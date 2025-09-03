Ketchupjätten delas upp – som så många andra

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Under tisdagen meddelade Kraft Heinz att de beslutat att dela upp bolaget i två delar, rapporterade bland annat Financial Times.

Det innebär att bolaget, som bland annat tillverkar Heinz ketchup, splittras upp i två delar. Den ena delen ska fokusera på tillbehör som just ketchup och philadelphiaost, och den andra på matvaror som varmkorv.

Nyheten kommer nästan 10 år efter att de stora matjättarna Kraft och Heinz gick samman för att bilda ett nytt bolag.

Trend i tiden med delningar

Anledningen till att Kraft Heinz nu kommer splittras är att det gått dåligt för matjätten. Företaget har haft sviktande försäljning, förlorade marknadsandelar och förändrade konsumtionsmönster.

Warren Buffett är missnöjd med delningen av Kraft Heinz. Foto: (Nati Harnik/AP/TT)

Enligt flera analytiker har bolaget har helt enkelt blivit för stort för att kunna hantera.

“Komplexiteten i vår verksamhet har påverkat deras förmåga att förverkliga den fulla styrkan i våra varumärken och vår verksamhet”, sa Kraft Heinz vd Carlos Abrams-Rivera. Han ska nu leda den nya dagligvaruverksamheten. Uttalandet gjordes under ett investerarsamtal på tisdagen, skriver Reuters.

Liknanden insikter om problemen med allt för stora organisationer har även andra matbolag fått. För bara två veckor sedan stod det klart att Keurig Dr Pepper också kommer att dela upp sin verksamhet.

Under 2023 stod det också klart att Kellogg knoppat av sin snacksverksamhet för att bilda det nya bolaget Kellanova, skrev USA Today. Det bolaget, som bland annat tillverkar Pringles, köptes kort därefter upp av Mars.

Unlever har också valt att avknoppa sin glassverksamhet till ett eget bolag, skriver Reuters.

Motivationen för delningarna har varit densamma. Mer fokus på kärnverksamheten gör det enklare att ta snabba beslut. Samtidigt gör det kapitalmarknaderna enklare att kunna bedöma verksamheten inför eventuella förvärv.