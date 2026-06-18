Aktiespararna: "Ett spekulativt köpråd för den riskbenägna"

”Vd ser positiv effekt”

”Än så länge är kassaflödet negativt, men håller den positiva operativa utvecklingen i sig bör även detta kunna ändras inom årets lopp”, analyserar Aktiespararna och fortsätter;

”Mycket tyder på det: vd John Vestberg flaggar bland annat för en tydlig positiv effekt under andra halvåret 2026 från den norska storordern”.

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I köprådet lyfts även den positiva utvecklingen för cybersäkerhet som helhet fram.

Ett köpråd med risk

Med detta utgångsläge ser vi ett scenario som realistiskt där omsättningen ökar mot 300 miljoner kronor i år, motsvarande en tillväxt om cirka 37 procent”.

”Får vi rätt bör en vinst per aktie runt 0,10 kronor vara möjligt och sannolikheten för god lönsam tillväxt även under 2027 framstår som hög”, skriver Aktiespararna som samtidigt varnar för hög risk.

”Vi landar i en spekulativ köprekommendation för den riskbenägna placeraren”, summerar Sebastian Lang utan att ange någon exakt riktkurs.

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