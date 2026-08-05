Investmentbanker delar ut jättebonusar till anställda

En hög aktivitet på kapitalmarknaderna och kraftiga rörelser på finansmarknaderna som har gynnat bankernas handelsverksamhet ses som huvudskälen.

Stora ökningar överlag

Enligt konsultbolaget Johnson Associates väntas bonusarna för aktiehandlare och investmentbanker stiga med mellan 20 och 30 procent jämfört med förra året, skriver Wall Street Journal.

Även den bredare gruppen investerings- och affärsbankirer väntas få högre ersättningar, med ökningar på mellan 10 och 15 procent.

Storbankernas resultat har stärkts under året tack vare flera uppmärksammade kapitalanskaffningar och börsintroduktioner.

Bland de största affärerna finns rymdbolaget SpaceX börsdebut och Alphabets nyemission på motsvarande omkring 80 miljarder dollar.

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