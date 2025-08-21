Familjen Persson gör ny aktieräd i H&M

Enligt Finansinspektionens insynsregister, som Avanzaägda Placera hänvisar till, har H&M-familjen under veckans tre första dagar, den 18 till 20 augusti, tankat på börsportföljen med 1,5 miljoner B-aktier för 216,3 miljoner kronor.

Aktieaffären på Nasdaq Stockholm har skett via familjen Perssons ägarbolag Ramsbury och snittpriset för aktierna var 144,21 kronor.

Så stor H&M-post har familjen

Persson-familjen, som löpande fyller på innehavet i H&M (börskurs), uppges nu äga aktier till ett värde av 149 miljarder kronor i den svenska klädjätten.

Den 15 augusti, det vill säga före den senaste räden, satt familjen Persson på ägande motsvarande 83,212 procent av rösterna i företaget.

Karl-Johan Persson, vars farfar var Erling Persson, är i dag modebolagets styrelseordförande. Karl-Johan är son till Stefan Persson och det var hans far Erling som grundade klädbolaget 1947.

