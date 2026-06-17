Portföljkampen är avgjord. Den fiktiva aktietävlingen där Dagens PS har tävlat mot systertidningen Realtid, Stockholmsbörsens index och en så kallad ”soffliggare”.
Så spöade Dagens PS börsreporter index – aktierna i portföljen
Vinnare med till slut god marginal efter tre månaders hård kamp blev Dagens PS börsreporter David Ingnäs – nu berättar han själv om framgångsreceptet.
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Så gick portföljkampen till
Två veckor in i Irankriget, måndagen den 16 mars, satte Dagens PS och vår systertidning Realtid den klassiska devisen ”köp dippen” på prov.
Varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor vardera bestående av tre akter köptes in av Edvard Lundqvist, redaktionschef på Realtid och David Ingnäs, hemmahörande på Dagens PS.
Utöver de två kombattanterna av kött och blod så deltog också en ”soffliggare” – alltså en person som lät sina 100 000 kronor vara oinvesterade i kontanter – och en ren index-investerare.
Målsnöret sattes till midsommar – tre månader fram till den 16 juni som alltså inföll i går.
Slog index med 4,5 procentenheter
Nu står det klart att Dagens PS börsreporter gick vinnande ur tävlingen med en uppgång på hela 10,5 procent inklusive utdelningar sedan startdatumet.
Segermarginalen blev till slut drygt 4,5 procentenheter före index och Realtidsportfölj som landade strax där bakom.
Som diagrammet ovan visar så har Dagens PS portfölj haft täten i tävlingen under nästan hela racet förutom ett par veckor i början då börsen fortsatte ned och det lönade sig att vara soffliggare.
Stabila pjäser i portföljen
”Jag valde att satsa på stabila aktier utan några konstigheter. Det brukar löna sig och så gjorde det den här gången också trots den korta investeringshorisonten”, säger David Ingnäs själv om resultatet.
Störst vikt, 40 procent, placerade han i folkaktien Investor (börskurs Investor).
Dagens PS portfölj – slutresultat:
|Innehav
|Startkurs
|Nuvarande
|Förändring
|Utdelning
|Värde (kr)
|Total inkl utd (%)
|Investor
|353,5
|383,65
|+30,15
|+4,0
|43 350
|+9,67%
|Handelsbanken A
|138,85
|139,35
|+0,50
|+17,5
|30 100
|+12,97%
|Kinnevik
|51,18
|55,96
|+4,78
|—
|32 792
|+9,34%
|Kassa (inkl utd)
|—
|—
|—
|—
|4 320
|—
|Totalt
|110 562 kr
|+10,56%
30 procent investerades i Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) som också kom med en god utdelning under portföljkampens tävlingsperiod.
”Lustigt nog är det den ”tråkiga” bankaktien som skulle fungera som en kudde vid ett eskalerande krigsscenario den aktie som har levererat bäst”, reflekterar David Ingnäs.
Aktien var värd en chansning
Den tredje aktien, investmentbolaget Kinnevik (börskurs Kinnevik), var tänkt som en Joker.
”Min chansaktie. Det redan pressade klassiska investmentbolaget har åkt på en dubbelsmäll senast veckorna. Utöver Iran-krisen så skickade en blankarrapport ned aktien 17 procent på en dag. Det krävs inte mycket för att aktien ska återhämta delar av raset på 39 procent sedan årsskiftet”, kommenterade David Ingnäs valet i mars.
En vecka in i juni hade Kinnevik studsat 12,5 procent sedan starten och var då bästa aktie i portföljen men kursen föll tillbaka på målrakan.
Firar sparsmakat
”Även om tre månader egentligen är alldeles för kort tid att investera och utvärdera på så är min främsta lärdom att det viktigaste är att ha pengarna på börsen – inte på sparkontor”, säger Dagens PS börsreporter om segern.
”Men jag skulle ljuga om det ändå inte känns bra att slå både börsen och kollegan på vår systertidning Realtid”.
Segern ska dock firas sparsmakat.
”Jag ska försöka hålla den värsta hybrisen i schack eftersom övermod är en småsparares största fiende”.
Slutställning portföljkampen:
|Placering
|Portfölj / Index
|Förändring (%)
|🥇 1
|Davids Dagens PS-portfölj
|+10,56%
|🥈 2
|OMX Stockholm PI GI
|+6,05%
|🥉 3
|Edvards Realtidsportfölj
|+5,91%
|4
|Soffliggaren
|0,00%
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