Analys: Lockande värdering i Gnosjöbolag – så stor är uppsidan

Inte riktigt framme än

Därutöver är tanken att rörelsemarginalen ska uppgå till ”minst 20 procent över en konjunkturcykel”, och omsättningen ökade också i Q2-rapporten med imponerande 51 procent.

Däremot har bolaget, framgår det, ”en bit kvar” för att uppnå sina mål med den justerade rörelsemarginalen.

”Den uppgick till 13 procent, vilket var en nedgång jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Marginalen uppgick då till 14,4 procent. För några år sedan sedan låg rörelsemarginalen på runt 20 procent. Den justerade vinsten per aktie ökade med 9 procent”, skriver PA som även konstaterar att riskerna framåt är hur stålpriserna utvecklas, men också högre priser för förvärv.

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Uppsida på 30 procent

Slutsatsen landar ändå i att aktien i Troax, med sin starka ägare Latour, är köpvärd till riktkursen 192 kronor. I fredags handlades aktien på börsen till kursen 150,60 kronor.

Risken bedöms vara mellanhög och p/e-talet är 24 i år och 19 för nästa år.

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