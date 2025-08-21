Dagens PS
Familjen Persson gör ny aktieräd i H&M

H&M
H&M:s styrelseordförande Karl-Johan Persson. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
Ola Söderlund
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Familjen Persson utökar innehavet av aktier i det egna bolaget H&M – så mycket sväller portföljen.

Enligt Finansinspektionens insynsregister, som Avanzaägda Placera hänvisar till, har H&M-familjen under veckans tre första dagar, den 18 till 20 augusti, tankat på börsportföljen med 1,5 miljoner B-aktier för 216,3 miljoner kronor.

Aktieaffären på Nasdaq Stockholm har skett via familjen Perssons ägarbolag Ramsbury och snittpriset för aktierna var 144,21 kronor.

Så stor H&M-post har familjen

Persson-familjen, som löpande fyller på innehavet i H&M (börskurs), uppges nu äga aktier till ett värde av 149 miljarder kronor i den svenska klädjätten.

Den 15 augusti, det vill säga före den senaste räden, satt familjen Persson på ägande motsvarande 83,212 procent av rösterna i företaget.

Karl-Johan Persson, vars farfar var Erling Persson, är i dag modebolagets styrelseordförande. Karl-Johan är son till Stefan Persson och det var hans far Erling som grundade klädbolaget 1947.

Läs mer: H&M skräller – slår Patagonia på fingrarna i hållbarhet DagensPS

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

