Porsche stäms: Anställd får 234 miljoner utan att jobba i fyra år

Sverige hade en gräns för fem år sedan

Fram till för några år sedan fanns en tydlig sifferregel i svensk självreglering. Svensk kod för bolagsstyrning angav i punkt 9.8 att fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag sammantaget inte skulle överstiga den fasta lönen för två år. Det har ändrats.

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Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde den 1 december 2020 ett nytt regelverk, Ersättningsreglerna, som trädde i kraft den 1 januari 2021.

Kodens regler om ersättningar och ersättningsprinciper flyttades då över dit, med vissa förändringar, varvid Kodens regler i dessa avseenden inte längre skulle gälla, enligt Kollegiets pressmeddelande. Förvaltningen överfördes därefter den 1 juli 2021 till Aktiemarknadens Självregleringskommitté, enligt Kollegiet.

Koden som gäller sedan 1 januari 2024 saknar ersättningskapitel helt, och kapitel 9 handlar om utvärdering av styrelse och vd. ASK:s ersättningsregler behandlar incitamentsprogram, beslutsordning, jäv och informationskrav, men nämner varken avgångsvederlag eller uppsägningstid.

Minoritetsägare får föra talan i Sverige

En svensk aktieägare som vill göra som Strenger möter samtidigt en tröskel han inte har. Skadeståndstalan mot styrelsen får väckas om majoriteten, eller en minoritet med minst en tiondel av samtliga aktier, vid stämman röstat för att väcka talan eller mot ansvarsfrihet, enligt 29 kap. 7 §.

Ägare till minst en tiondel får föra talan i eget namn enligt 29 kap. 9 §, och talan ska väckas senast ett år efter att årsredovisningen lades fram, enligt 29 kap. 10 §. Har ansvarsfrihet beviljats, finns en väg kvar enligt 29 kap. 11 § om stämman inte fått riktiga och fullständiga uppgifter i väsentliga hänseenden.

Koden innehåller också en varning i sammanhanget. Där anges att det utgör missbruk av minoritetsskyddet att neka ansvarsfrihet på annan grund än hur befattningshavaren skött sitt uppdrag.

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