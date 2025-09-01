USA-aktier dyrare än under IT-yran: "Inte orolig"

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Det här uppger The Wall Street Journal, men om det innebär att en krasch hotar börsen eller allt är i sin ordning, det råder det delade meningar om.

”Jag är inte så orolig för det i sig. Den stora frågan är vad som kan hända om situationen förändras”, säger Steve Sosnick, chefsstrateg på Interactive Brokers, till tidningen.

Samtidigt är han medveten om att det är en farlig kombination med ”mycket höga värderingar och mycket överbelastade affärer”, den ekvationen ”ökar verkligen marknadens känslighet för en längre nedgång”, säger han.

Investerarna betalar skyhöga belopp

Mark Giambrone, chef för amerikanska aktier på värdefokuserade Barrow Hanley Global Investors, säger till WSJ att han ser många attraktiva möjligheter för investerare som är villiga att se bortom megacap-teknik.

”Delar ligger till och med under genomsnittet, till viss del”, förklarar Giambrone vars företag uppges gynna företag som drar nytta av AI, artificiell intelligens, i form av ökad produktivitet men som ännu inte värderas som AI-bolag.

Han tillägger att han är skeptisk till att de stora teknikföretagen kan behålla sina nuvarande höga värderingar.

I dag betalar investerare mer än någonsin tidigare för varje dollar som S&P 500-företagen producerar.

Det så kallade börsriktmärket och jämförelseindexet handlades i torsdags till 3,23 gånger försäljningen, vilket är ett rekordhögt värde, berättar WSJ.