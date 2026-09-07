Novo Nordisk lägger ner två hjärtstudier

Läkarna som leder studierna fick beskedet fredagen den 4 september, enligt Clinical Trials Arena.

Samma dag kom ett positivt besked. Studien STEP Young, där semaglutid sänkte BMI hos barn från 6 till under 12 år, nådde sitt mål, rapporterar Börskollen.

Studien som inte gav resultat

I ZEUS-studien sänkte ziltivekimab inflammationen i kroppen precis som tänkt, men det ledde inte till färre hjärtinfarkter, stroke eller dödsfall. Riskkvoten blev 0,99, alltså i praktiken ingen skillnad mot placebo, enligt Novos pressmeddelande den 31 juli. Aktien föll då upp till tio procent, rapporterade CNBC.

Novo köpte läkemedlet med förvärvet av Corvidia Therapeutics 2020, för 725 miljoner dollar, motsvarande cirka 6 927 miljoner kronor. Utöver det tillkom 2,1 miljarder dollar, eller cirka 20 miljarder kronor, i tilläggsbetalningar, enligt European Biotechnology.

Dagens PS beskrev i augusti hur sex av Novos 16 läkemedelsförvärv sedan 2016 redan lagts ner. Kvar står studien Artemis, som gjort resultat under första halvåret 2027.