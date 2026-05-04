Arvid Lunnemark är mattesnillet från Malmö som inte bara blivit dollarmiljardär utan även har nära band till Elon Musk.
Svenske dollarmiljardärens nära band till Elon Musk
Svensken Arvid Lunnemark, 26, är medgrundare i hajpade AI-bolaget Anysphere som uppmärksammades av amerikanska Forbes och värderades till motsvarande 275 miljarder kronor.
Cursor är samtidigt AI-produkten i Anysphere – ett bolag som enligt uppgift ska säljas till SpaceX.
SpaceX har säkrat rätten att senare i år köpa bolaget för 60 miljarder dollar, motsvarande omkring 650 miljarder kronor.
Cursor ska hjälpa Musk
Cursor är ett av de hetaste AI-kodverktygen som passar perfekt in i Elon Musks AI-satsning via xAI.
Verktyget kan hjälpa SpaceX att bygga bättre AI för programmering och ingenjörsarbete framöver.
Oavsett om det blir ett köp eller inte så kommer SpaceX samarbeta med Cursor – och då betala runt 10 miljarder dollar.
Dollarmiljardär som 26-åring och nära band till Elon Musk.
Inte dåligt för ett mattesnille från Malmö, som dock har andra mer djupgående tankar när det gäller massövervakning och AI på ett globalt plan.
Äger fortfarande aktier
Arvid Lunnemark lämnande ledningen i Anysphere under hösten men äger fortfarande runt 4,5 procent av aktierna i bolaget.
Om Musk tar över bolaget kan den posten bli värd 25 miljarder kronor, enligt Di.
Skydd mot superintelligens
Lunnemark har dock redan börjat jobba med andra saker i USA, som forskning kring hur man ska kunna skydda sig mot AI, genom den så kallade superintelligensen.
”Jag är orolig för risken av övervakning, särskilt eftersom AI kommer att göra att väldigt mycket större mängder av världens information kommer flöda okrypterat genom några få datacenter”, uppgav Lunnemark förra året till Di.
”Jag tror att det kan finnas intressanta och viktiga tekniska lösningar som inte har studerats tillräckligt än för att komma undan de riskerna.”
