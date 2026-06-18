Cybersäkerhetsföretaget har gått som en raket på Stockholmsbörsen i år, plus 60 procent. För den som vågar ta risk tror Aktiespararna att det finns ännu mer att hämta och ger ett köpråd.
Aktiespararna: "Ett spekulativt köpråd för den riskbenägna"
”Efter flera år med svag lönsamhet och ojämn tillväxt har den operativa utvecklingen vänt upp, och vi ser ett attraktivt ingångsläge för den riskvillige”, skriver analytikern Sebastian Lang.
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Fick en stororder från Norge
I Örnsköldsvik finns det svenska cybersäkerhetsföretaget Clavister.
”Produkterna används bland annat inom offentlig sektor, telekom, industri, energi och försvar. På kundlistan finns välkända namn såsom BAE Systems Hägglunds, Telenor, Tre, Bredband2 och Nokia”, beskriver Aktiespararna i sitt köpråd.
Aktien kom till börsen redan 2014 och efter flera dystra år för kursen så har det verkligen tagit fart 2026.
Tidigare i år skrev Dagens PS om en stororder för företaget och senaste 6 månaderna är man upp 65 procent.
”Vd ser positiv effekt”
”Än så länge är kassaflödet negativt, men håller den positiva operativa utvecklingen i sig bör även detta kunna ändras inom årets lopp”, analyserar Aktiespararna och fortsätter;
”Mycket tyder på det: vd John Vestberg flaggar bland annat för en tydlig positiv effekt under andra halvåret 2026 från den norska storordern”.
I köprådet lyfts även den positiva utvecklingen för cybersäkerhet som helhet fram.
Ett köpråd med risk
Med detta utgångsläge ser vi ett scenario som realistiskt där omsättningen ökar mot 300 miljoner kronor i år, motsvarande en tillväxt om cirka 37 procent”.
”Får vi rätt bör en vinst per aktie runt 0,10 kronor vara möjligt och sannolikheten för god lönsam tillväxt även under 2027 framstår som hög”, skriver Aktiespararna som samtidigt varnar för hög risk.
”Vi landar i en spekulativ köprekommendation för den riskbenägna placeraren”, summerar Sebastian Lang utan att ange någon exakt riktkurs.
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