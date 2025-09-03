Dagens PS
Ketchupjätten delas upp – som så många andra

Ketchuptillverkaren Heinz blir återigen ett eget bolag vid sidan om Kraft. Foto: (Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Den stora matjätten Kraft Heinz har beslutat att splittra bolaget som gick ihop för tio år sedan. De nya företagen ska fokusera på kärnverksamheten. Och de är inte ensamma om att göra så.

Under tisdagen meddelade Kraft Heinz att de beslutat att dela upp bolaget i två delar, rapporterade bland annat Financial Times.

Det innebär att bolaget, som bland annat tillverkar Heinz ketchup, splittras upp i två delar. Den ena delen ska fokusera på tillbehör som just ketchup och philadelphiaost, och den andra på matvaror som varmkorv.

Nyheten kommer nästan 10 år efter att de stora matjättarna Kraft och Heinz gick samman för att bilda ett nytt bolag.

Trend i tiden med delningar

Anledningen till att Kraft Heinz nu kommer splittras är att det gått dåligt för matjätten. Företaget har haft sviktande försäljning, förlorade marknadsandelar och förändrade konsumtionsmönster.

Warren Buffett är missnöjd med delningen av Kraft Heinz. Foto: (Nati Harnik/AP/TT)

Enligt flera analytiker har bolaget har helt enkelt blivit för stort för att kunna hantera.

“Komplexiteten i vår verksamhet har påverkat deras förmåga att förverkliga den fulla styrkan i våra varumärken och vår verksamhet”, sa Kraft Heinz vd Carlos Abrams-Rivera. Han ska nu leda den nya dagligvaruverksamheten. Uttalandet gjordes under ett investerarsamtal på tisdagen, skriver Reuters.

Liknanden insikter om problemen med allt för stora organisationer har även andra matbolag fått. För bara två veckor sedan stod det klart att Keurig Dr Pepper också kommer att dela upp sin verksamhet.

Under 2023 stod det också klart att Kellogg knoppat av sin snacksverksamhet för att bilda det nya bolaget Kellanova, skrev USA Today. Det bolaget, som bland annat tillverkar Pringles, köptes kort därefter upp av Mars.

Unlever har också valt att avknoppa sin glassverksamhet till ett eget bolag, skriver Reuters.

Motivationen för delningarna har varit densamma. Mer fokus på kärnverksamheten gör det enklare att ta snabba beslut. Samtidigt gör det kapitalmarknaderna enklare att kunna bedöma verksamheten inför eventuella förvärv.

Warren Buffett är inte nöjd med Heinz Krafts split

Alla är dock inte lika glada med affären där Heinz Kraft delas upp.

Warren Buffett var den som via sitt företag Berkshire Hathaway tillsammans med 3G Capital låg bakom fusionen mellan bolagen 2015.

För även om finansgurun medger att bolaget inte levererat så bra som han hade hoppats så är han “besviken” på uppdelningen, skriver CNBC.

Buffett är självkritisk till affären men tror inte heller att en uppdelning kommer att lösa Kraft Heinz problem. Efter Buffetts kommentar sjönk Kraft Heinz aktie på börsen med 7 procent.

Med en andel på 27,5 procent i företaget är Berkshire Hathaway fortfarande största ägaren i Kraft Heinz.

