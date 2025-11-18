26-årig svensk har i all hast blivit dollarmiljardär

Han kom till Boston för sju år sedan för att studera på prestigeskolan MIT och där träffade han tre andra studenter som hade samma vision att dra igång en startup.

Dagens Industri berättar om hur de unga männen, alla i dag under 30 år, sedan skapade Curser som uppges vara en AI-assistent för programmerare.

Ägarandelen gör svensken superrik

Verktyget har blivit en formidabel succé och efter den värdering som Anysphere nu fått har kvartetten blivit dollarmiljardärer. Var och en av de unga männen har en ägarandel på 4,5 procent i startup-bolaget.

Expressen berättar att Arvid Lunnemark är matematiker i grunden och att för bara en kort tid sedan lämnade Anysphere för att starta ett eget bolag: Integrous research, som ska utveckla system för ”säkrare AI”.

På sin hemsida skrev han då, enligt tidningen:

”Det är förstås med blandade känslor. Jag är ledsen över att lämna teamet och produkten, men jag är också ivrig att utforska de idéer jag får möjlighet att arbeta med härnäst. Se det här som mitt offentliga tack till hela teamet. Jag är tacksam för er alla.”

Till Di Digital sade han bland annat i januari:

”Det finns ofta många olika sätt att programmera en lösning på ett problem, men jag som programmerare har nästan alltid en bild av exakt hur jag vill lösa uppgiften.”