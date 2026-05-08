Bure Equity har nu sålt samtliga aktier i satellitbolaget Ovzon. I april avyttrades de sista drygt en miljon aktierna, vilket inbringade 371 miljoner kronor enligt Holdings. Vi analyserar vad som händer i Bure framåt.
Analys: Bure dumpar Ovzon – detta händer nu
Så sent som i december 2025 satt investmentbolaget på drygt 8 procent av Ovzon. Att avyttringen väckte blandade känslor märktes tidigt. Bures styrelseordförande Patrik Tigerschiöld har tidigare sagt att det ”egentligen är väldigt tråkigt” att sälja.
Men strategi är strategi. Bure väljer sina strider, och det är uppenbart vart blicken nu riktas.
Portföljens tyngdpunkter just nu
Bures noterade kärninnehav är i dag Mycronic, Vitrolife, Xvivo Perfusion, Yubico och Cavotec. Bland de onoterade märks Mentimeter, Mercuri International, Allgon och Atle.
Mycronic är fortsatt kronjuvelen bland de noterade, med stark tillväxt och marginal. Vitrolife och Yubico har däremot levererat en rad besvikelser. Det senaste året har Yubico fallit med 72 procent och Vitrolife närmre 30 procent. Det är en indikation på att bolagens tillväxt och lönsamhet inte mötte marknadens förväntningar.
Xvivo som föll med över 60 procent i fjol har återhämtat sig och ligger enbart 6,8 procent back. Bures portfölj kräver framåt aktiv handling.
Silex är det nya greppet
Det verkliga skiftet i Bures strategi är halvledarbolaget Silex Microsystems. Bure Equity äger efter börsnoteringen ungefär 34,2 procent av aktierna i Silex.
Debuten den 7 maj 2026 på Nasdaq Stockholm var inget annat än explosiv, med en kursuppgång på nära 180 procent på första handelsdagen. Det skapar ett betydande orealiserat övervärde i Bures böcker.
Vad gäller framtiden är planerna konkreta. Kapacitetsutbyggnaden i Järfällaanläggningen planeras pågå från 2027 till 2029. Därtill utvärderar Silex förvärv av en halvledarfabrik på USA:s östkust, en total kapitalinvestering uppskattad till cirka 1,4 miljarder kronor, enligt Silex självt.
Mentimeter kan bli nästa börsnotering
Bland potentiella börsnoteringshandidater nämns Mentimeter, som enligt uppgifter överväger en börsnotering, även om inga konkreta besked lämnats. Om en notering tar form under 2027 skulle det kunna bli ytterligare en substantiell värdefrislläppare för Bure.
Portföljrotationen från Ovzon till Silex illustrerar ett investmentbolag som metodiskt skiftar mot halvledarexponering och teknik med geopolitisk medvind. Det är ett rimligt vägval, men återhämtningen i Vitrolife och Yubico avgör i hög grad om substansvärdet faktiskt tar fart igen.
Läs även: HawkEye börsnoteras – ska leverera krigsinformation från rymden