substansrabatt på drygt 40 procent och ett P/E-tal på 17) är uppsidan på 12 månaders sikt åter intressant”, skriver storbankens analytiker och avslutar;

“Den finansiella risken är måttlig, tillgångskvaliteten är god och vi ser långsiktiga tillväxtutsikter från en växande Stockholmsregion och gott om byggrätter att utveckla och bygga vidare på över tid.”

Nuvarande kurs är 31,6 kronor vilket ger en potentiell uppsida på nära 14 procent enligt bankens råd.

