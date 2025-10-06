Persson köper fler H&M-aktier – spekulationerna tar fart

Ramsbury Invest, ägarbolaget som ägs av familjen Persson, har återigen köpt aktier i H&M (börskurs H&M).

I början av oktober förvärvades 1,51 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm, vilket innebär att affären uppgick till cirka 267,5 miljoner kronor, skriver Placera.

Köpet är bara ett i raden av liknande förvärv, och det har tidigare satts i relation kring ägarfamiljens framtida idéer om den svenska klädgiganten.

Ökar sitt ägande

Efter köpet kontrollerar familjen 65,45 procent av kapitalet och 83,39 procent av rösterna i modejätten, visar uppgifter från ägartjänsten Holdings.

Familjen är därmed fortsatt den klart dominerande ägaren i H&M, bolaget som grundades av Erling Persson 1947.

I dag är hans sonson Karl-Johan Persson styrelseordförande.