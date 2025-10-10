Porsches kräftgång blir värre – klarar inte konkurrensen

Lyxbilstillverkaren Porsche står inför en av sina största kriser på många år.

Efter flera kvartal med vikande försäljning har bolaget nu sänkt sin vinstprognos för 2025 och varnat för förseningar i lanseringen av nya elbilar.

Den senaste kvartalsrapporten visade att Porsches globala leveranser föll med omkring sex procent, men utvecklingen i Kina sticker ut, skriver Carup.

Stor minskning i Kina

Försäljningen på den kinesiska bilmarknaden, som är världens största, minskade med hela 26 procent, ett hårt slag för en tillverkare som länge haft landet som tillväxtmotor.

Nedgången förklaras av en kombination av svagare konjunktur, hård konkurrens från inhemska elbilstillverkare samt en pågående prispress.

Porsche ses som en av de stora klassikerna på sportbils1området. (Foto: Heiko Junge/NTB/TT).

Samtidigt har amerikanska importtullar börjat påverka bolagets försäljning i USA.

Börsen reagerade snabbt på problemen. Porsches aktie rasade med över sju procent efter att bolaget flaggat för en försening av sin elbilssatsning och en kraftig nedjustering av marginalmålen.