26-årig svensk har i all hast blivit dollarmiljardär

svensk
Tre av medgrundarna av det populära AI-kodningsverktyget Cursor. De är totalt fyra grundare och med den nya värderingen av deras startup är de unga männen nu dollarmiljardärer. Svensken Arvid Lunnemark, 26, syns längst till höger i bild. (Foto: Skärmdump från Youtube)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Svensken Arvid Lunnemark, 26, är medgrundare i hajpade AI-bolaget Anysphere som uppmärksamma av amerikanska Forbes och värderas till motsvarande 275 miljarder kronor.

Han kom till Boston för sju år sedan för att studera på prestigeskolan MIT och där träffade han tre andra studenter som hade samma vision att dra igång en startup.

Dagens Industri berättar om hur de unga männen, alla i dag under 30 år, sedan skapade Curser som uppges vara en AI-assistent för programmerare.

Läs också: Svenska AI-succén ska kunna skriva all världens kod Realtid

Ägarandelen gör svensken superrik

Verktyget har blivit en formidabel succé och efter den värdering som Anysphere nu fått har kvartetten blivit dollarmiljardärer. Var och en av de unga männen har en ägarandel på 4,5 procent i startup-bolaget.

Expressen berättar att Arvid Lunnemark är matematiker i grunden och att för bara en kort tid sedan lämnade Anysphere för att starta ett eget bolag: Integrous research, som ska utveckla system för ”säkrare AI”. 

På sin hemsida skrev han då, enligt tidningen:

”Det är förstås med blandade känslor. Jag är ledsen över att lämna teamet och produkten, men jag är också ivrig att utforska de idéer jag får möjlighet att arbeta med härnäst. Se det här som mitt offentliga tack till hela teamet. Jag är tacksam för er alla.”

Till Di Digital  sade han bland annat i januari:

”Det finns ofta många olika sätt att programmera en lösning på ett problem, men jag som programmerare har nästan alltid en bild av exakt hur jag vill lösa uppgiften.”

Används av miljontals mjukvaruutvecklare

Forbes uppger att Anyspheres AI-kodredigeringsprogramvaran Cursor används av miljontals mjukvaruutvecklare, däribland på Nvidia och Adobe med flera bolagsjättar.

Anysphere blev tidigare i år en av de snabbast växande startup-företagen i världen. Intäkterna gick från 1 miljoner dollar 2023 till 100 miljoner dollar på bara tolv månader.

”I takt med att AI-startups når skyhöga värderingar väldigt snabbt blir fler och fler unga AI-grundare miljardärer. I slutet av oktober blev de 22-åriga grundarna av AI-rekryteringsstartupen Mercor, som är värderad till 10 miljarder dollar, världens yngsta miljardärer” har Forbes tidigare rapporterat.

Läs även: Tech-profilen om svenska AI-undret: "Stockholm extremt hett" DagensPS

Läs även: Miljardärer – så funkar de i Sverige enligt ny rapport DagensPS

