Amerikaner förbjuds att skicka skräp till Kina – rädsla för återvinning

De nya reglerna, som publicerats av det amerikanska handelsdepartementet, träder i kraft senare i augusti.

Har flera användningsområden

Under perioden måste berört batteriskrot och volframavfall säljas på den inhemska marknaden i stället för att exporteras, skriver Wall Street Journal.

Åtgärden är en del av USA:s bredare strategi för att bygga upp egna leveranskedjor för kritiska mineraler.

Frågan har blivit allt viktigare sedan Kina de senaste åren infört exportrestriktioner på flera strategiska råvaror, vilket ökat oron i västvärlden över försörjningstryggheten.

Volfram, som heter tungsten på engelska, används bland annat i stridsfordon, vapensystem och motorkomponenter tack vare sin höga hållfasthet och värmetålighet.

Kina är världens största producent av metallen och har infört begränsningar för exporten.

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