Miljardköpet av EA bygger på att AI lyckas

Världens sjätte största spelbolag, Electronic Arts, kommer att köpas ut från börsen.

Köpare är ett konsortium lett av Saudiarabiens investeringsfond PIF. Denna fond blir den absolut största ägaren i EA om affären går igenom. Riskkapitalbolagen Silver Lake och Affinity Partners är också en del av affären.

ANNONS

Budet på bolaget ligger på 215 dollar per aktie vilket skulle leda till ett slutpris på hela 55 miljarder dollar.

Till viss del kommer köparna finansiera köpet själva, 36 miljarder, kommer att investeras. Men då återstår närmare 20 miljarder i lån.

AI ska betala för massiva lån

Den som lånar ut pengarna i det här fallet är JPMorgan Chase. Detta gör affären till en av de största i sitt slag som delvis finansieras av lån.

Frågan är bara hur de här lånen ska betalas tillbaka? Svaret är, som så mycket annat just nu: AI.

“Investerarna satsar på att AI-baserade kostnadsnedskärningar kommer att öka EA:s vinster avsevärt under de kommande åren”, berättade personer inblandade i transaktionen för Financial Times.

Vidare skriver man att investeringen “är en stor satsning på att artificiell intelligens kan minska EA:s driftskostnader avsevärt. Detta gör det möjligt för aktiekonsortiet att hantera en stor skuldbörda på ett företag som historiskt sett hade begränsad nettoskuld”.

ANNONS

Inte första gången för EA

EA har redan innan uppköpet gått ut till investerare med att de tror på AI. De tror också att teknologin kommer möjliggöra att göra bättre upplevelser för mindre pengar, skrev Game Developer 2024.

Enligt EA:s vd Andrew Wilson kan tekniken redan nu minska produktionstiden för arenor i bolagets sportspel. Tiden kan minska från sex månader till sex veckor, skriver Games Radar.

Satsningar på AI innebär inte per automatik att personal försvinner. Men EA har sagt upp hundratals anställda den senaste tiden, vilket Rock Paper Shotgun rapporterat om.