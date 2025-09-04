Dagens PS
Smärtsam krasch för Warren Buffett: "Besviken"

Buffett
Warren Buffett är "besviken" över floppen med Kraft Heinz. (Foto: Nati Harnik/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Warren Buffett och private equity-företaget 3G Capital från Brasilien skapade Kraft Heinz. Nu är företagets saga slut.

Efter bara tio år har företagets upplösts.

För den legendariske investeraren Warren Buffett är det nu en brutal verklighet. Satsningen är en av hans mest uppmärksammade, skriver Fortune och konstaterar att cirka 57 miljarder dollar, mer än 537 miljarder kronor, därmed gått upp i rök.

Det är 60 procent av marknadsvärdet, framgår det vidare.

Warren Buffett: Jag är besviken

Efter beskedet föll aktierna med 7 procent och Warren Buffett som står bakom Berkshire Hathaway hymlar inte med sina känslor kring fiaskot:

”Det visade sig verkligen inte vara en lysande idé att sätta ihop dem, men jag tror inte att det kommer att lösas att ta isär dem”, heter det i uttalande som återges av CNBC.

Och att han är ”besviken”.

I slutet av nästa år kommer Kraft Heinz att splittas i två börsnoterade verksamheter, meddelar företaget.

Den ena delen, Global Taste Elevation, ska fokusera på klassiska Heinz-produkter som såser och Heinz ketchup.

Den andra delen, North American Grocery, uppges bli för kända basvaror som Oscar Mayer, Kraft Singles, Maxwell House och Lunchables.

Vd:n har inte gett upp hoppet

Styrelsen är nu på jakt efter en vd som kan leda den första delen operativt medan nuvarande vd:n Carlos Abrams-Rivera tar hand om North American Grocery.

”Vi kan avsätta rätt nivå av uppmärksamhet och resurser för att frigöra potentialen hos varje varumärke”, säger han till The Wall Street Journal.

Uppdelningen är påtvingad då Kraft Heinz underpresterat i tio år, det vill säga efter sammanslagningen 2015.

Saftiga nedskrivningar för Berkshire

Börsvärdet har under den perioden alltså rasar med motsvarande drygt 537 miljarder kronor, bland annat har nedskrivningar gjorts på mer än 140 miljarder kronor.

Warren Buffett tillstod för några år sedan att företaget kostat ”för mycket” och tvingats konfronteras med verkligheten genom nedskrivningar.

Buffetts investeringskonglomerat Berkshire har drabbats hårdast av det krackelerande företaget, som konsumenterna uppenbarligen vänt ryggen åt och som analytikerna sågat.

Läs också: Ketchupjätten delas upp – som så många andra DagensPS

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

