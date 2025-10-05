Dagens PS
Så påverkar jätteaffären det svenska spelbolaget

Samantha Burkardt Joost van Dreunen tror att EA under saudiskt styre kommer att börja sälja av några av de speltitlar de köpt på sig genom åren. (Pressbild EA)
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 05 okt. 2025Publicerad: 05 okt. 2025

”Battlefield”-skaparna Dice i Stockholm blir saudiskt om det historiska uppköpet av speljätten EA går igenom. Rent finansiellt är det en dålig affär för de saudiska investerarna, enligt branschanalytikern och forskaren Joost van Dreunen.

Det handlar om mjuk makt, säger han.

Utköpet av Electronic Arts är ett av de största från amerikanska börsen. Bakom står en trojka med statliga saudiska investmentbolaget PIF i täten.

Saudiarabien vill minska sitt oljeberoende.

De utnyttjar sina till synes oändliga kapitaltillgångar för att ta en mer framträdande roll i den globala ekonomin, säger Joost van Dreunen, professor vid New York University Stern.

30 gånger vinsten

Spelbranschen har stagnerat efter lyftet under pandemin. Premien på EA:s aktie är 25 procent och prislappen närmare 30 gånger den operativa vinsten.

Så att betala 55 miljarder dollar för EA är på pappret irrationellt.

Vill bli kulturellt center

Förklaringen är en saudisk aspiration att bli en kulturell mittpunkt med satsningar på sport, tech och underhållning.

Det är ett sätt för Saudiarabien att rikta strålkastarljuset mot sig genom att associera sig med varumärken, aktiviteter och underhållning som folk gillar.

Speljätten äger en lång rad titlar som ”The sims”, ”Battlefield”, ”EA Sports FC” och ”Dragon age”.

EA bockar av många rutor för saudierna; techbolag, underhållning, varumärken, sportkoppling. Det är mot den bakgrunden de är beredda att överbetala.

Risk för självcensur

Vad händer då med spelen och bolagen som gör dem, däribland svenska ”Battlefield”-skaparna Dice? Joost van Dreunen gissar att visst ledarskap uppmanas att flytta till Saudiarabien, som kanske inte lockar alla.

Landet tar lätt på mänskliga rättigheter – partier är förbjudna, kvinnor diskrimineras, gästarbetare är rättslösa och dödsstraff används för att tysta oliktänkande, enligt Amnesty.

Jag tror att (saudierna) kommer att vilja påverka det innehåll som faktiskt finns i spelen.

Kommer ”The sims” fortsätta att tillåta samkönade äktenskap och kommer saudierna att framställas som ”de goda” i nästa ”Battlefield”? Det finns en uppenbar risk för självcensur, enligt Joost van Dreunen.

Det här blir en del av en större diskussion om hur en utländsk investeringsfond kan påverka västerländsk media och underhållning.

Han gissar dock att PIF säljer vissa spelrättigheter och satsar på sportspelen. Kanske blir köpet också ett lyft för spelvärlden. Utan Wall Streets ögon kanske inspirationen kan flöda, och pengahungern tonas ned.

Om en ägare har tillräckligt stora resurser så kan de göra väldigt intressanta saker, säger van Dreunen och fortsätter:

Jag hoppas att de drar nytta av det, förfinar och lägger pengar på forskning och utveckling.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
