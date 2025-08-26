"Sneakflation" – amerikanska konsumenter betalar tullarna

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Experter sågar Trumps uttalande

Presidenten har dock inte lagt fram några bevis som kan styrka det uttalandet – och det sågas nu av experter, bland annat på storbanken Goldman Sachs.

Experterna uppger att 70 procent av tullarna kommer få betalas av amerikanska konsumenter, och siffran kan öka till 100 procent när de olika bolagen i handelskedjorna höjer sina priser.

Amerikanska konsumenter betalar genom “sneakflation”

Hittills verkar det som att USA:s befolkning har anammat höjningarna utan några större problem, men det beror på att de kommer smygande och rör sig om små prisökningar, som går under benämningen “sneakflation”.

Framöver ser det dock ut som att konsumenterna kommer få bära ett ännu tyngre lass.

”Företag säger att de samarbetar med både leverantörer och konsumenter för att dela en del av kostnadsbördan”, säger Matt Bush, ekonom på Guggenheim Investments.

”Företagen indikerar att de är villiga att bära en del av kostnaden för tillfället. Men i takt med att insikten infinner sig att dessa tullar inte kommer att sänkas, kommer de börja vältra över mer på konsumenterna.”

Hushållen kämpar redan

Hushållsekonomin är i fokus för många av USA:s familjer som har fått det allt svårare ekonomiskt de senaste åren i takt med att priserna har stigit genom inflationen efter pandemin.

Det sista de vill ha just nu är höjda priser genom Trumps tullar.

Samtidigt försöker alltså bolagen att hålla sig på god fot med konsumenterna, men hittar kryphål där företagen med ministeg kan höja priserna.

“Amerikaner med lägre inkomster är tyvärr skickliga på att jonglera sina utgifter och försöka få varenda öre att räknas”, uppger Heather Long, chefekonom på Navy Federal Credit Union.

“Det är en ständig jonglering där de avsätter pengar till sitt mest akuta behov just för tillfället.”

