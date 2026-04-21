Amazon pumpar in ytterligare 5 miljarder dollar, eller 45 miljarder kronor, i Anthropic, skaparna av Claude. Det höjer därmed bolagets totala investerade kapital sedan 2023 till 13 miljarder dollar.
Amazon vinner mer än både Anthropic och OpenAI
Dagens PS har sedan tidigare bevakat hur Amazon aggressivt bygger sin AI-position och hur techjättar konkurrerar om att binda upp de ledande AI-bolagen till sin molninfrastruktur.
Investeringen gjordes på en värdering om 350 miljarder dollar, cirka 3 200 miljarder kronor, enligt Bloomberg. Det är lägre än februarirundans 380 miljarder, vilket signalerar att Amazon förhandlade fram rabatterade villkor som andra investerare inte fick.
Som vi rapporterade under måndagen värderas Anthropic nu till 800 miljarder dollar, motsvarande cirka 7 318 miljarder kronor, på sekundärmarknaden. Det är i nivå med OpenAI och en fenomenal uppgång från 380 miljarder i februari.
Pengarna flödar tillbaka till Amazon
Den strategiska kärnan i affären är Anthropics motprestation: Bolaget förbinder sig att spendera över 100 miljarder dollar på Amazon Web Services (AWS) under de kommande tio åren, inklusive Amazons egna Trainium-chips för AI-träning.
Räknat i kronor rör det sig om drygt 1 000 miljarder kronor i garanterade molnintäkter till Amazon.
Det är ett cirkulärt kapitalflöde där Amazon pumpar in pengar på ena sidan och säkrar dem på den andra, via infrastrukturkontrakt. Anthropic får beräkningskapacitet, medan Amazon får en ankarkund och en avancerad testbädd för sina egna Trainium-chips, i direkt konkurrens med Nvidia.
Mönstret är identiskt med affären som Amazon presenterade för två månader sedan, då bolaget gick in med 50 miljarder dollar i OpenAI och säkrade ett liknande molnavtal. Amazon spelar nu samma spel mot bägge de ledande AI-bolagen samtidigt.
Amazon vinner oavsett utfall
Amazon har nu säkrat 1 000-miljarderskontrakt med de bolag som troligast dominerar nästa AI-generation.
För svenska investerare med exponering mot Amazon via techfonder är detta en positiv strukturell signal. AWS befäster sin roll som primär molnleverantör för frontlinje-AI, och Amazons aktie steg 2,7 procent i efterhandeln direkt efter tillkännagivandet.
Anthropics intäktsökning från en årstakt på 9 miljarder dollar vid utgången av 2025 till 30 miljarder dollar idag är imponerande men sätter också press på infrastrukturen.
AWS-avtalet är delvis ett svar på kapacitetsbristen som har drabbat tjänstens stabilitet under högtrafik. Det är en deal som gynnar bägge parter, men strukturellt är det Amazon som sitter på den starkaste positionen: E-handelsjätten vinner oavsett vem som vinner AI-kriget.
