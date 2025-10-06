Ägarfamiljen Persson har köpt ytterligare aktier i H&M för hundratals miljoner. Det får bedömare att spekulera i familjens framtidsplaner för företaget.
Persson köper fler H&M-aktier – spekulationerna tar fart
Mest läst i kategorin
Nu är techjättarna större än EU:s BNP – experter varnar för bubbla
De sju största amerikanska techbolagen har nu tillsammans ett marknadsvärde som överstiger hela EU:s ekonomi. Uppgången saknar motstycke och väcker frågan: är det här början på en ny teknologisk era, eller ännu en bubbla som väntar på att spricka? De sju amerikanska jättarna – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta och Tesla – är tillsammans …
John Skogman: ”De bästa affärerna gör du i de sämsta aktierna”
”Om man skulle rada upp alla miljoner jag har tjänat på aktier så skulle 90 procent komma från börsens första fem minuter”, berättar John Skogman, den i börskretsar så välkända daytradern och poddaren. I en längre intervju med Dagens PS berättar han nu bland annat om sin främsta ”edge”, Stockholmsbörsens topp tre mest överskattade bolag …
Gör ingenting alls – och nå framgång på börsen
Långsiktiga aktieägare presterar systematiskt bättre än professionella förvaltare med tillgång till toppmoderna analysverktyg. En ny studie från Columbia University visar att aktier med uthålliga ägare ger sex procent högre årlig avkastning. Mönstret har hållit i över fyra decennier. Trots att institutionella kapitalförvaltare förvaltar hundratals miljarder dollar och har tillgång till marknadens bästa analysverktyg, finns det …
”Förnedringshandel” ger guld och bitcoin bränsle
Finanspolitisk oro i några av världens största ekonomier har mynnat ut i så kallad ”förnedringshandel”, vilket tynger många valutor men eldar på bitcoin och guld. Det rapporterar Bloomberg och konstaterar att investerare nu ”flockas” till tryggare hamnar som guld, men även bitcoin alltså. Samtidigt överger många större valutor och bakgrunden är växande skuldberg i USA, …
Varningsklockorna ringer – men Wall Street bryr sig inte
Sentimentindikatorer tyder på överoptimism på den amerikanska börsen, men få vågar satsa mot den AI-drivna uppgången. Ju högre varningsklockor ringer om att börsrallyt blivit överdrivet, desto mer verkar investerare strunta i dem. På en marknad som slår nya rekord var fjärde dag sedan juni är Wall Street för upptagen med att jaga uppgångar för att …
Ramsbury Invest, ägarbolaget som ägs av familjen Persson, har återigen köpt aktier i H&M (börskurs H&M).
I början av oktober förvärvades 1,51 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm, vilket innebär att affären uppgick till cirka 267,5 miljoner kronor, skriver Placera.
Köpet är bara ett i raden av liknande förvärv, och det har tidigare satts i relation kring ägarfamiljens framtida idéer om den svenska klädgiganten.
Ökar sitt ägande
Efter köpet kontrollerar familjen 65,45 procent av kapitalet och 83,39 procent av rösterna i modejätten, visar uppgifter från ägartjänsten Holdings.
Familjen är därmed fortsatt den klart dominerande ägaren i H&M, bolaget som grundades av Erling Persson 1947.
I dag är hans sonson Karl-Johan Persson styrelseordförande.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Får högre utdelningar
Köpen sker i en period när familjen redan har ökat takten i sitt aktieköpande.
Enligt Reuters har Ramsbury Invest under första halvåret 2025 förvärvat 42,75 miljoner aktier, vilket är en snabbare ökning än under både 2023 och 2024.
De växande utdelningarna stärker möjligheten att återinvestera, något som bidrar till familjens fortsatta aktieköp.
Äger nästan två tredjedelar
Ägarandelen överstiger nu 65 procent, och det har fått fart på spekulationerna om att H&M på sikt kan komma att avnoteras från börsen.
“Jag tror att de, med tiden, kommer att köpa ut bolaget från börsen – frågan är om det sker nu, eller om tio eller tjugo år?”, sa Peter Magnusson, portföljförvaltare på Cicero Fonder i Stockholm, till Reuters i somras.
Börsnoterades 1974
En del bedömare tror att en sådan process kan bli aktuell före 2030, även om det skulle kräva externa finansieringslösningar eller partnerskap för att genomföra ett fullständigt uppköp.
H&M:s marknadsvärde uppgår till omkring 187 miljarder kronor, och aktien har utvecklats svagt under året.
En börsavnotering skulle sätta punkt för över fem decennier på Stockholmsbörsen.
Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Senaste nytt
Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent
Flera år i frysen. Men med grönt ljus från politikerna och AI-feber har storbolaget kommit tillbaka. Under 2025 har aktien stigit 120 procent. Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom. Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem …
"Den här aktien ska du köpa – och sedan glömma bort"
En ny köprekommendation från Aktiespararna pekar ut en aktie som just nu ser ovanligt attraktiv ut på börsen. Med stabila finanser, stark marknadsposition och en värdering som anses vara alldeles för låg ser analytikerna Cristofer Andersson långsiktig uppsida – även om tålamod kan krävas innan aktien når sin fulla potential. Läs även: Storbankernas experter oense …
Persson köper fler H&M-aktier – spekulationerna tar fart
Ägarfamiljen Persson har köpt ytterligare aktier i H&M för hundratals miljoner. Det får bedömare att spekulera i familjens framtidsplaner för företaget. Ramsbury Invest, ägarbolaget som ägs av familjen Persson, har återigen köpt aktier i H&M (börskurs H&M). I början av oktober förvärvades 1,51 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm, vilket innebär att affären uppgick till cirka …
"Den största investeringsvågen i historien"
Teknologi, klimat och geopolitik driver vad Formues chefsstrateg Christian Lie kallar den största investeringsvågen i historien – upp till 13 000 miljarder dollar fram till 2030. Christian Lie, chefsstrateg på den norska kapitalförvaltaren Formue, skriver i en debattartikel i Finansavisen att världen står inför den största investeringsvågen någonsin, framdriven av teknologi, klimatförändringar och geopolitik. Fyradubbling …
Proffset dömer ut sparkontot – på hemmaplan faller priserna
Sparproffset sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Samtidigt ser svenska bostadsägare sina värden krympa. Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Den här gången har det handlat om pension utomlands, försvunna kontatinsatser, sparande och ett transparent arbetsliv.? Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.? Pensionen räcker …