Nvidia-aktien hissas trots svagare utsikter

Nvidia
Förtroendet för Nvidiaaktien är orubbligt, trots svagare utsikter. (Foto: ChiangYing-ying/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Nvidia kom in med en något svagare prognos än väntat, men det hindrar inte analytikerna från att hissa aktien till skyarna. Kolla här!

Det råder fortsatt optimism bland analytikerna kring Nvidias aktie och nu höjer flera av dem sina riktkurser på aktien efter den amerikanska chiptillverkaren rapport, berättar Bloomberg.

Minst tio analytikerhus/banker höjer sina riktkurser på aktien på tolv månaders sikt, och sammantaget innebär det att riktkursen på Nvidia justeras upp med i genomsnitt 3 procent till 202,60 dollar, enligt nyhetsbyråns sammanställning.

Så hög anses uppsidan vara i Nvidia

Därmed bedöms uppsidan i Nvidias aktie på USA-börsen vara cirka 12 procent, sett till kursnivån vid onsdagens stängning av börsen i USA.

På Wall Street är en rungande majoritet bland handlarna fortsatt hausse på Nvidias aktie med hela 72 köprekommendationer.

Endast sju analytiker uppges ha behåll-rekommendation på aktien medan en enda analytiker anser att det är läge att dumpa pappret.

Aktien fortsätter nedgången i USA

I förhandeln på Wall i dag, torsdag, faller aktien cirka 1,3 procent.

Aktien backade även i går i efterhanden sedan chipföretaget tillkännagett sin resultatrapport.

Harlan Sur, som leder analytikergruppen på JPMorgan, motiverar varför man nu höjer riktkursen på aktien och hänvisar till jättens Blackwell AI-chip.

Banken har nu återupptagit sin övervikt på aktien höjer riktkursen med 26 procent till 215 dollar.

”Vi tror att Nvidias 12-månaders orderbok fortsätter att överstiga utbudet”, förklarar JPMorgans aktieproffs.

Läs mer: Nvidia slår förväntningarna men aktien backar – oro från Kina

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Senaste nytt

