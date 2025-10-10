Det är inga muntra dagar för den tyska biltillverkaren Porsche. Nya siffror fick aktien att tappa rejält än en gång.
Porsches kräftgång blir värre – klarar inte konkurrensen
Mest läst i kategorin
Försvarsaktier: Uppstickaren får stororder i USA
Försvarsaktien är upp 61 procent på börsen i år. Nu har den svenska uppstickaren fått en genombrottsorder i USA på 52 miljoner kronor. ”Detta är den största ordern på MilDefs egenutvecklade 19/2-teknikplattform (datorer, switchar, servrar, routrar) som tagits av vårt bolag i USA”, bekräftar bolagets IR-chef Olof Engvall till Dagens PS. Läs även: Oro för …
Oro för bankerna på börsen: "Risk för besvikelse"
Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut. ”Med tre av fyra bankaktier på rekordnivåer ökar risken för besvikelser om prognoserna inte infrias”, skriver Di:s prisbelönta bankanalytiker Agnetha Jönsson inför de stundande Q3-rapporterna. Läs även: Tokyobörsen lyfter …
Varnar för billiga kläder från Kina: "Löjligt"
Europas textilindustri slår larm. Kina dumpar billiga kläder på den europeiska marknaden – och EU:s svar är långt ifrån tillräckligt, menar producenterna. Kinas exportmaskin har tagit ny fart efter de amerikanska tullarna. När USA stängde dörren för en rad varor har flödet istället styrts mot andra marknader, inte minst Europa. Resultatet är en lavin av …
Vindkraftssektorn skakar: gigant säger upp tusentals
Vindkraftsjätten Ørsted skär bort var fjärde anställd och lämnar USA-marknaden. Samtidigt gör bolaget en rekordstor nyemission på nästan 60 miljarder danska kronor för att stärka kassan. Ørsted genomför en stor omstrukturering och minskar personalstyrkan med 25 procent, motsvarande omkring 2 000 anställda. Neddragningarna ska vara klara senast 2027 och sker genom naturlig avgång, avyttringar och …
Han kammar hem supervinst i svenska nischbanken
Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har redan gjort en supervinst på 600 miljoner kronor i den svenska nischbankjätten Noba Bank. Den svenska nischbankjätten Noba Bank noterades i slutet av september i Stockholm där värderingen hamnade på 35 miljarder kronor. Satsade på Fabege Norges rikaste man John Fredriksen är ofta snabb med sina investeringar, där …
Lyxbilstillverkaren Porsche står inför en av sina största kriser på många år.
Efter flera kvartal med vikande försäljning har bolaget nu sänkt sin vinstprognos för 2025 och varnat för förseningar i lanseringen av nya elbilar.
Den senaste kvartalsrapporten visade att Porsches globala leveranser föll med omkring sex procent, men utvecklingen i Kina sticker ut, skriver Carup.
Stor minskning i Kina
Försäljningen på den kinesiska bilmarknaden, som är världens största, minskade med hela 26 procent, ett hårt slag för en tillverkare som länge haft landet som tillväxtmotor.
Nedgången förklaras av en kombination av svagare konjunktur, hård konkurrens från inhemska elbilstillverkare samt en pågående prispress.
Samtidigt har amerikanska importtullar börjat påverka bolagets försäljning i USA.
Börsen reagerade snabbt på problemen. Porsches aktie rasade med över sju procent efter att bolaget flaggat för en försening av sin elbilssatsning och en kraftig nedjustering av marginalmålen.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tar längre tid än väntat
Även moderbolaget Volkswagen tappade mark på Frankfurtbörsen efter beskedet.
Bakgrunden är en tydlig avmattning i efterfrågan på elbilar. Porsche har meddelat att övergången till eldrift kommer att ske långsammare än planerat.
Nya modeller skjuts på framtiden och satsningar på utveckling av batteriteknik bromsas. Istället kommer företaget förlänga produktionen av traditionella förbränningsmotorer och hybrider, skriver BBC.
Tar en annan riktning
Planerade helt elektriska versioner av vissa SUV-modeller ersätts med bensin- och laddhybridalternativ.
Befintliga modeller som Panamera och Cayenne kommer fortsätta erbjudas med konventionella motorer långt in på 2030-talet.
Utvecklingen markerar ett strategiskt skifte för bolaget, som för tio år sedan presenterade sin första elbilskonceptmodell och länge setts som en pionjär inom elektrifieringen av lyxbilssegmentet.
Tuff konkurrens
Men den ökade konkurrensen från kinesiska tillverkare som BYD och XPeng, i kombination med fallande genomsnittspriser på bilar i Kina, har försvagat Porsches ställning.
Samtidigt intensifieras pressen från EU:s utsläppskrav, där målet är att fasa ut försäljningen av nya bensin- och dieselbilar senast 2035.
Porsche och andra europeiska tillverkare har varnat för att målsättningarna riskerar att bli svåra att nå.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
De kan stoppa din halverade matmoms i sin egen ficka
Konkurrensverket kommer nu med en allvarlig varning. Bolag kan mycket väl kan öka sina vinster istället för att sänka priserna när regeringen sänker din matmoms nästa år. Den 1 april nästa år sänker regeringen tillfälligt momsen på livsmedel, från 12 till 6 procent. Syftet är att dämpa matpriserna och ge en välbehövd respit för hushållen …
Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana
Nu börjar Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren. Här hittar du allt från prisvärda fynd till eleganta långlagrare, och förstås några flaskor som bara gör livet lite roligare. Tipsen …
Oväntade siffran: Riksbanken hade fel om Sverige
För bara några veckor sedan sänkte Riksbanken styrräntan för att få fart på svensk ekonomi. Nu kommer siffror som visar att ekonomin redan tycks ha kommit igång – snabbare än banken räknat med. Sveriges ekonomi utvecklades starkare än prognoserna i augusti. Enligt Statistiska centralbyråns indikator steg BNP med 1,1 procent jämfört med juli. På årsbasis …
Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället
Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv. Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.? Bästa landet för svenska pensionärer …
Bostadspriser: Så mycket skiljer det mellan tunnelbanestationerna
Booli har släppt årets tunnelbanekarta över bostadspriser i Stockholm. Kartan visar vad en genomsnittlig lägenhet kostar vid varje station.? Förvisso föll Stockholms bostadspriser med 3,4 procent i juli. I slutändan är dock Stockholm en dyr stad att bo i. Här hittar vi exempelvis Sveriges dyraste stadsdel. För den som gärna vill bo i Stockholm, men …