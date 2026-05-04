Svenske dollarmiljardärens nära band till Elon Musk

Cursor är samtidigt AI-produkten i Anysphere – ett bolag som enligt uppgift ska säljas till SpaceX.

SpaceX har säkrat rätten att senare i år köpa bolaget för 60 miljarder dollar, motsvarande omkring 650 miljarder kronor.

Cursor ska hjälpa Musk

Cursor är ett av de hetaste AI-kodverktygen som passar perfekt in i Elon Musks AI-satsning via xAI.

Verktyget kan hjälpa SpaceX att bygga bättre AI för programmering och ingenjörsarbete framöver.

Oavsett om det blir ett köp eller inte så kommer SpaceX samarbeta med Cursor – och då betala runt 10 miljarder dollar.

Dollarmiljardär som 26-åring och nära band till Elon Musk.

Inte dåligt för ett mattesnille från Malmö, som dock har andra mer djupgående tankar när det gäller massövervakning och AI på ett globalt plan.