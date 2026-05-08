Analys: Bure dumpar Ovzon – detta händer nu

Men strategi är strategi. Bure väljer sina strider, och det är uppenbart vart blicken nu riktas.

Portföljens tyngdpunkter just nu

Bures noterade kärninnehav är i dag Mycronic, Vitrolife, Xvivo Perfusion, Yubico och Cavotec. Bland de onoterade märks Mentimeter, Mercuri International, Allgon och Atle.

Mycronic är fortsatt kronjuvelen bland de noterade, med stark tillväxt och marginal. Vitrolife och Yubico har däremot levererat en rad besvikelser. Det senaste året har Yubico fallit med 72 procent och Vitrolife närmre 30 procent. Det är en indikation på att bolagens tillväxt och lönsamhet inte mötte marknadens förväntningar.

Xvivo som föll med över 60 procent i fjol har återhämtat sig och ligger enbart 6,8 procent back. Bures portfölj kräver framåt aktiv handling.