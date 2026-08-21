Omtalade Medivir toppar nu alla vinnarlistor efter en raketrusning på över 300 procent på börsen efter att Carl Bennet klev in via en riktad nyemission i februari. Men hur ett hälsobolag mår och om det är köpvärt avgörs av annat.
Tre hälsoaktier att köpa just nu: Xvivo, Surgical Science, Devyser
I dagens sociala medier-klimat kan vilken aktie som helst haussas till orimliga höjder, Sievers Semiconductors är ett bra exempel på det.
För dig med mindre riskaptit och som vill ha stabila och välmående bolag i portföljen, finns andra parametrar att kolla på, exempelvis: cad som ligger i pipeline, hur mycket av försäljningen som återkommer av sig själv och om verksamheten bär sig utan nya emissioner.
Vi går igenom hälsoaktierna som mår bra och varför de är värda att ha på inköpslistan.
Xvivo: Godkännandet som möjliggör affärer
För medicinteknik är myndighetsgodkännande det som fyller orderboken. Den 11 augusti fick Xvivo CE-certifikat för sitt hjärtsystem, som håller donatorhjärtat syresatt vid åtta grader i stället för på is, enligt bolagets pressmeddelande.
Omkring 600 hjärttransplantationer har utförts med tekniken, enligt kvartalsrapporten. Nästa hållpunkt är PMA-ansökan till FDA, planerad till tredje kvartalet, med USA-lansering tidigast 2027.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 63,5 miljoner kronor i kvartalet, så utbyggnaden betalas med egna pengar. SEB:s riktkurs på 500 kronor från 2024 är fortfarande långt ifrån kursen den 21 augusti 2026 på 277,20 kronor.
Surgical Science: Alla älskar återkommande intäkter
Ungefär en tredjedel av Surgical Sciences försäljning består av licensintäkter. Pengar kommer in varje gång en kund säljer en operationsrobot där bolagets simuleringsmjukvara ingår. Intäkterna uppgick till 84,8 miljoner kronor i kvartalet, enligt delårsrapporten.
Sådana intäkter kräver varken fler säljare eller mer fabrik, vilket förklarar hur snabbt lönsamheten kunde vända. Med 658 miljoner kronor i kassan och inga skulder tål bolaget flera svaga kvartal utan att hamna i knipa.
Devyser: Stabil försäljning är bra nog ibland
Att Devyser tappat nästan halva börsvärdet handlar om att den största distributören redan hade fyllt sitt lager och därför slutade beställa. Den egna direktförsäljningen fortsatte dock att växa med 14 procent, enligt delårsrapporten.
Labben använder ungefär lika många tester som tidigare, och nya avtal fylls på löpande, bland annat ett kontrakt i italienska Basilicata värt 8,9 miljoner kronor. Att sentimentet svänger fortare än verksamheten har Realtid tidigare beskrivit.
PS analys
Låt dig inte drabbas av FOMO (fear of missing out) när det kommer till börsraketer som Medivir. Även om en del av uppgången är befogad på grund av den lockande pipelinen, så är ett köp i ett stabilt bolag inte en förluts.
Medivir är dessutom ett forskningsbolag utan försäljning som finansierar varje framsteg med utspädning.
Xvivo, Surgical Science och Devyserrekommenderas istället av den enkla anledningen att alla tre redan har kunder som betalar.
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