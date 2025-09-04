Smärtsam krasch för Warren Buffett: "Besviken"

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Efter bara tio år har företagets upplösts.

För den legendariske investeraren Warren Buffett är det nu en brutal verklighet. Satsningen är en av hans mest uppmärksammade, skriver Fortune och konstaterar att cirka 57 miljarder dollar, mer än 537 miljarder kronor, därmed gått upp i rök.

Det är 60 procent av marknadsvärdet, framgår det vidare.

Warren Buffett: Jag är besviken

Efter beskedet föll aktierna med 7 procent och Warren Buffett som står bakom Berkshire Hathaway hymlar inte med sina känslor kring fiaskot:

”Det visade sig verkligen inte vara en lysande idé att sätta ihop dem, men jag tror inte att det kommer att lösas att ta isär dem”, heter det i uttalande som återges av CNBC.

Och att han är ”besviken”.

I slutet av nästa år kommer Kraft Heinz att splittas i två börsnoterade verksamheter, meddelar företaget.

Den ena delen, Global Taste Elevation, ska fokusera på klassiska Heinz-produkter som såser och Heinz ketchup.

Den andra delen, North American Grocery, uppges bli för kända basvaror som Oscar Mayer, Kraft Singles, Maxwell House och Lunchables.