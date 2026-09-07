Novo Nordisk lägger ner ytterligare två studier med hjärtläkemedlet ziltivekimab. Aktien tappade 0,6 procent på beskedet.
Novo Nordisk lägger ner två hjärtstudier
Hermes och Athena avbryts i förtid sedan den oberoende kommittén som granskar studiedata har bedömt att chansen till ett bättre utfall än i den misslyckade ZEUS-studien var liten, rapporterar Børsen.
Läkarna som leder studierna fick beskedet fredagen den 4 september, enligt Clinical Trials Arena.
Samma dag kom ett positivt besked. Studien STEP Young, där semaglutid sänkte BMI hos barn från 6 till under 12 år, nådde sitt mål, rapporterar Börskollen.
Studien som inte gav resultat
I ZEUS-studien sänkte ziltivekimab inflammationen i kroppen precis som tänkt, men det ledde inte till färre hjärtinfarkter, stroke eller dödsfall. Riskkvoten blev 0,99, alltså i praktiken ingen skillnad mot placebo, enligt Novos pressmeddelande den 31 juli. Aktien föll då upp till tio procent, rapporterade CNBC.
Novo köpte läkemedlet med förvärvet av Corvidia Therapeutics 2020, för 725 miljoner dollar, motsvarande cirka 6 927 miljoner kronor. Utöver det tillkom 2,1 miljarder dollar, eller cirka 20 miljarder kronor, i tilläggsbetalningar, enligt European Biotechnology.
Dagens PS beskrev i augusti hur sex av Novos 16 läkemedelsförvärv sedan 2016 redan lagts ner. Kvar står studien Artemis, som gjort resultat under första halvåret 2027.
Så många svenskar berörs
Aktien ägs av 100 993 kunder hos Avanza och 326 534 hos Nordnet, enligt Börskollen. Hos Avanza är bolaget den mest ägda europeiska aktien utanför Sverige.
Fler än de direkta ägarna berörs dock. Femtio svenska fonder äger aktien, störst är Handelsbanken Norden Index Criteria och AP7 Aktiefond. Den som har premiepensionen i AP7 äger alltså också Novo Nordisk.
PS analys
Riskerna kring att studier inte lyckas är redan inprisat i Novo Nordisk kurs. Det ligger i många läkemedelsaktiers natur att testa, misslyckas och ibland lyckas. Ibland lyckas man med målet, men får inte det resultat man hoppas på.
Att kursen knappt rörde sig är ett bevis på detta. Ziltivekimab var Novos försök att stå på fler ben än fetma och diabetes. STEP Young breddar i stället det ben bolaget redan står på.
Efter studiernas avbrytande är breddningen tillbaka på ruta ett.
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