Warren Buffett och private equity-företaget 3G Capital från Brasilien skapade Kraft Heinz. Nu är företagets saga slut.
Smärtsam krasch för Warren Buffett: "Besviken"
Mest läst i kategorin
USA hotar Norge efter oljefonds-nej
Norska oljefonden drog sig ur fem israeliska bolag och amerikanska Caterpillar. Nu hotar USA Norge med repressalier. Den som eventuellt tror på någon typ av amerikansk respekt för äganderätt, självständighet eller rätten för enskilda länder att besluta i sina egna angelägenheter, har en svår tid. Det senaste exemplet på den amerikanska Trump-regimens vilja att diktera …
Stjärnförvaltaren ser flera köplägen på börsen: "Otroligt billiga"
”En stor del av börsen är fortfarande lågt värderad. Många bolag är otroligt billiga”. Det säger Simon Blecher, investersingschef på Carnegie fonder med runt 180 miljarder i förvaltat kapital, när värderingarna på Stockholmsbörsen kommer på tal. Läs även: Supertips: Sex bortglömda aktier i AI-boomen – Dagens PS ”Tufft på sina håll” Det är en optimistisk …
AI-kraschen sätter skräck – 14 miljarder blev noll
AI-företaget rankades som det tredje mest innovativa i världen – i dag är det bara spillror kvar och händelsen sänder chockvågor genom marknaden. Mitt under Silicon Valleys största boom kollapsade det hajpade AI-bolaget Builder.ai, med säte i London och verksamhet i Indien och Kalifornien, berättar New York Times och varnar för att det som hände …
17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank
Swedbank har ändrat om i sin portfölj av sektorfavoriter. En verkstadsaktie och en konsumentaktie plockas in där man ser rejäl uppsida framåt. I totalt sju sektorer har storbankens experter valt ut de svenska aktier de tror mest på kommande 12 månader. Läs även: Bråse knockar index – fonden nu nära miljarden – Dagens PS Sju …
Lyxjuvelerare blåste rika – och försvann
Mästerlig bondfångare bakom gigantiska bedrägeriet med ädelstenar där intet ont anande förmögna personer blev lurade på jättebelopp. Det är det största diamantbedrägeriet i Storbritanniens historia, skriver BBC och berättar att huvudpersonen flydde landet med skulder på närmare 2,2 miljarder kronor, eller 170 miljoner pund, när verksamheten kraschade 2023. I sin iver att snärja rika konsumenter …
Efter bara tio år har företagets upplösts.
För den legendariske investeraren Warren Buffett är det nu en brutal verklighet. Satsningen är en av hans mest uppmärksammade, skriver Fortune och konstaterar att cirka 57 miljarder dollar, mer än 537 miljarder kronor, därmed gått upp i rök.
Det är 60 procent av marknadsvärdet, framgår det vidare.
Warren Buffett: Jag är besviken
Efter beskedet föll aktierna med 7 procent och Warren Buffett som står bakom Berkshire Hathaway hymlar inte med sina känslor kring fiaskot:
”Det visade sig verkligen inte vara en lysande idé att sätta ihop dem, men jag tror inte att det kommer att lösas att ta isär dem”, heter det i uttalande som återges av CNBC.
Och att han är ”besviken”.
I slutet av nästa år kommer Kraft Heinz att splittas i två börsnoterade verksamheter, meddelar företaget.
Den ena delen, Global Taste Elevation, ska fokusera på klassiska Heinz-produkter som såser och Heinz ketchup.
Den andra delen, North American Grocery, uppges bli för kända basvaror som Oscar Mayer, Kraft Singles, Maxwell House och Lunchables.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Vd:n har inte gett upp hoppet
Styrelsen är nu på jakt efter en vd som kan leda den första delen operativt medan nuvarande vd:n Carlos Abrams-Rivera tar hand om North American Grocery.
”Vi kan avsätta rätt nivå av uppmärksamhet och resurser för att frigöra potentialen hos varje varumärke”, säger han till The Wall Street Journal.
Uppdelningen är påtvingad då Kraft Heinz underpresterat i tio år, det vill säga efter sammanslagningen 2015.
Saftiga nedskrivningar för Berkshire
Börsvärdet har under den perioden alltså rasar med motsvarande drygt 537 miljarder kronor, bland annat har nedskrivningar gjorts på mer än 140 miljarder kronor.
Warren Buffett tillstod för några år sedan att företaget kostat ”för mycket” och tvingats konfronteras med verkligheten genom nedskrivningar.
Buffetts investeringskonglomerat Berkshire har drabbats hårdast av det krackelerande företaget, som konsumenterna uppenbarligen vänt ryggen åt och som analytikerna sågat.
Läs också: Ketchupjätten delas upp – som så många andra DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Världens ögon på München: Nya Clio avslöjas
Det har skapats en stor uppståndelse kring den franska biltillverkaren Renault, som nu har bekräftat att de är på väg att lansera en helt ny modell. Närmare bestämt handlar det om den sjätte generationen av deras mest populära bil, Renault Clio. En ikon återuppstår Sedan lanseringen 1990 har Clio varit en konstant storsäljare och en …
Inflationen en blandning av sött och salt: Chans till räntesänkning kvar?
Den svenska inflationen har överraskat negativt två månader på raken. Dagens preliminära siffra för augusti innehåll både sött och salt för de som vill se en fortsatt svensk räntesänkning. Frågan är nu hur Riksbankschefen Erik Thedéen och den övriga direktionen tolkar siffrorna? Läs även: 6 000 kronor rakt i sjön – FI uppmanar bolånetagare att agera …
Experten: Därför kan du få mer pension med mindre pengar
Att ha sina pengar i en fondförsäkring innebär i regel högre möjlig avkastning. Ändå kan den som har sina pengar i en traditionell försäkring få mer i månadsutbetald pension. Pensionsekonomen reder ut.? De flesta – särskilt unga – gör inget aktivt val när det gäller tjänstepensionen. I stället hamnar deras pengar i en så kallad …
När en vanlig bil inte räcker till – så löste ShaqShaq problemet
Att skaffa en bil som passar perfekt kan vara en utmaning för de flesta. Men för en man med Shaquille O’Neals storlek krävs extraordinära åtgärder för att hitta ett passande fordon. Den före detta basketstjärnan, Shaquille O’Neal, har länge varit känd för sin imponerande längd på 216 centimeter. Det är med andra ord inte särskilt …
Prognos: Då kan guldpriset få fnatt – på riktigt
Skulle det här scenariot bli verklighet kan guldpriset studsa upp till nästan 5 000 dollar per uns, över 47 000 kronor, enligt Goldman Sachs. Om hårt pressade Federal Reserves trovärdighet skadas och investerare vänder sig i högre utsträckning mot guld kan guldpriset rusa till nästan 5 000 dollar, vilket motsvarar 47 150 kronor. Det skriver …