Aldrig tidigare har aktier på Wall Street varit så dyra som de är i dag. Och dessutom koncentrerade till färre företag.
USA-aktier dyrare än under IT-yran: "Inte orolig"
Det här uppger The Wall Street Journal, men om det innebär att en krasch hotar börsen eller allt är i sin ordning, det råder det delade meningar om.
”Jag är inte så orolig för det i sig. Den stora frågan är vad som kan hända om situationen förändras”, säger Steve Sosnick, chefsstrateg på Interactive Brokers, till tidningen.
Samtidigt är han medveten om att det är en farlig kombination med ”mycket höga värderingar och mycket överbelastade affärer”, den ekvationen ”ökar verkligen marknadens känslighet för en längre nedgång”, säger han.
Investerarna betalar skyhöga belopp
Mark Giambrone, chef för amerikanska aktier på värdefokuserade Barrow Hanley Global Investors, säger till WSJ att han ser många attraktiva möjligheter för investerare som är villiga att se bortom megacap-teknik.
”Delar ligger till och med under genomsnittet, till viss del”, förklarar Giambrone vars företag uppges gynna företag som drar nytta av AI, artificiell intelligens, i form av ökad produktivitet men som ännu inte värderas som AI-bolag.
Han tillägger att han är skeptisk till att de stora teknikföretagen kan behålla sina nuvarande höga värderingar.
I dag betalar investerare mer än någonsin tidigare för varje dollar som S&P 500-företagen producerar.
Det så kallade börsriktmärket och jämförelseindexet handlades i torsdags till 3,23 gånger försäljningen, vilket är ett rekordhögt värde, berättar WSJ.
Anser att aktierna är värda sitt pris
Även om pris/vinst-talen är rekordhöga, så ligger de nära gränsen historiskt, framgår det.
”S&P 500 handlas för närvarande till 22,5 gånger den prognostiserade vinsten under de kommande 12 månaderna, jämfört med genomsnittet på 16,8 gånger sedan 2000”, enligt artikeln.
Fortfarande ökar teknikjättar som Nvidia och Microsoft sin försäljning och vinster, därför anser många investerare att de är värda att betala ett högt pris för.
I slutet av juli svarade de tio största företagen i S&P 500 för 39,5 procent av det amerikanska börsindexets totala värde, enligt Morningstar som konstaterar att det är högsta siffran någonsin.
Läs även: AI-kraschen sätter skräck – 14 miljarder blev noll DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
