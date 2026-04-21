Amazon vinner mer än både Anthropic och OpenAI

Investeringen gjordes på en värdering om 350 miljarder dollar, cirka 3 200 miljarder kronor, enligt Bloomberg. Det är lägre än februarirundans 380 miljarder, vilket signalerar att Amazon förhandlade fram rabatterade villkor som andra investerare inte fick.

Som vi rapporterade under måndagen värderas Anthropic nu till 800 miljarder dollar, motsvarande cirka 7 318 miljarder kronor, på sekundärmarknaden. Det är i nivå med OpenAI och en fenomenal uppgång från 380 miljarder i februari.

Pengarna flödar tillbaka till Amazon

Den strategiska kärnan i affären är Anthropics motprestation: Bolaget förbinder sig att spendera över 100 miljarder dollar på Amazon Web Services (AWS) under de kommande tio åren, inklusive Amazons egna Trainium-chips för AI-träning.

Räknat i kronor rör det sig om drygt 1 000 miljarder kronor i garanterade molnintäkter till Amazon.

Det är ett cirkulärt kapitalflöde där Amazon pumpar in pengar på ena sidan och säkrar dem på den andra, via infrastrukturkontrakt. Anthropic får beräkningskapacitet, medan Amazon får en ankarkund och en avancerad testbädd för sina egna Trainium-chips, i direkt konkurrens med Nvidia.

Mönstret är identiskt med affären som Amazon presenterade för två månader sedan, då bolaget gick in med 50 miljarder dollar i OpenAI och säkrade ett liknande molnavtal. Amazon spelar nu samma spel mot bägge de ledande AI-bolagen samtidigt.