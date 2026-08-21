Tre hälsoaktier att köpa just nu: Xvivo, Surgical Science, Devyser

Surgical Science: Alla älskar återkommande intäkter

Ungefär en tredjedel av Surgical Sciences försäljning består av licensintäkter. Pengar kommer in varje gång en kund säljer en operationsrobot där bolagets simuleringsmjukvara ingår. Intäkterna uppgick till 84,8 miljoner kronor i kvartalet, enligt delårsrapporten.

Sådana intäkter kräver varken fler säljare eller mer fabrik, vilket förklarar hur snabbt lönsamheten kunde vända. Med 658 miljoner kronor i kassan och inga skulder tål bolaget flera svaga kvartal utan att hamna i knipa.

Devyser: Stabil försäljning är bra nog ibland

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Att Devyser tappat nästan halva börsvärdet handlar om att den största distributören redan hade fyllt sitt lager och därför slutade beställa. Den egna direktförsäljningen fortsatte dock att växa med 14 procent, enligt delårsrapporten.

Labben använder ungefär lika många tester som tidigare, och nya avtal fylls på löpande, bland annat ett kontrakt i italienska Basilicata värt 8,9 miljoner kronor. Att sentimentet svänger fortare än verksamheten har Realtid tidigare beskrivit.

PS analys

Låt dig inte drabbas av FOMO (fear of missing out) när det kommer till börsraketer som Medivir. Även om en del av uppgången är befogad på grund av den lockande pipelinen, så är ett köp i ett stabilt bolag inte en förluts.

Medivir är dessutom ett forskningsbolag utan försäljning som finansierar varje framsteg med utspädning.

Xvivo, Surgical Science och Devyserrekommenderas istället av den enkla anledningen att alla tre redan har kunder som betalar.

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