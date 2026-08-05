Amerikanskt batteriskot ska inte längre hamna i kinesiska händer. Det föreskriver nya regler som snart träder i kraft i USA.
Amerikaner förbjuds att skicka skräp till Kina – rädsla för återvinning
USA förbjuder export av litiumjonbatteriavfall och volframavfall under ett år.
Det ses som ett nytt försök att minska beroendet av Kina och säkra tillgången på strategiskt viktiga råvaror.
De nya reglerna, som publicerats av det amerikanska handelsdepartementet, träder i kraft senare i augusti.
Har flera användningsområden
Under perioden måste berört batteriskrot och volframavfall säljas på den inhemska marknaden i stället för att exporteras, skriver Wall Street Journal.
Åtgärden är en del av USA:s bredare strategi för att bygga upp egna leveranskedjor för kritiska mineraler.
Frågan har blivit allt viktigare sedan Kina de senaste åren infört exportrestriktioner på flera strategiska råvaror, vilket ökat oron i västvärlden över försörjningstryggheten.
Volfram, som heter tungsten på engelska, används bland annat i stridsfordon, vapensystem och motorkomponenter tack vare sin höga hållfasthet och värmetålighet.
Kina är världens största producent av metallen och har infört begränsningar för exporten.
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Går att återvinna materialet
Förbudet omfattar även så kallad svart massa, ett pulver som uppstår vid återvinning av litiumjonbatterier.
Materialet innehåller värdefulla metaller som litium, kobolt, nickel, mangan och grafit, och de kan återvinnas och användas i nya batterier.
Enligt de nya reglerna kan undantag beviljas om material exporteras för förädling eller raffinering och därefter återförs till USA.
Trumpadministrationen motiverar beslutet med att bristen på kritiska råvaror utgör en växande risk för landets nationella säkerhet och försvarsförmåga.
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Har lanserat flera initiativ
Syftet är att säkerställa att viktiga material finns tillgängliga för amerikansk industri och försvarsproduktion.
USA har redan lanserat flera initiativ för att minska sitt beroende av kinesiska leveranskedjor.
Bland annat har landet erbjudit finansiering till projekt för utvinning av kritiska mineraler och ingått avtal om tillgång till mineraltillgångar i andra länder.
Försvarsdepartementet har dessutom krävt att amerikanska försvarsleverantörer senast nästa år ska ha fasat ut kinesiska sällsynta jordartsmetaller ur leveranskedjorna för magneter.
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