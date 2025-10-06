Dagens PS
Dagensps.se
Aktier

Persson köper fler H&M-aktier – spekulationerna tar fart

h&m
Karl-Johan Persson är ordförande i H&M, där ägarfamiljen Persson stadigt ökar sitt ägande. (Foto: Christine Olsson/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Ägarfamiljen Persson har köpt ytterligare aktier i H&M för hundratals miljoner. Det får bedömare att spekulera i familjens framtidsplaner för företaget.

Ramsbury Invest, ägarbolaget som ägs av familjen Persson, har återigen köpt aktier i H&M (börskurs H&M).

I början av oktober förvärvades 1,51 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm, vilket innebär att affären uppgick till cirka 267,5 miljoner kronor, skriver Placera.

Köpet är bara ett i raden av liknande förvärv, och det har tidigare satts i relation kring ägarfamiljens framtida idéer om den svenska klädgiganten.

Ökar sitt ägande

Efter köpet kontrollerar familjen 65,45 procent av kapitalet och 83,39 procent av rösterna i modejätten, visar uppgifter från ägartjänsten Holdings.

Familjen är därmed fortsatt den klart dominerande ägaren i H&M, bolaget som grundades av Erling Persson 1947.

I dag är hans sonson Karl-Johan Persson styrelseordförande.

Får högre utdelningar

Köpen sker i en period när familjen redan har ökat takten i sitt aktieköpande.

Enligt Reuters har Ramsbury Invest under första halvåret 2025 förvärvat 42,75 miljoner aktier, vilket är en snabbare ökning än under både 2023 och 2024.

De växande utdelningarna stärker möjligheten att återinvestera, något som bidrar till familjens fortsatta aktieköp.

Äger nästan två tredjedelar

Ägarandelen överstiger nu 65 procent, och det har fått fart på spekulationerna om att H&M på sikt kan komma att avnoteras från börsen.

“Jag tror att de, med tiden, kommer att köpa ut bolaget från börsen – frågan är om det sker nu, eller om tio eller tjugo år?”, sa Peter Magnusson, portföljförvaltare på Cicero Fonder i Stockholm, till Reuters i somras.

Börsnoterades 1974

En del bedömare tror att en sådan process kan bli aktuell före 2030, även om det skulle kräva externa finansieringslösningar eller partnerskap för att genomföra ett fullständigt uppköp.

H&M:s marknadsvärde uppgår till omkring 187 miljarder kronor, och aktien har utvecklats svagt under året.

En börsavnotering skulle sätta punkt för över fem decennier på Stockholmsbörsen.

Hennes och MauritzKarl-Johan PerssonRamsbury Invest
Johannes Stenlund
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

