Sivers brist på transparens kostar sparare pengar

Frågorna bolaget tiger om

Intäktsfördelningen, hur länge kassan räcker och när lönsamhet nås, inget av det får marknaden svar på.

Q1-rapporten visar varför det spelar roll: nettoomsättningen föll 22 procent till 61,9 miljoner kronor och rörelseförlusten växte till 41,5 miljoner. En riktad nyemission på cirka 125 miljoner kronor efter kvartalet täckte hålet tillfälligt.

Den omtalade ”opportunity pipelinen” växte 77 procent till 799 miljoner dollar, men bolaget medger att den är en riktningsindikator, inte en intäktsprognos. Fotonikdelen krympte samtidigt drygt 30 procent.

Räknat per sparare: Så når notan dig

ANNONS

Sedan Sivers tagits in i MSCI- och Nasdaq-index tvingas passiva fonder köpa aktien på toppen, utan hänsyn till pris. En bred svensk indexfond köper alltså mer ju högre kursen står, exakt tvärtemot hur en sparare själv skulle agera.

Resultatet är att den som har en Sverigefond i tjänstepensionen äger en bit Sivers oavsett vad man tycker om värderingen. Q1 visar vad fonderna betalar för: en omsättning som är ned 22 procent till 61,9 miljoner kronor, en rörelseförlust på 41,5 miljoner och en nödvändig nyemission på 125 miljoner.

Den hyllade pipelinen på 799 miljoner dollar är enligt bolaget självt ingen intäktsprognos.

PS analys: Mönstret är större än Sivers

Sammantaget pekar tre signaler åt samma håll: insiders säljer, fundamenta försämras och passiva flöden köper ändå. Realtid har beskrivit just den passiva flödesmekaniken som en växande systemrisk på börsen. Sivers är fallet där den blir konkret för svenska hushåll.

Ett bolag som handlas till 86,30 kronor med en konvertibel löst på 4,77 kronor, och som svarar marknaden via mejl, köper tid. Vår bedömning är oförändrad sedan mars: Tekniken kan vara reell, men aktien prissätter en framtid kassan inte har råd med och som orderböckerna inte visar.

Aktien föll 13,61 procent enbart under tisdagen den 23 juni 2026.

Läs även: Uppåt 385 miljoner i böter för svenska företag som använder AI

Läs även: Lånade 110 000 till krypto och dubblade pengarna – så funkar det

ANNONS