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Investmentbanker delar ut jättebonusar till anställda

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På många investmentbank-kontor är det glada miner just nu. (Foto: Peter Morgan/AP/TT).

Det har varit ett bra år för investmentbankerna såhär långt. Det lär också märkas i lönekuvertet hos en del av de anställda.

Bonusarna för investmentbanker och aktiehandlare på Wall Street väntas öka kraftigt i år.

Det kommer efter ett ovanligt lönsamt år för storbankerna, där flera orsaker pekas ut.

En hög aktivitet på kapitalmarknaderna och kraftiga rörelser på finansmarknaderna som har gynnat bankernas handelsverksamhet ses som huvudskälen.

Stora ökningar överlag

Enligt konsultbolaget Johnson Associates väntas bonusarna för aktiehandlare och investmentbanker stiga med mellan 20 och 30 procent jämfört med förra året, skriver Wall Street Journal.

Även den bredare gruppen investerings- och affärsbankirer väntas få högre ersättningar, med ökningar på mellan 10 och 15 procent.

Storbankernas resultat har stärkts under året tack vare flera uppmärksammade kapitalanskaffningar och börsintroduktioner.

Bland de största affärerna finns rymdbolaget SpaceX börsdebut och Alphabets nyemission på motsvarande omkring 80 miljarder dollar.

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Tuffare inom private credit

Samtidigt har stora kursrörelser på marknaderna skapat gynnsamma förutsättningar för bankernas handelsverksamhet.

Utvecklingen innebär ett trendbrott efter flera år då andra delar av finanssektorn haft starkare utveckling än de traditionella storbankerna.

Men bilden är mer splittrad inom andra segment av finansbranschen.

Inom private credit väntas bonusarna bli oförändrade eller minska med upp till tio procent.

Sektorn har under flera år vuxit snabbt, men har den senaste tiden pressats av att investerare dragit tillbaka kapital på grund av ökad oro för kreditförluster och en svagare marknad.

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Flera aspekter spelar in

Även riskkapitalbranschen utvecklas ojämnt.

Stora private equity-bolag väntas ge något högre bonusar, medan mindre och medelstora aktörer samt fastighetsinvesterare bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå som föregående år.

Branschen brottas fortfarande med att avyttra bolag som köptes under tidigare högkonjunktur, samtidigt som tempot i kapitalanskaffningen har dämpats.

Bonusutbetalningarna är en central del av ersättningen inom den amerikanska finanssektorn och påverkas både av bankernas resultat och de enskilda medarbetarnas prestationer.

För många anställda avgör bonusnivån inte bara den totala inkomsten utan också viljan att stanna kvar hos arbetsgivaren eller söka sig vidare till konkurrenter.

Förra året steg den genomsnittliga bonusen på Wall Street till en ny rekordnivå på omkring 250 000 dollar, enligt uppgifter från delstaten New York.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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