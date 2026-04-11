President Trump pratade upp Palantirs aktiekurs

När uttalandet kom låg aktiekursen på 124,1 dollar på New York-börsen, men steg genast och en knapp timme senare var den 128,6 dollar. Den stod till slut på 128,1 dollar vid börsens stängning.

Palantir, grundat 2003, har byggt sina framgångar på mjukvara och tekniska AI-lösningar till mestadels försvarsbolag.

Bolaget är kontroversiellt, bland annat för dess inblandning i statliga program för kontroll av migranter och för dess band till israeliska myndigheter.