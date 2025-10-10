Dagens PS
Dagensps.se
Aktier

Porsches kräftgång blir värre – klarar inte konkurrensen

porsche
Oliver Blume är vd både för Porsche och ägaren Volkswagen. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Det är inga muntra dagar för den tyska biltillverkaren Porsche. Nya siffror fick aktien att tappa rejält än en gång.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Lyxbilstillverkaren Porsche står inför en av sina största kriser på många år.

Efter flera kvartal med vikande försäljning har bolaget nu sänkt sin vinstprognos för 2025 och varnat för förseningar i lanseringen av nya elbilar.

Den senaste kvartalsrapporten visade att Porsches globala leveranser föll med omkring sex procent, men utvecklingen i Kina sticker ut, skriver Carup.

Stor minskning i Kina

Försäljningen på den kinesiska bilmarknaden, som är världens största, minskade med hela 26 procent, ett hårt slag för en tillverkare som länge haft landet som tillväxtmotor.

Nedgången förklaras av en kombination av svagare konjunktur, hård konkurrens från inhemska elbilstillverkare samt en pågående prispress.

Porsche ses som en av de stora klassikerna på sportbils1området. (Foto: Heiko Junge/NTB/TT).

Samtidigt har amerikanska importtullar börjat påverka bolagets försäljning i USA.

Börsen reagerade snabbt på problemen. Porsches aktie rasade med över sju procent efter att bolaget flaggat för en försening av sin elbilssatsning och en kraftig nedjustering av marginalmålen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Tar längre tid än väntat

Även moderbolaget Volkswagen tappade mark på Frankfurtbörsen efter beskedet.

Bakgrunden är en tydlig avmattning i efterfrågan på elbilar. Porsche har meddelat att övergången till eldrift kommer att ske långsammare än planerat.

Nya modeller skjuts på framtiden och satsningar på utveckling av batteriteknik bromsas. Istället kommer företaget förlänga produktionen av traditionella förbränningsmotorer och hybrider, skriver BBC.

Tar en annan riktning

Planerade helt elektriska versioner av vissa SUV-modeller ersätts med bensin- och laddhybridalternativ.

Befintliga modeller som Panamera och Cayenne kommer fortsätta erbjudas med konventionella motorer långt in på 2030-talet.

Utvecklingen markerar ett strategiskt skifte för bolaget, som för tio år sedan presenterade sin första elbilskonceptmodell och länge setts som en pionjär inom elektrifieringen av lyxbilssegmentet.

Tuff konkurrens

ANNONS

Men den ökade konkurrensen från kinesiska tillverkare som BYD och XPeng, i kombination med fallande genomsnittspriser på bilar i Kina, har försvagat Porsches ställning.

Samtidigt intensifieras pressen från EU:s utsläppskrav, där målet är att fasa ut försäljningen av nya bensin- och dieselbilar senast 2035.

Porsche och andra europeiska tillverkare har varnat för att målsättningarna riskerar att bli svåra att nå.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BiltillverkareKinaPorscheTyskland
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS