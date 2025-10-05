Så påverkar jätteaffären det svenska spelbolaget

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Vill bli kulturellt center

ANNONS

Förklaringen är en saudisk aspiration att bli en kulturell mittpunkt med satsningar på sport, tech och underhållning.

Det är ett sätt för Saudiarabien att rikta strålkastarljuset mot sig genom att associera sig med varumärken, aktiviteter och underhållning som folk gillar.

Speljätten äger en lång rad titlar som ”The sims”, ”Battlefield”, ”EA Sports FC” och ”Dragon age”.

EA bockar av många rutor för saudierna; techbolag, underhållning, varumärken, sportkoppling. Det är mot den bakgrunden de är beredda att överbetala.

Risk för självcensur

Vad händer då med spelen och bolagen som gör dem, däribland svenska ”Battlefield”-skaparna Dice? Joost van Dreunen gissar att visst ledarskap uppmanas att flytta till Saudiarabien, som kanske inte lockar alla.

Landet tar lätt på mänskliga rättigheter – partier är förbjudna, kvinnor diskrimineras, gästarbetare är rättslösa och dödsstraff används för att tysta oliktänkande, enligt Amnesty.

Läs mer:

Rekordaffären klar – EA köps av Saudiarabien. Dagens PS

Jag tror att (saudierna) kommer att vilja påverka det innehåll som faktiskt finns i spelen.

ANNONS

Kommer ”The sims” fortsätta att tillåta samkönade äktenskap och kommer saudierna att framställas som ”de goda” i nästa ”Battlefield”? Det finns en uppenbar risk för självcensur, enligt Joost van Dreunen.

Det här blir en del av en större diskussion om hur en utländsk investeringsfond kan påverka västerländsk media och underhållning.

Han gissar dock att PIF säljer vissa spelrättigheter och satsar på sportspelen. Kanske blir köpet också ett lyft för spelvärlden. Utan Wall Streets ögon kanske inspirationen kan flöda, och pengahungern tonas ned.

Om en ägare har tillräckligt stora resurser så kan de göra väldigt intressanta saker, säger van Dreunen och fortsätter:

Jag hoppas att de drar nytta av det, förfinar och lägger pengar på forskning och utveckling.