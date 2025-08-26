Dagens PS
"Sneakflation" – amerikanska konsumenter betalar tullarna

Shopping kan bli betydligt dyrare framöver i USA genom "sneakflation", när tullarna går igenom.
Shopping kan bli betydligt dyrare framöver i USA genom "sneakflation", när tullarna går igenom.(Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Oavsett vad Trump säger så är det amerikanska konsumenter som betalar tullarna. Enligt Goldman Sachs-experter kan de få ta hela smällen på 100 procent genom en krypande “sneakflation”.

Trump har bestämt sig.

USA:s enorma budgetunderskott ska bekämpas till varje pris, och det ska göras genom tullar, där underskottet ska minskas med 4 biljoner dollar under det kommande decenniet.

Tullarna mot Storbritannien införs

Trots ett tidigare preliminärt handelsavtal med Storbritannien har USA nu helt plötsligt infört 25-procentiga tullar mot runt 400 olika brittiska produkter.

Trump uppger att tullarna inte leder till inflation utan enbart ett ständigt flöde av pengar in i USA:s stadskassa.

”Det har också visat sig att konsumenterna för det mesta inte ens betalar tullarna, det är mestadels företag och regeringar, många av dem utländska, som betalar dem”, uppgav Trump på Truth Social tidigare i månaden, enligt CNN.

Experter sågar Trumps uttalande

Presidenten har dock inte lagt fram några bevis som kan styrka det uttalandet – och det sågas nu av experter, bland annat på storbanken Goldman Sachs.

Experterna uppger att 70 procent av tullarna kommer få betalas av amerikanska konsumenter, och siffran kan öka till 100 procent när de olika bolagen i handelskedjorna höjer sina priser.

Amerikanska konsumenter betalar genom “sneakflation”

Hittills verkar det som att USA:s befolkning har anammat höjningarna utan några större problem, men det beror på att de kommer smygande och rör sig om små prisökningar, som går under benämningen “sneakflation”.

Framöver ser det dock ut som att konsumenterna kommer få bära ett ännu tyngre lass.

”Företag säger att de samarbetar med både leverantörer och konsumenter för att dela en del av kostnadsbördan”, säger Matt Bush, ekonom på Guggenheim Investments.

”Företagen indikerar att de är villiga att bära en del av kostnaden för tillfället. Men i takt med att insikten infinner sig att dessa tullar inte kommer att sänkas, kommer de börja vältra över mer på konsumenterna.”

Hushållen kämpar redan

Hushållsekonomin är i fokus för många av USA:s familjer som har fått det allt svårare ekonomiskt de senaste åren i takt med att priserna har stigit genom inflationen efter pandemin.

Det sista de vill ha just nu är höjda priser genom Trumps tullar.

Samtidigt försöker alltså bolagen att hålla sig på god fot med konsumenterna, men hittar kryphål där företagen med ministeg kan höja priserna.

“Amerikaner med lägre inkomster är tyvärr skickliga på att jonglera sina utgifter och försöka få varenda öre att räknas”, uppger Heather Long, chefekonom på Navy Federal Credit Union.

“Det är en ständig jonglering där de avsätter pengar till sitt mest akuta behov just för tillfället.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

