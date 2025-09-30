Igår kom nyheten om att spelbolaget Electronic Arts köps ut från börsen av för svindlande 55 miljarder dollar. Mycket ska finansieras av lån där avbetalningsplanen vilar på att AI framförallt ska kompensera.
Miljardköpet av EA bygger på att AI lyckas
Mest läst i kategorin
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Snart stannar USA – "Flyger i blindo"
Snart kan USA stå stilla. En statlig nedstängning hotar och centralbanken riskerar att tvingas fatta beslut utan avgörande ekonomiska data. Nedräkningen har börjat i Washington. Om kongressen misslyckas med att enas om en budget snart stannar delar av statsapparaten, och den här gången kan följderna slå hårdare än tidigare, varnar bedömare. Missa inte: Svensk bilhandlare …
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …
Läge att köpa populära aktien? Experterna oense
Aktien har över 400 000 aktieägare och är därmed en av Sveriges populäraste att ha i sin portfölj. Inför rapporten om knappt tre veckor är dock börsexperterna oense kring om det är köpläge eller inte. Tre stora analyshus har presenterat sin syn och råden spretar. Läs även: Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla …
Analys: Investor på väg mot nya höjder
Trots en ovanligt svag kursutveckling i år ser det mesta ut att tala för att Investor snart återtar sin plats som ett av Stockholmsbörsens mest stabila tillväxtcase. Den breda portföljen, starka balansräkningen och höga kvaliteten i innehaven gör att Swedbank i en ny analys nu räknar med ”en återgång till överavkastning”. Läs även: Läge att …
Världens sjätte största spelbolag, Electronic Arts, kommer att köpas ut från börsen.
Köpare är ett konsortium lett av Saudiarabiens investeringsfond PIF. Denna fond blir den absolut största ägaren i EA om affären går igenom. Riskkapitalbolagen Silver Lake och Affinity Partners är också en del av affären.
Budet på bolaget ligger på 215 dollar per aktie vilket skulle leda till ett slutpris på hela 55 miljarder dollar.
Till viss del kommer köparna finansiera köpet själva, 36 miljarder, kommer att investeras. Men då återstår närmare 20 miljarder i lån.
AI ska betala för massiva lån
Den som lånar ut pengarna i det här fallet är JPMorgan Chase. Detta gör affären till en av de största i sitt slag som delvis finansieras av lån.
Frågan är bara hur de här lånen ska betalas tillbaka? Svaret är, som så mycket annat just nu: AI.
“Investerarna satsar på att AI-baserade kostnadsnedskärningar kommer att öka EA:s vinster avsevärt under de kommande åren”, berättade personer inblandade i transaktionen för Financial Times.
Vidare skriver man att investeringen “är en stor satsning på att artificiell intelligens kan minska EA:s driftskostnader avsevärt. Detta gör det möjligt för aktiekonsortiet att hantera en stor skuldbörda på ett företag som historiskt sett hade begränsad nettoskuld”.
Inte första gången för EA
EA har redan innan uppköpet gått ut till investerare med att de tror på AI. De tror också att teknologin kommer möjliggöra att göra bättre upplevelser för mindre pengar, skrev Game Developer 2024.
Enligt EA:s vd Andrew Wilson kan tekniken redan nu minska produktionstiden för arenor i bolagets sportspel. Tiden kan minska från sex månader till sex veckor, skriver Games Radar.
Satsningar på AI innebär inte per automatik att personal försvinner. Men EA har sagt upp hundratals anställda den senaste tiden, vilket Rock Paper Shotgun rapporterat om.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
AI-utgifterna stiger igen – så mycket behövs till 2029
Teknikjättarnas investeringar i AI-infrastruktur växer i rasande takt. Citigroup har nu höjt sin prognos och förutspår att utgifterna kommer att överstiga 2,8 biljoner dollar fram till 2029. Det är en kraftig uppjustering från tidigare estimat på 2,3 biljoner dollarm skriver Reuters. Den explosiva tillväxten drivs av aggressiva tidiga investeringar från de stora molntjänstleverantörerna och ett …
Pensionsmyndigheten stämmer revisor: Kvarts miljard för bluff-PPM
Revisorbyrån PWC och kapitalförvaltaren Oak Capital Group misskötte sina skyldigheter som revisorer under Allrahärvan, och det gick ut över svenska premiepensionssparare. Nu stämmer Pensionsmyndigheten revisorbyrån. På en kvarts miljard. Revisorerna har misskött sig under Allraskandalen och Falcon Funds-skandalen, menar Pensionsmyndigheten. Det gjorde att svenska premiepensionärer gått miste om jättebelopp. Därför stämmer Pensionsmyndigheten nu PWC på …
Miljardköpet av EA bygger på att AI lyckas
Igår kom nyheten om att spelbolaget Electronic Arts köps ut från börsen av för svindlande 55 miljarder dollar. Mycket ska finansieras av lån där avbetalningsplanen vilar på att AI framförallt ska kompensera. Världens sjätte största spelbolag, Electronic Arts, kommer att köpas ut från börsen. Köpare är ett?konsortium lett av Saudiarabiens investeringsfond PIF. Denna fond blir …
Soppatorsk: Rysslands oljeproduktion sjunker sakta men säkert
Rysslands oljeproduktion, som finansierat kriget i Ukraina, börjar avta. Experter varnar för att landets lättillgängliga oljereserver snart är förbrukade. Ryssland har lyckats att finansiera sitt krig i Ukraina i tre och ett halvt år, framför allt genom att oljan fortsatt att flöda. Men flödet börjar sakta avta, rapporterar Wall Street Journal. Sedan kriget inleddes har …
Daniel Ek slutar som vd på Spotify
Spotifys vd och grundare Daniel Ek har beslutat att lämna posten som vd men kvarstår inom bolaget. Spotify meddelade på tisdagen att grundaren och vd:n Daniel Ek kommer att övergå till rollen som arbetande styrelseordförande från och med den 1 januari, medan Gustav Söderström och Alex Norström blir delade vd:ar. Företagets aktier föll med cirka …