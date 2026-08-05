Det har varit ett bra år för investmentbankerna såhär långt. Det lär också märkas i lönekuvertet hos en del av de anställda.
Investmentbanker delar ut jättebonusar till anställda
Bonusarna för investmentbanker och aktiehandlare på Wall Street väntas öka kraftigt i år.
Det kommer efter ett ovanligt lönsamt år för storbankerna, där flera orsaker pekas ut.
En hög aktivitet på kapitalmarknaderna och kraftiga rörelser på finansmarknaderna som har gynnat bankernas handelsverksamhet ses som huvudskälen.
Stora ökningar överlag
Enligt konsultbolaget Johnson Associates väntas bonusarna för aktiehandlare och investmentbanker stiga med mellan 20 och 30 procent jämfört med förra året, skriver Wall Street Journal.
Även den bredare gruppen investerings- och affärsbankirer väntas få högre ersättningar, med ökningar på mellan 10 och 15 procent.
Storbankernas resultat har stärkts under året tack vare flera uppmärksammade kapitalanskaffningar och börsintroduktioner.
Bland de största affärerna finns rymdbolaget SpaceX börsdebut och Alphabets nyemission på motsvarande omkring 80 miljarder dollar.
Läs mer: Förlust för Space X – men slår förväntningarna. Realtid
Tuffare inom private credit
Samtidigt har stora kursrörelser på marknaderna skapat gynnsamma förutsättningar för bankernas handelsverksamhet.
Utvecklingen innebär ett trendbrott efter flera år då andra delar av finanssektorn haft starkare utveckling än de traditionella storbankerna.
Men bilden är mer splittrad inom andra segment av finansbranschen.
Inom private credit väntas bonusarna bli oförändrade eller minska med upp till tio procent.
Sektorn har under flera år vuxit snabbt, men har den senaste tiden pressats av att investerare dragit tillbaka kapital på grund av ökad oro för kreditförluster och en svagare marknad.
Läs mer: Nya hotet mot bankerna stavas AI och inte kredit. Realtid
Flera aspekter spelar in
Även riskkapitalbranschen utvecklas ojämnt.
Stora private equity-bolag väntas ge något högre bonusar, medan mindre och medelstora aktörer samt fastighetsinvesterare bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå som föregående år.
Branschen brottas fortfarande med att avyttra bolag som köptes under tidigare högkonjunktur, samtidigt som tempot i kapitalanskaffningen har dämpats.
Bonusutbetalningarna är en central del av ersättningen inom den amerikanska finanssektorn och påverkas både av bankernas resultat och de enskilda medarbetarnas prestationer.
För många anställda avgör bonusnivån inte bara den totala inkomsten utan också viljan att stanna kvar hos arbetsgivaren eller söka sig vidare till konkurrenter.
Förra året steg den genomsnittliga bonusen på Wall Street till en ny rekordnivå på omkring 250 000 dollar, enligt uppgifter från delstaten New York.
Läs mer: Warsh minskar Feds transparens – sågas av Goldman Sachs. Realtid