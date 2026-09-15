I en ny analys köpstämplas småländska Troax från Gnosjö och vars orderboken uppges vara välfylld och med marginalförbättringar som står för dörren.
Analys: Lockande värdering i Gnosjöbolag – så stor är uppsidan
Troax (börskurs), som ägs av Latour och är verksamt inom säkerhet, har sitt säte i Gnosjö och nu är det ”ett ypperligt köpläge” på aktien.
Det anser Privata Affärer i en analys och konstaterar att aktien bara är upp några procent på börsen i år och har gått sämre än Stockholmsbörsen.
”Värderingen ser intressant ut med goda möjligheter framöver”, heter det.
Det är Troax affärsidé
Troax tillverka stängsel i metall och har som främsta affärsidé att skydda maskiner, även lager och förråd finns med i affären och ytterst handlar det om att skydda människor, egendom och processer.
Nätpaneler står i centrum för Gnosjöföretaget, som finns i omkring 40 länder i Europa, Asien och Nordamerika.
Privata Affärer uppger att bolaget har som mål att omsättningen ska nå ”minst 550 miljoner euro” 2030, vilket innebär en ökning med minst 15 procent sedan 2025.
Inte riktigt framme än
Därutöver är tanken att rörelsemarginalen ska uppgå till ”minst 20 procent över en konjunkturcykel”, och omsättningen ökade också i Q2-rapporten med imponerande 51 procent.
Däremot har bolaget, framgår det, ”en bit kvar” för att uppnå sina mål med den justerade rörelsemarginalen.
”Den uppgick till 13 procent, vilket var en nedgång jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Marginalen uppgick då till 14,4 procent. För några år sedan sedan låg rörelsemarginalen på runt 20 procent. Den justerade vinsten per aktie ökade med 9 procent”, skriver PA som även konstaterar att riskerna framåt är hur stålpriserna utvecklas, men också högre priser för förvärv.
Uppsida på 30 procent
Slutsatsen landar ändå i att aktien i Troax, med sin starka ägare Latour, är köpvärd till riktkursen 192 kronor. I fredags handlades aktien på börsen till kursen 150,60 kronor.
Risken bedöms vara mellanhög och p/e-talet är 24 i år och 19 för nästa år.
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